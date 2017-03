Rusine! Rusine d-lor majoritari! • alesii PSD, PMP si ALDE au respins un proiect „favorabil“ unui consilier liberal, dar au votat unul similar • „răzbunarea“ politică pare evidentă • primarul riscă să rămînă fără city-manager si trei consilieri • caietul de sarcini pentru Piata Centrală mai asteaptă • viceprimarul Gavrilescu ar putea fi exclus din partid • Momente rusinoase în sedinta de ieri a Consiliului Local Piatra Neamt. De la răzbunări politice, la amendamente fără substantă, replici ce au frizat lipsa de bun simt si dezinteres pentru deschiderea cît mai rapidă a Pietei Centrale. Toate acestea au făcut ca atacul virulent la colaboratorii primarului să treacă în plan secund. Poate cel mai stînjenitor moment pentru consilierii majoritari de la PSD-PMP-ALDE a fost cel în care au respins fără motiv un proiect ce venea, respectînd legea, în favoarea firmei unui coleg liberal, dar au aprobat la cîteva minute distantă un proiect similar pentru o firmă fără sef politician. Valentin Ciobanu, consilier liberal si administrator al SC AVA STING SRL, cel care a solicitat modernizarea si extinderea unui spatiu comercial situat la parterul unui bloc a izbucnit văzînd votul negativ: „Pietrenii tipă după locuri de muncă si dumneavoastră vă opuneti. De ce? Vă rog un răspuns. Dacă mai trebuie făcut ceva din punct de vedere legal, vă rog să-mi spuneti. Răspunsul e o tăcere? Atunci e ordin politic si ne vom vedea în instantă“. A primit totusi un răspuns. Penibil. Rusinos. Si anume că... va primi răspunsul după sedintă. Iar afirmatia aceluiasi Ciobanu care pleda pentru postura sa de bun contribuabil spunînd că deja si-a achitat dările pentru 2017, a dus la o remarcă la fel de penibilă. Din partea presedintelui de sedintă, Cristian Tihenea, care i-a multumit că a contribuit la economia municipiului. Ironie de doi lei, jignitoare la adresa oricărui cetătean, indiferent dacă e consilier sau nu. Iar după doar cîteva minute, un proiect similar, de extindere spatiu comercial în acelasi bloc, dar cu alt proprietar, neimplicat politic, a fost votat de consilierii PSD-PMP-ALDE. Pentru a evita orice comentariu privind vreun imaginar „conflict de interese“, facem precizarea că Monitorul nu are nici o legătură comercială cu firma respectivă, sau cu patronul ei, si că vom sustine cauza oricărui politician, care e si om de afaceri, atunci cînd va fi victima unei răzbunări politice. În opinia noastră, locurile de muncă si dreptul fiecăruia de a munci sînt mai presus decît ordinele politice, indiferent de la ce sef de partid vin. Si dacă proiectul respectă toate cerintele legale, lucru recunoscut chiar de „vicele“ Bogdan Gavrilescu, adversar politic al liberalului, atunci proiectul ar trebui să treacă. Dacă nu, cei care au votat împotrivă, fără vreun motiv legal, să plătească.



Atac la primar si city-manager



Un alt moment fierbinte al sedintei a avut în centru un proiect aparent „nevinovat“: modificarea organigramei si statului de functii ale primăriei pentru înfiintarea unui compartiment nou, de guvernantă corporativă. Majoritarii au folosit prilejul pentru a propune un amendament prin care să dispară functia de administrator public al municipiului si trei posturi de consilier personal al primarului. Luati evident prin surprindere, liberalii au vrut să protesteze că această reducere „nu face obiectul proiectului de hotărîre“, iar primarul a cerut explicatii. „Pentru eficientizare“, a fost răspunsul majoritarilor si amendamentul si apoi proiectul au trecut. „Nu am nici un comentariu“, a spus după sedintă Bogdan Puscasu, city-managerul care are postul amenintat. Rămîne de văzut dacă proiectul va fi avizat de legalitate, sînt mari sanse credem noi în acest sens, după care va urma cel mai probabil un război în instantă. Si oarece dificultăti în a stabili care sînt cei trei consilieri care vor pleca. În conditiile în care sînt patru astfel de posturi, unul vacant (si atunci primul redus), iar cum va fi făcută selectia pentru ceilalti „destituiti“, e interesant de văzut. Pentru că amendamentul nu făcea trimitere la vreun nume. Iar plecările vor trebui să respecte legislatia muncii, cu perioadă de preaviz, dar si cu explicatii mult mai consistente pentru concediere decît apelul la eficientizarea activitătii.



Vom avea piată la Pastele Cailor?



Cu scandalul deja copt, cînd s-a ajuns la proiectele privind viitorul Pietei Centrale nimeni nu se astepta decît la război pe fată. Si a fost. Toate proiectele au picat „datorită“ acelorasi majoritari. Era de asteptat să nu treacă cel privind preluarea pietei pe motiv de lipsă a semnăturii ministerului pe protocol si cel cu administrarea temporară de către Urban. Însă în cazul celui privind caietul de sarcini pentru viitoarea licitatie care să se stabiliească administratorul pietei, respingerea a fost o surpriză. Mai ales că social-democratii ceruseră în sedinta precedentă să fie propus cît mai rapid acest document. Dar se pare că au tinere de minte scurtă pentru că ieri au afirmat că nu e bun caietul, nu au avut amendamente pentru a-l îmbunătăti si au vîndut pielea ursului din pădure sustinînd că lucrează ei la un caiet de sarcini. Care n-au spus cînd va fi gata, asa că e posibil să fie finalizat la... Pastele Cailor. Si abia apoi deschisă piata. Remarca unui liberal că n-a fost încă înfiintată firma care trebuie să cîstige licitatia pare si probabil este o glumă. Sau poate unii vor ajunge să creadă că nu, dacă mai asistăm la mai multe amînări atît de subtire argumentate, după solicitări de urgentare, care par mincinoase. Tot ieri, la cîteva proiecte de hotărîre, viceprimarul Bogdan Gavrilescu a votat altfel decît colegii săi de la PMP. Cel mai flagrant la un proiect initiat chiar de aripa pemepistă din CL, privind accesul liber al studentilor si elevilor în curtea institutiilor de învătămînt, după orele de program. Care a picat, fiind numărate 11 voturi pentru si 11 abtineri (cu tot cu cea a vicelui), în conditiile în care si de la PSD a lipsit un consilier. Iar miscarea n-a rămas neobservată, Cristian Sauciuc, liderul local al PMP, afirmînd că urmează să fie discutată situatia în biroul politic. Întrebat dacă riscă excluderea Gavrilescu, a răspuns: „Este posibil“.

Articol afisat de 761 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)