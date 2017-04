În aprilie, iată ce a fost pe Ceahlău • ieri a fost deosebit de frig, iar pe Ceahlău au fost valori negative, accentuate mult de vînt • de astăzi vremea se mai îndreaptă • va fi mai cald pînă la mijlocul săptămînii, apoi se mai pierd cîteva grade • în prima zi de Paste sînt anuntate 12 grade si soare • Primăvara aceasta a fost năbădăioasă atît din punct de vedere termic, cît si al regimului precipitatiilor, au alternat perioade deosebit de calde cu cele sub normalul perioadei, si cam tot asa va fi vremea pînă la mijlocul lunii aprilie. Pînă astăzi la ora 9 este încă în vigoare informarea de vreme rea, iar ieri a fost una din cele mai reci zile din această primăvară. Conform informatiilor publicate pe site-ul ANM, la ora 11 erau 4 grade la Tîrgu Neamt si la Roman, iar în resedinta de judet termometrele indicau 5 grade. În vîrf de munte, pe Toaca, erau valori negative, de -7 grade. Acolo vîntul a făcut prăpăd si se resimteau -19 grade, fiind încă 26 de centimetri de nea. Vînt a fost si în teritoriu, iar cei care au iesit din casă au resimtit 3 grade la Piatra si numai 2 grade la Tîrgu Neamt. De astăzi, 8 aprilie, vremea se mai îmbunează, precipitatiile se răresc, iar în zona noastră termometrele vor indica la amiază vreo 8 grade, o valoare dublă fată de intervalul precedent. Noaptea cerul rămîne acoperit si minima va fi modestă, de 1 grad, cu plus. Cam la fel va fi vremea si pe parcursul zilei de duminică, 9 aprilie, cînd vor fi 9 grade. După lăsarea întunericului ne putem astepta la o minimă negativă, de -1 grad. Dacă meteorologii au dreptate, vremea bună vine cu începere de săptămîna viitoare. Luni, 10 aprilie, soarele îsi face loc de după nori si îsi face treaba, astfel că la prînz sînt anuntate valori termice spectaculoase comparativ cu week-end-ul, de 18 grade. Din acest motiv si noaptea va fi mai blîndă, iar în zori termomtrele vor indica 5 grade. Cea mai caldă zi din întreg intervalul de prognoză va fi marti, 11 aprilie, cînd din nou soarele va fi generos, chiar dacă mai este posibil să mai apară cîte un nor. La prînz în zona noastră se va înregistra o maximă de 20 de grade. Cerul va fi degajat si după lăsarea întunericului si va fi cea mai caldă noapte din ultima perioadă, cu o minimă de 9 grade. Una caldă, si una rece, asa va fi vremea, pentru că în Miercurea Mare nu va mai fi la fel de cald desi va fi soare. La amiază vor fi numai 11 grade, iar peste noapte se anuntă 6 grade. Joi, 13 aprilie, va fi nitel mai bine si pe fondul unui cer variabil temperatura saltă la 16 grade grade. Nu sînt schimbări în aspectul vremii pentru ziua de vineri, 14 aprilie, cu exceptia faptului că în a doua parte a zilei ar putea veni ceva stropi de ploaie, dar lipsiti de importantă. Sîmbătă, 15 aprilie, aduce soare, dar nu mai mult de 12 grade. Cei care merg la Înviere trebuie să se îmbrace bine pentru că minima noptii coboară la 3 grade. În prima zi de Paste, pe 16 aprilie, este anuntat soare si o maximă de 12 grade.

