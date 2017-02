Lupte de birou în războiul Apa Serv • biroul directorului suspendat Cătălin Dughir a fost „ocupat“ de noul sef, Viorel Marian • presedintele CA contestă legitimitatea acestuia din urmă • instanta se va pronunta pe 1 martie în conflictul Consiliilor de Administratie de la Apa Serv n

Ceea ce se întîmplă în aceste zile la Apa Serv poate constitui lejer un exemplu de „asa nu“. Fără a da cîstig de cauză nici unei tabere implicate într-un război ce tine de luni bune pentru conducerea companiei judetene de apă, modul în care se întîmplă lucrurile nu poate lăsa decît un gust amar oricărui observator obiectiv. Astfel, în prezent la Apa Serv e o adevărată harababură, din informatiile primite din interior, cu un director nou, în persoana lui Viorel Marian, dar care e constestat de presedintele Consiliului de Administratie, Vasile Dăscălescu. Si care a cerut angajatilor să nu-i dea nici un document noului director pentru că nu ar avea legitimitate. Asa că angajatii nu prea stiu de cine să asculte. De noul sef, secondat de presedintele unui consiliu de administratie ce nu este înregistrat la Registrul Comertului, sau de presedintele CA-ului care îsi poate proba calitatea oficială cu un certificat constatator de la institutia respectivă, dar nu e recunoscut (sau e consideratr revocat) de Consiliul Judetean? Si situatia nu prea are sanse să fie clarificată în zilele ce urmează în conditiile în care o instantă de judecată se va pronunta abia pe 1 martie. Atunci am putea avea o decizie a judecătorilor care să stabilească clar ce consiliu de administratie e legal: cel nou, preferat de CJ Neamt sau cel vechi, condus de Vasile Dăscălescu. Cine va avea cîstig de cauză va fi înregistrat ca atare la Registrul Comertului si probabil lucrurile se vor clarifica. Spunem probabil, pentru că nu e exclus să se facă apel din nou la cine stie ce manevre oculte sau chichite legislative. Pînă atunci, e un talmes-balmes care nu are cum să facă bine nici angajatilor, nici nemtenilor în general. Din perspectiva lui Vasile Dăscălescu, lucrurile sînt extrem de clare: „Eu am scos chiar astăzi (luni, 20 februarie, n. red.) un certificat constatator de la Registrul Comertului care probează că sînt presedintele CA si m-am dus în biroul unde era noul director. M-am prezentat, am arătat certificatul si am întrebat dînsul unde e înregistrat si în ce calitate. Stiti ce mi-au răspuns? Dacă nu-mi convine, să îi dau în judecată. Eu nu am mai întîlnit asa o lipsă de profesionalism si nici nu am mai văzut persoane atît de ahtiate să conducă Apa Serv. Mi-am propus să merg în fiecare zi la companie, pînă cînd se va pronunta instanta. Nu voi face acest lucru, dar, la limită, eu as putea suna la 112, să chem un echipaj de politie. Eu în fata acestora m-as putea prezenta si mi-as putea dovedi calitatea cu certificatul constatator, dar dumnealui unde e înregistrat? Pot fi bănuit de subiectivism, însă vă spun că nu am mai văzut niciodată nicăieri asa ceva“, a declarat Vasile Dăscălescu. Sigur că acest adevărat asalt asupra Apa Serv, cu lupte de gherilă prin birouri, ar putea fi de rîs, dacă nu ar fi mai degrabă de plîns. Pe de o parte, pentru că este evident că în această perioadă nimeni nu mai poate lucra pentru binele companiei, si în final, pentru interesul nemtenilor, pe de altă parte, pentru că schimbarea conducerii, evident dorită de social-democratii ce au majoritate în Consiliul Judetean, se face într-un mod heirupist si cu un amatorism evident. Dacă nu cumva asistăm si la o fortare a legilor, doar pentru ca interesul politic să primeze.

