Medici disculpati în cazul agentului mort

• Comisia de etică a Spitalului Roman a comunicat verdictul în cazul angajatului firmei de pază care a murit în timpul programului • nu există culpă medicală n

Familia unui angajat de la o firmă de pază din Roman care a decedat la începutul acestui an, în timpul serviciului de noapte, a reclamat conducerii Spitalului Municipal presupusa culpă a cadrelor de serviciu de la acea vreme, care nu l-ar fi mentinut internat pe pacientul ce prezenta semne de preinfarct. Conform legii, cazul a fost înaintat către Comisia de etică a Spitalului Municipal Roman, care s-a întrunit pentru a constata circumstantele decesului. „Noi am analizat întreg materialul primit si am înaintat concluziile, asa cum prevede legea, conducerii unitătii sanitare. Ceea ce vă pot spune este faptul că membrii comisiei nu au retinut nici o culpă medicală. Decizia apartine, însă, asa cum prevede legea, managerului spitalului“, a declarat medicul Constantin Danciu, presedintele Comisiei de etică din cadrul Spitalului Municipal de Urgentă Roman. Forul este format din cinci membri printre care medici, asistenti medicali si juristul unitătii sanitare. La începutul acestui an, Cristian C., de 49 de ani, s-a prezentat în timpul serviciului de mai multe ori la Centrul de Primire Urgente, avînd tensiunea arterială mărită si prezentînd dureri puternice în piept. De fiecare dată, medicii i-au acordat ajutor si i-au recomandat odihnă. Situatia s-a repetat, de cîteva ori, la ultima vizită la spital pacientul refuzînd internarea, de frica de a nu-si pierde slujba. Întors la serviciu, pacientului i s-a făcut din nou rău si colegii l-au adus de urgentă la spital, unde s-a stins. După deces, familia nemultumită a reprosat spitalului faptul că nu l-au tinut pe pacient internat. Rudele au făcut o reclamatie similară si la Colegiul Medicilor, dar si la Politie, care a ridicat o serie de probe din spital. Managerul unitătii sanitare, medicul Maria Andrici, a declarat că a primit verdictul Comitiei de etică, care a fost comunicat si familiei. „În opinia Comisiei de etică, nu se pune problema unei culpe medicale. Este, mai degrabă, o chestiune de disciplină, în care noi nu avem, conform legii, atributii. Rămîne ca si Colegiul Medicilor să se pronunte pe această spetă“, a declarat Maria Andrici. Conform declaratiilor vicepresedintelui Colegiului Medicilor, Dan Arvătescu, acest organism profesional analizează încă plîngerea familiei îndurerate, neexistînd pînă în prezent nici un verdict.

Articol afisat de 446 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)