Demisie la CSM • cu patru etape înainte de finalul campionatului Ligii Nationale, profesorul Gheorghe Covaciu a decis să nu mai antreneze CSM Roman • de pregătirea echipei se va ocupa Viorel Lazăr • Echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Municipal a rămas fără antrenor cu patru etape înainte de final. După meciul de la Cluj, pierdut în ultimele secunde, 25-26, conducerea grupării a tinut o sedintă în urma căreia Gheorghe Covaciu a părăsit echipa pe cale amiabilă, după cum a precizat si tehnicianul, si primarul Lucian Micu, fost presedinte al clubului. Este de neînteles modul în care conducea echipei schimbă în plin sezon antrenorii ca pe batiste. Covaciu a sustinut că se va retrage la Baia Mare si nu are regrete decît pentru aplauzele suporterilor. „Este adevărat! Nu mai sînt la echipă de miercuri, după o sedintă cu cei din conducerea clubului. Ne-am expus argumentele si am ajuns la concluzia că trebuie să ne despărtim. Ne-am strîns mîinile si am plecat acasă la Baia Mare. Am preluat echipa pe locul X si am adus-o pe locul V. Multumesc suporterilor romascani care au fost exceptionali, sprijinind echipa si la bine si la greu“, a declarat profesorul Gheorghe Covaciu. Primarul Lucian Micu, cel care s-a ocupat în ultimii ani de destinele echipei de handbal, a infirmat existenta vreunui conflict cu fostul tehnician. Acesta, alături de conducerea actuală a clubului, l-au creditat pe profesorul Viorel Lazăr să se ocupe de CSM în ultimele etape ale actualei editii de camponat. „A fost o decizie de comun acord, o întelegere amiabilă. Practic, am hotărît împreună că este mai bine să ne oprim aici. Nu au fost nici un fel de reprosuri, de nici o parte. Printr-o decizie a conducerii clubului, în functia de antrenor principal a fost desemnat fostul secund, profesorul Viorel Lazăr. Acesta se va ocupa de echipă în ultimele etape din acest campionat. Momentan, nu ne gîndim la un nou antrenor. Echipa are programul bine stabilit, pentru antrenamente si activitătile oficiale, sperăm că va reusi să treacă rapid si profesionist peste acest moment si să îsi urmărească în continuare obiectivul“, a declarat primarul Lucian Micu.

