„Autodenunt“ PSD pe cenusa pietei? • primarul Dragos Chitic asa crede că ar putea fi interpretate declaratiile senatoarei Emiliei Arcan • „Ar fi bine să ne conectăm si creierul cînd deschidem gura în fata unor microfoane“, a declarat ironic edilul Pietrei • parlamentarul nemtean afirmase că în cazul incendiului de la Piata Centrală a fost vorba despre o mînă criminală • Războiul declaratiilor declansat de PSD Neamt pe subiectul incendiului de la Piata Centrală are mari sanse să prezinte un efect de bumerang. Adică deficitul de imagine presupus de informatiile că piata a fost incendiată intentionat pentru a spăla bani publici riscă să fie decontat nu de primarul Dragos Chitic, cel luat initial la tintă, ci tocmai de social-democrati. Asa cum era de asteptat, edilul de Piatra Neamt a răspuns ieri într-o conferintă de presă la acuzatiile ce îl vizau mai mult sau mai putin direct. Nu au lipsit expresii de genul „intoxicare, informatii mincinoase, declaratii halucinante, subiect total nedocumentat“, dar si ironii evidente: „Ar fi bine să ne conectăm si creierul cînd deschidem gura în fata unor microfoane“. În rezumat, primarul Dragos Chitic a subliniat că, în iulie 2014, cînd a ars piata, el nu era primar, dar PSD avea, în opinia lui, toate pîrghiile de control: viceprimar care se ocupa de Urban, societate ce administra piata si care avea director membru marcant al PSD, în vreme ce în Consiliul de Administratie erau fie social-democrati, fie persoane apropiate acestui partid. „Am ascultat cu mare atentie, chiar de două ori, ceea ce s-a spus în conferinta de presă a PSD si as putea trage următoarea concluzie: din declaratiile făcute acolo, rezultă că PSD a dat foc la piată pentru a spăla bani publici. Adică poate este un autodenunt“, a punctat Dragos Chitic. Dincolo de ironia evidentă, edilul i-a cerut public senatoarei PSD Emilia Arcan, cea care a făcut respectivele declaratii, să facă publice informatiile si probele în acest sens, dacă le are, întrebîndu-se de ce nu a făcut astfel de dezvăluiri pînă acum. Altfel ar putea fi chiar vorba despre tăinuire. De asemenea, a cerut institutiilor statului să deruleze anchete pentru a clarifica astfel de afirmatii, pe care le-a catalogat în repetate rînduri drept „halucinante“. De replica primarului nu a scăpat nici deputatul PSD Ioan Munteanu care a vorbit despre conditiile nesatisfăcătoare din piete. „Cît priveste Piata Mărătei, aceasta a fost administrată de un membru al PSD, iar acesta, pentru că a adus piata în prag de faliment, a fost «promovat» director al unei societăti a Consiliului Local“, a mai precizat Dragos Chitic. Cît priveste situatia actuală, cu amînări peste amînări a termenului de finalizare a noii piete, edilul a prezentat presei un document prin care Compania Natională de Investitii (CNI) a fost de acord pe 10 februarie a.c. cu prelungirea termenului de executie, fără explicatii clare. Iar în conditiile în care CNI e în subordinea Ministerului Dezvoltării, iar Guvernul Grindeanu e al PSD, le-a cerut parlamentarilor social-democrati să-si întrebe propriul executiv de ce s-a întîrziat atît de mult cu finalizarea lucrărilor. Vestea bună ar fi că într-un final „apoteotic“, Moldocor, firma executantă, a cerut CNI să facă receptia obiectivului. Prilej pentru Dragos Chitic să le mai dea o „temă“ alesilor de la PSD: să facă demersurile necesare astfel încît CNI să receptioneze cît mai grabnic piata si apoi aceasta să ajungă la primărie. Iar pentru a răspunde dezideratului de a deschide cît mai repede obiectivul, primarul de Piatra a spus că solutia este ca initial să fie dată în administrarea societătii Urban, urmînd ca apoi să fie făcută o licitatie publică prin care să fie stabilit noul administrator. Si a mai făcut o serie de precizări: că îsi doreste ca minim 40% dintre tarabe să fie alocate producătorilor locali, iar redeschiderea pietei să se facă chiar dacă primăria nu va reusi, din cauza stării vremii, să amenajeze zona din vecinătatea pietei. Urmînd ca acest lucru să fie realizat ulterior. Iar dacă social-democratii consideră că actualul director al SC Urban nu e bun pentru a administra initial piata, nu au decît să îl schimbe pentru că au majoritate în consiliul local alături de PMP si ALDE, a mai punctat Dragos Chitic.

