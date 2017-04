Chitic: „PSD joacă murdar si distructiv“ • „PSD joacă murdar“ si „se instaurează dictatura în Neamt“, au fost doar două dintre săgetile trimise către social-democrati • Chitic va evalua viceprimarii si amenintă chiar cu retragerea atributiunilor • Atac politic la baionetă împotriva PSD, în principal, si aliatilor de la PMP si ALDE în subsidiar, din partea primarului pietrean Dragos Chitic, secondat de consilierul liberal Romel Bîrjoveanu. „PSD joacă murdar“, „Nu sînt capabili să vină cu solutii si practică o politică distructivă“, „PSD trage frîna de mînă în dezvoltarea orasului“, „se instaurează dictatura în Neamt“ sînt doar cîteva dintre săgetile trimise de primar către „majoritarii“ din consiliul local, în fruntea listei fiind social-democratii. Iar finalul conferintei de presă în care a fost executat acest atac a continut întrebarea, probabil retorică: „Chiar vreti să ne distrugeti orasul?“. Vehementa edilului sef survine după ce o serie de proiecte sustinute de el sau consilierii liberali au picat, unele dintre ele de mai multe ori, în sedintele precedente de consiliu local. Si a existat si o enumerare succintă a acestora: proiectele privind deschiderea Pietei Centrale, cele privind vînzarea terenurilor, înjumătătirea bugetului pentru Festivalul Curtea Domnească, desfiintarea aproape în totalitate a echipei primarului (trei consilieri personali, plus administratorul public pusi pe făras). La aceste „capete de acuzare“

s-a adăugat si modul în care sînt administrate societătile Locativserv si Parking, cu conducere PSD, respectiv PMP. „În cei doi ani si patru luni de cînd conduc Primăria Piatra Neamt prin eforturi sustinute am reusit să asez orasul pe un culoar de dezvoltare favorabil, să pun bazele unei dezvoltări sustinute a municipiului. PSD trage acum frîna de mînă în loc să apese pe acceleratie. Joacă murdar pentru că simte că nu va putea niciodată cîstiga primăria. Nu sînt capabili să vină cu solutii si practică o politică distructivă. În sedintele de consiliu local, majoritarii, după modelul «noaptea ca hotii» de la nivel central în justitie, vin ziua în amiaza mare si lovesc în mod constant în dezvoltarea orasului“, a declarat Dragos Chitic. Care a trecut apoi si la exemplificări: Piata Centrală care stă închisă desi, în opinia sa, ar fi putut fi deschisă în cel mult două săptămîni. Pensionarii care nu au beneficiat timp de trei luni de facilităti la transportul în comun, troleele de la Troleibuzul scoase de pe circuite „fără o explicatie plauzibilă“. „Ne întoarcem în perioada 2000-2004 cînd tot PSD era la putere si nu putea nimeni să facă o afacere legală fără să ceară voie de la partid. Au instaurat frica si chiar dictatura. Unor consilieri din alianta majoritară le este frică să voteze altfel decît li se dictează de la partid. Puteti vedea cît de folosite sînt telefoanele mobile în timpul sedintelor pentru a primi indicatii. Unii sînt sunati de la partid si amenintati pentru că au îndrăznit să voteze în CL după cum le dictează constiinta. Se instaurează dictatura în Neamt si din păcate consilierii celor trei partide sînt părtasi la acest lucru. Noi, liberalii, sîntem decisi să nu permitem să se întîmple astfel si vom lupta pînă la capăt cu mijloacele democratice pe care le avem la îndemînă“, a mai declarat Dragos Chitic. Solutia politică pentru această situatie ar fi, evident, ca primarul să beneficieze de o majoritate în consiliu local. Dar acest lucru, cel mai probabil, va fi posibil abia după alegerile locale viitoare, după cum au declarat liberalii că si-au si impus ca obiectiv politic. Alături de mentinerea functiei de primar de Piatra si rezultate „notabile“ la europarlamentare si prezidentiale. Vom vedea ce vor spune sau mai corect vota pietrenii, dar pînă atunci mai e cale lungă.



Viceprimarii, evaluati



O mini-bombă a fost detonată de primarul de Piatra în aceeasi conferintă de presă. Rămas fără trei consilieri personali si administrator public, Chitic a contracarat anuntînd că a demarat o actiune de evaluare a viceprimarilor. Si a promis că va prezenta public rezultatele acestei actiuni, iar, dacă acestea vor impune, va merge chiar pînă la retragerea atributiunilor. În conditiile în care, întrebat de jurnalisti, a vorbit elogios de viceprimarul Bogdan Gavrilescu, se pare că „tinta“ este viceprimarul PSD Luminita Vîrlan. Care vom vedea cum va răspunde. Cît îl priveste pe vicele Gavrilescu, acesta a avut ocazia să facă acest lucru într-o conferintă de presă sustinută la cîteva zeci de minute distantă de cea a liberalilor, de data aceasta la PMP Piatra Neamt. Si a fost diplomat. Sau evaziv. După gust. „E bine să se facă o astfel de analiză si să se vadă dacă viceprimarii si-au făcut treaba. Mi se pare normal, decizia îi apartine domnului primar, nu vreau să comentez. Îmi voi face si eu o analiză a activitătii“, a declarat Bogdan Gavrilescu. Si dacă tot am vorbit de PMP Piatra Neamt, în conferinta de presă amintită, desi au tinut să reitereze că nu sînt la remorca nimănui, noi am înteles că pemepistii rămîn alături de PSD si ALDE. Iar PNL în opozitie. Ceea ce înseamnă că primarul Dragos Chitic va mai avea cel mai probabil motive de supărare si pe viitor. Dacă pietrenii vor avea motive de supărare sau de bucurie în urma acestei înclestări politice, cu implicatii administrative, va stabili fiecare. Si se va putea exprima. Si la viitoarele alegeri, dar si pînă atunci. Dacă s-ar exprima si pînă de alegeri, poate n-ar strica.

Articol afisat de 35 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)