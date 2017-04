Ultima ascensiune înainte de tragedie • înainte de expeditia din Retezat care i-a fost fatală, Dor Geta Popescu a urcat pe Ceahlău împreună cu un grup condus de tatăl ei • „A fost o iarnă din Crăiasa Zăpezilor. Vânt puternic si viscol la Dochia. Si apoi, dintr-o dată, cerul s-a deschis. Si a fost de vis. Albul perfect al zăpezii. Cer negru, violet si albastru pur. Sculpturi fantastice în gheată. Profunzime largă a privelistii. Imensa bucurie de a fi acolo“ au notat membrii expeditiei în jurnalul călătoriei din Neamt • salvatorii montani spun că tragedia din Retezat putea fi evitată •

Expeditia din muntii Retezat cu final tragic în urma căreia doi copii au murit, stîrneste multe comentarii, mai mult sau mai putin avizate. Începînd de sîmbătă, 22 aprilie, ziua în care s-a produs accidentul, pe retelele de socializare au circulat intens mii de mesaje de compasiune si amintiri cu Dor Geta Popescu (13 ani) si Erik Gulacsi (12 ani), micii alpinisti care si-au piedut viata surprinsi de o avalansă. Una dintre postările de pe Facebook face trimitere la penultima expeditie condusă de Ovidiu Popescu alături de fiica sa, Dor Geta, în circuitul „7 munti din Grădina Carpatilor“, proiect ce avea ca obiectiv atingerea celor mai înalte vîrfuri din masivele muntoase: Bucegi - Vîrful Omu 2.504 metri, Piatra Craiului - Vîrful Piscu Baciului 2.237 m, Făgăras - Vîrful Moldoveanu 2.544 m, Retezat - Vîrful Peleaga 2.509 m, Metaliferi - Vîrful Poienita 1.437 m, Rodna - Vîrful Pietrosu 2.303 m si Ceahlău - Vîrful Ocolasul Mare 1907 m. Cu două luni în urmă, în week-end-ul 25-26 februarie, cei doi si alte cinci persoane care formau grupul de ascensiune au abordat traseele din Ceahlău, în conditii de iarnă autentică. Ninsoarea căzută în noaptea de vineri spre sîmbătă si pe parcursul zilei a creat un peisaj care i-a fermecat pe membrii grupului, asa cum reiese si din nota de jurnal a călătoriei postată pe site-ul comunitătii de montaniarzi. „Nu, nu a venit primăvara. Sau oare da? A fost o iarnă din Crăiasa Zăpezilor în Ceahlău. Am pornit dimineată pe ninsoare proaspătă, cu zăpada albă si pufoasă care a acoperit gheata lucie de pe poteca prin pădure. Vânt puternic si viscol la Dochia. Si apoi, dintr-o dată, cerul s-a deschis. Si a fost de vis. Lumina puternică a soarelui. Albul perfect al zăpezii. Cer negru, violet si albastru pur. Sculpturi fantastice în gheată. Profunzime largă a privelistii. Imensa bucurie de a fi acolo“, sînt memoriile grupului care a urcat însotit si de cătelusele Dora si Scooby. Sîmbătă, pe 25 februarie, grupul de iubitori ai muntelui au înfruntat viscolul care spulbera zăpada proaspătă pentru a ajunge pe vîrful Toaca. Amintirea traseului spre cota 1904 metri, precum si alte imagini de la cabana Dochia, unde membrii expeditiei au fost cazati sînt postate pe pagina comunitătii www.7munti.ro. Tot acolo, se precizează că tura de iarnă din Ceahlău a constituit un antrenament pentru o expeditie programată în iunie pe Damavand, cel mai înalt vulcan din Asia, în Circuitul 7 Volcanoes.



Greselile din Retezat, sub lupa Salvamont



Salvamontistii din România au analizat cauzele care au dus la groaznicul accident din Retezat si au concluzionat că acesta a fost cauzat de grave încălcări ale regulilor ce trebuie respectate în conditii iminente de avalansă. „În situatii de pericol, Salvamont nu poate face decît recomandări, nu poate închide trasee. Noi facem aceste recomandări pentru turisti, pentru oamenii simpli, nu pentru alpinisti sau ghizi montani care se presupune că au cunostinte, au o cultură montană si o educatie în acest sens. Alpinistii îsi asumă riscuri, e adevărat, dar e vorba de adulti, oameni care îsi asumă constient niste riscuri, or' aici au avut copii după ei, asta m-a «strîns în spate». Cred că a intervenit în cazul acesta si componenta financiară pentru domnul Popescu si a fortat limitele“, spune Raul Papalicef, seful Serviciului Judetean Salvamont Neamt. Acesta s-a arătat surprins de modul total neprofesionist în care conducătorii grupului din Retezat au actionat în ziua tragediei si în pregătirea expeditiei spre vîrful Peleaga. „Am văzut niste ghizi montani, mai bine zis niste pseudoghizi, care habar nu au despre studiul zăpezii, nu mai spun că de trei zile erau avertizări de pericol de avalansă nu doar în Retezat, ci si în Făgăras, si în Bucegi, si în Rodnei sau în Ceahlău, munti cu o verticală foarte mare. Ar fi trebuit să stie aceste reguli ca pe Tatăl nostru. Clasicul manual de alpinism spune clar: factorii favorizanti de avalansă sînt zăpezile de primăvară, apoase. Era sută la sută cert că vor fi avalanse în aceste zile. În plus, nu au avut echipament de protectie care te poate salva dacă esti surprins de avalansă - acele airbag-uri, sau transceiver - dispozitivul care emite semnale ca să fii găsit dacă te îngroapă zăpada“, a mai declarat seful Salvamont Neamt.

