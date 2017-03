La definitivat sînt reguli noi • s-au adus modificări în desfăsurarea examenului • promovarea sesiunii nu este conditionată doar de nota la scris, ci si de notele la inspectii si o notă la portofoliu • la scris dispar itemii de pedagogie si se păstrează doar cei din specialitatea disciplinei si din metodică • anul acesta, sînt asteptati la primul examen din carieră 168 de dascăli nemteni • 168 de cadre didactice din Neamt s-au înscris pentru a sustine examenul de definitivat în cursul actualului an scolar, pentru asta ei participînd, în luna ianuarie, la instruiri ce au avut loc la Roman, Piatra Neamt si Tîrgu Neamt. Respectivii candidati, cît si cei care vor avea de sustinut în anii următori definitivatul, trebuie să stie că din această vară se introduc noutăti în desfăsurarea testării. Definitivatul este examenul pe care îl sustin cadrele didactice debutante pentru a obtine dreptul de practică în sistemul preuniversitar, dar si dreptul de a se titulariza pe un post vacant. Conform site-ului portalinvatamant.ro, examenul national de definitivat 2017 în învătămîntul preuniversitar sustinut de cadrele didactice care au cel putin 1 an vechime la catedră sau echivalentul unui 1 de predare se desfăsoară după noi reguli. Candidatii nu vor mai avea la proba scrisă subiecte de pedagogie. În plus, pot sustine examenul si cei care s-au înscris, dar au contractul de muncă suspendat, ori le-a încetat, conditia fiind să aibă vechimea minimă prevăzută de metodologie. O noutate valabilă de anul acesta este că proba scrisă a candidatilor nu se mai desfăsoară în vară, ci în timpul anului scolar, respectiv pe 20 aprilie. În plus, promovarea sesiunii nu este conditionată doar de nota obtinută la proba scrisă, cum era pînă acum, ci si de notele care se obtin la inspectiile scolare, dar si o notă la portofoliul profesorului. Si în ceea ce priveste subiectele de la proba scrisă sînt noutăti, în sensul că dispar itemii de pedagogie care puneau în dificultate candidatii si se păstrează doar cei din specialitatea disciplinei si din metodică. Se speră astfel că procentul de promovabilitate la examen să crească. La inspectiile scolare si la portofoliu, candidatul trebuie să obtină minimum 8 pentru a putea sustine scrisul. De altfel, pentru promovarea sesiunii, media minimă este tot 8. O altă noutate este că la examen pot participa si cei care au contractele de muncă suspendate sau cărora le-a încetat contractul. Sînt situatii de cadre didactice care în prezent nu mai predau pentru că postul pe care au activat a revenit titularului pe post, ca de exemplu directorii care si-au pierdut sefia. Cei rămasi pe dinafară, dacă îndeplinesc conditiile de vechime, de minimum un an la catedră, si s-au înscris pentru sesiunea din acest an pot să continue demersurile pentru sustinerea examenului.



Inspectia la clasă, la sfîrsit de martie



Candidatii care vor sa dea examenul de definitivat trebuie să sustină

inspectiile la clasă pînă pe 30 martie. Conform structurii de examen,

prima etapă este eliminatorie. Ea este realizată de către Inspectoratul

Scolar în perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si constă în evaluarea activitătii profesionale la nivelul unitătii de învătămînt, evaluarea portofoliului profesional personal si în sustinerea a două inspectii la clasă. Etapa a doua este cea finală si are lor la sfîrsitul stagiului practic. Ea constă într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice, pentru fiecare specialitate în parte. Mai trebuie stiut că inspectia de specialitate este efectuată de o

comisie formată din inspectorul care coordonează disciplina la care candidatul sustine examenul si directorul sau directorul adjunct al

unitătii în care se desfăsoară inspectia. Portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat si cuprinde: curriculum vitae; o scrisoare de intentie, în care se prezintă motivatia participării la examenul de definitivat, obiectivele si asteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activitătii/experientei cîstigate pe parcursul semestrului si propuneri de ameliorare si un raport de progres scolar.

Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 si 10. Pentru

a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidatii

trebuie să îndeplinească, cumulativ, trei conditii: să aibă calificativul:

„Bine“ sau „Foarte bine“ pentru anul scolar precedent celui în care se sustine examenul; media aritmetică a notelor finale la inspectii si portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre

probele respective si să îndeplinească conditiile legale privind

vechimea de predare efectivă la catedră. În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. O ultima noutate legislativă adusă de OUG 96/2016, care modifică art.

241 din Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011, prevede că

persoanele care nu au promovat examenul de definitivare în

învătămînt se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de

fiecare dată, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practică cu

durată de un an scolar. Candidatii pot sustine examenul national

pentru definitivare în învătămînt fără taxă de cel mult trei ori.

Prezentările ulterioare la examen sînt conditionate de achitarea unor

taxe stabilite de către minister.

