Miscarea „#Rezist!“ încurajează UE să decidă că România este un vehicul proiectat să se miste cu viteză mai redusă Brexitul din 23 iunie 2016 a împins Europa în pragul deteriorării marelui proiect privind crearea UE ca pol de putere situat între SUA si Asia. Cinci proiecte de salvgardare a UE stau acum pe masa Bruxelles-ului, dintre care proiectul unei Europe concentrice, cu cinci viteze, se pare că va prinde contur. Tot mai multe voci autorizate sustin că destabilizarea Europei este un act controlat al Germaniei, determinat de esecul gestiunii crizei refugiatilor. Cauzele destrămării Europei se presupune că se propagă centripet dinspre periferie, respectiv dinspre Grecia, Ungaria, Bulgaria, România si sunt invocate ca justificare, din partea marilor puteri, a deteriorării marelui proiect al creării UE. La Bruxelles, politica României, reprezentată de presedintele Klaus Iohannis, se rezumă în ultima perioadă doar la prezenta acestuia în fotografiile de grup. În UE, după Brexit si după ceea ce va urma în Olanda si Franta, se conturează tot mai evident pozitiile concentrice ale Centrului si Periferiei, functie de vitezele de parcurs preconizate pentru fiecare tară. Teoria privind o Europă cu două viteze, se pare că este deja depăsită, iar acum se discută din ce în ce mai mult despre o Europă cu cinci viteze. O Europă configurată în mai multe cercuri concentrice, fiecare cu viteza sa. Cercul central dur va fi dominat în mod cert de Germania si satelitii acesteia. În acest nou proiect, este evident că România nu va inclusă nici măcar în cercul al doilea, ci va fi rejectată centrifug, în cel mai fericit caz, în cercul periferic, dacă nu în afara Europei. Dacă aderarea României la UE a fost mult întârziată de imaginea deplorabilă creată de invazia meleagurilor ei vestice, de către hoardelor de cersetori, hoti si interlopi de nationalitate română, astăzi această imagine s-a estompat sub efectul creat, atât de criza refugiatilor, cât si de recentele miscări de protest stradale, organizate în România sub logo-ul „#Rezist!“. Respectivele miscări nu au impresionat opinia publică prin originalitatea logo-ului „#Rezist!“, ci prin faptul că românii au acceptat cu multă usurintă importul acestuia. În mediile externe logo-ul are multiple conotatii, care la noi sunt ignorate cu prea multă inconstientă. Creativitatea recunoscută a protestatarilor putea produce un alt logo, mai autohton, nu de împrumut. Culmea ironiei este că miscarea „#Rezist!“ va fi controlată îndeaproape, de acum încolo. Un argesean a avut inspiratia să înregistreze logo-ul ca marcă la OSIM si nici o actiune nu va mai avea loc sub egida logo-ului fără aprobarea acestuia. Una din principalele cauze ale deplasării României spre cercurile periferice ale noii constructii europene cu cinci viteze, nu este amploarea si „frumusetea“ protestelor de stradă, ci imaginea de „Românie coruptă“ indusă în exterior de către aceste proteste. Să fim bine întelesi, România este astăzi la fel de coruptă ca si România din 2007, data aderării la UE. Dar atunci contau alte priorităti la Bruxelles. În 2007 coruptia din România a fost considerată un factor secundar, analiza ei fiind lăsată în rezervă, pentru alte timpuri. Bătălia din Parlamentul European, dintre principalele grupări politice, ale popularilor si social-democratilor, se axează pe reasezarea celor 27 de tări rămase ale UE în noile coordonate al unei Europe cu mai multe viteze, cele cu viteze mai mari în pozitii cât mai apropiate de centru si cele cu viteze mai reduse în pozitii periferice fată de centru. Cei 32 de europarlamentari români sunt divizati egal între cele două grupări politice principale, reprezentându-ne fiecare cum crede că este mai bine pentru ei, pentru partidele românesti din care provin, ori pentru tară.



„Ne-am descalificat singuri“



Alegerile din România, din 11 decembrie 2016, câstigate masiv de PSD, au stârnit frământări în popularii de la Bruxelles, care detin o majoritate putin confortabilă. Momentul cheie sperat, de încercarea presedintelui Klaus Iohannis de a întoarce rezultatului votului si a desemna un guvern propriu, propice popularilor europeni, a fost ratat. Instalarea guvernului PSD în ianuarie 2017 a stârnit în tară valuri de furie neputincioasă, care s-au propagat până la Bruxelles. Era nevoie doar de o scânteie si aceasta a fost provocată din nesăbuinta guvernului proaspăt instalat, numită „Ordonantă 13“. Nesăbuinta, departe de a fi o catastrofă natională, cum avea să se dovedească ulterior, a fost denuntată la Bruxelles de europarlamentarul român de sorginte populară Monica Macovei, care de la înalta tribună europeană a relevat faptul că în România s-a instalat coruptia si aceasta este reprezentată de triada Grindeanu - Ordonanta 13 - Dragnea. Dacă România ar fi fost guvernată de un guvern condus de unul ca Traian Băsescu, singurul ofertant din partea popularilor autohtoni, atunci aceasta ar fi fost ocolită de coruptie, după mintea doamnei Macovei si aceasta ar fi stat linistită la Bruxelles în băncile popularilor. În tară s-a dat semnalul pentru schimbarea, pe care nu a fost capabil s-o realizeze Iohannis. Batalioanele de „tineri si frumosi“, având exercitiul dărâmării guvernului Ponta, în 2015, au reactionat „spontan“ imediat la semnal si au iesit în stradă pentru dărâmarea întregului guvern, având ca pretext Ordonanta 13, abrogată la timp. Protestele din România au fost menite să semnaleze că în tară coruptia s-a generalizat, atingând cote alarmante, în perioada scursă de la Revolutie. Cei interesati ca aceste semnale să „#Reziste“ au contat mult mai mult pe reactia UE, decât pe reactia internă. Sper ca acestia să nu spere că UE va veni într-o zi să le ofere pe tavă preluarea frâielor puterii si să le spună - „Construiti-vă o altă Românie!“. Bruxelles-ul nu va face aceasta niciodată, nu este treaba lui. Problema este a noastră si protestele ar trebui destinate numai atentiei întregii clase politice autohtone, care este răspunzătoare că s- a ajuns aici în 27 de ani. Bruxelles-ul nu a înteles mare lucru din proteste, s-a văzut că a avut reactii echivoce, dar profitând de spectacolele de „sunet si lumină“ de pe străzile României, a răsuflat usurat că românii i-a rezolvat spinoasa problemă, aceea de a găsi pretendenti pentru toate vitezele. Pentru aceasta, Bruxelles-ul nu va trebui să ne descalifice. Ne-am descalificat singuri, oferindu-le pe tavă o motivare sustinută din interior, de miscarea „#Rezist!“. În noua constructie europeană România se va deplasa în continuare cu viteza întâia, la periferia sistemului, dacă nu cumva strada va cere să fim lăsati liberi pe orbită, pentru a fi pescuiti de altii, mai interesati.

