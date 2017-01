PSD vrea, dar PNL nu renuntă la postul de vice • senatorul Dan Manoliu a fost mandatat de presedintele PSD Neamt să negocieze postul de viceprimar pentru perioada interimatului lui Lucian Micu • liberalii au spus că nu cedează postul avînd alte intentii •

Dorinta PSD Roman de a avea viceprimar interimar la Roman nu pare atît de usor de realizat, ba, mai mult lucrurile pare să se complice. La conferinta de presă a social-democratilor de luni, 23 ianuarie, senatorul Dan Manoliu, presedintele organizatiei locale a informat faptul că PNL nu a acceptat oferta. „Am fost mandatat de conducerea organizatiei judetene, respectiv de presedintele Ionel Arsene, să port discutii despre oferta noastră de a ocupa postul de viceprimar interimar, pentru că asta este denumirea corectă a functiei. Avem o motivatie bine justificată, tinînd cont de faptul că la alegerile parlamentare am obtinut majoritatea, avem Guvern PSD, iar la nivelul Consiliului Judetean conducerea este formată din PSD-ALDE. În acest context politic am înteles ca pentru binele romascanilor să întindem o mînă liberalilor. Am avut o întîlnire cu primarul interimar Lucian Micu, în absenta deputatului Dan Laurentiu Leoreanu, presedintele organizatiei PNL Roman, care a fost plecat în străinătate. Scopul acestei întîlniri a fost acela ca la nivelul administratiei locale să putem pune umărul la o serie de proiecte de interes pentru Roman. Din păcate, azi(luni, n.red.) am primit un răspuns negativ de la colegii nostru liberali. Ni s-a spus că nu este agreată propunerea noastră si că liberalii au alte planuri“, a declarat senatorul Dan Manoliu(foto), liderul PSD Roman. În conferinta de prsă, parlamentarul a mai sustinut că numirea unui viceprimar PSD, fie si doar pentru trei-patru luni, ar fi fost în avantajul municipiului. În ciuda refuzului PNL de a ceda postul de viceprimar în această perioadă de interimat, senatorul dă asigurări romascanilor că PSD va sprijini proiectele municipiului, din interes pentru binele cetătenilor care nu se fac vinovati de modul în care liberalii înteleg să refuze o colaborare cu opozitia la nivel local. PSD are la Roman sase consilieri locali, iar PNL 15. Social democratii sustin că există situatii în care pentru a trece un proiect de hotărîre este nevoie de jumătate plus unu din voturi. Liberalii au luat, probabil, în calcul faptul că majoritatea proiectelor promovate au nevoie de o majoritate simplă, pe care o detin deja si acesta este un motiv suficient pentru a nu da din mînă postul de viceprimar. Primarul Lucian Micu a convocat sedinta Consiliului Local pentru joi, 26 ianuarie, cadru în care atributiile de viceprimar vor fi delegate, temporar, unui consilier local din zona PNL. Agreată este, se pare, presedinta Organizatiei de Femei a liberalilor, profesoara Roxana Iorga.

