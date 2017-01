Lebedele, iată cum de au ajuns vedete • cursul Bistritei, lacurile Bîtca Doamnei, Pîngărati si Vaduri sînt locuri extrem de vizitate • atractia principală o constituie lebedele, care nu se mai tem de oameni • lumea se imortalizează în poze cu maiestuoasele păsări, fotografiile fiind postate apoi pe retelele de socializare • „Parcă sînt pe-aici nu stiu ce moaste, atîta lume s-a adunat în ultima vreme să vadă lebedele astea“, ne-a spus un gospodar din Pîngărati •

Orasul Piatra Neamt si împrejurimile par a-si fi găsit atractia cu

care să determine lumea să iasă din case: lebedele de pe lacurile

Bîtca Doamnei, Vaduri, Pîngărati si cursul Bistritei, în oras, de la barajul de lîngă strand pînă la cel de fosta fabrică Reconstructia si chiar mai încolo, în aval. De cîteva săptămîni, sute de păsări se dovedesc a fi magneti pentru spectatori, care nu mai termină să se pozele cu ele ori să le ademenească cu de-ale gurii. Pe fiecare dintre luciile de apă dar si pe Bistrita, în special în zona podului de la Căprioara si cel de peste Cuiejdi, la Piata Mare, lebedele îsi duc traiul nestingherite. Pe lîngă ele, în grupuri mai mici dar vioaie si ele, îsi fac loc scufundacii si ratele. Acestea din urmă nu-s la fel de dispuse să stea la pozat, iar de mîncat din mîna vizitatorilor nici vorbă. Se tem si zboară „ca din puscă“ la cea mai mică miscare supectă din partea oamenilor.



Lacul lebedelor de la Pîngărati



Publicitatea lebedelor din zona Piatra Neamt s-a făcut anul acesta

mai eficient cum nicicînd n-a mai fost. Pe modelul pozelor făcute cu

vedete, la evenimente mondene ori în concediile scumpe, lumea s-a

pozat cu lebedele ori a surprins peisaje de poveste cu păsările plutind

gratioase pe apă si le-a postat pe retelele de socializare. Tăvălugul s-

a răsturnat, lumea a fost atîtată si asa a crescut numărul curiosilor

care au vrut să vadă cu ochii lor ineditul spectacol al lebedelor. De fapt, el se repetă de ani de zile pe lacurile de acumulare amintite, doar că acum ele au devenit mai „sociabile“, obisnuindu-se cu oamenii. Desigur, succesul maxim e asigurat cînd cu lebedele se pozează copiii, dîndu-le de mîncare. Acum, toti cei care ajung în zonă si vor să îsi asigure o „amintire“ virtuală investesc cîtiva lei în niste pîini. Hrănesc cu ele păsările flămînde, tinute în starea asta de temperaturile scăzute, care le-au cam împutinat oferta vegetală de care au nevoie pentru a supravietui. O simplă căutare pe google după „lebede Piatra Neamt“, „lebede Pangarati“ sau „lebede Batca Doamnei“ scoate la iveală mii de fotografii, unele dintre ele extrem de reusite. Ultimele zile, pe alocuri suplimentate cu libere „legale“, cărora li s-a alăturat temperatura aerului destul de prietenoasă pentru a sta în aer liber, au făcut să crească numărul vizitatorilor. La Pîngărati, multi necunoscători ai zonei si-au încercat norocul coborînd malul lacului, destul de abrupt, chiar periculos pe alocuri din cauza ghetei formate pe poteci. Cînd au ajuns la apă, au constatat că nu puteau da „nas în nas“ cu lebedele pentru că lacul era înghetat la margine, iar lebedele nu se aventurau pe patinoar. Cei care se orientează mai bine în spatiu au mers pe un drum de tară, după ce au depăsit podul de la Pîngărati, ajungînd la un punct de observare, unde dădeau de cîrd. „Ajungi pe mal si nu trebuie să faci nimic. Lebedele vin singure, ba chiar se concurează între ele, stiind că primesc mîncare. E o experientă extroardinară întîlnirea cu ele! Desi sînt blînde, sîsîitul lor îsi provoacă oarece emotii! Noi ne-am amuzat foarte tare cînd i-am văzut pe părintii care l-au lăsat pe copilul lor de vreo doi ani în mijlocul cîrdului. Lebedele, cînd îsi întind gîtul, depăsesc un metru jumătate în înăltime. Iar ală mic nici nu se mai vedea printre ele! Eu m-as fi temut să îl las asa, să îl atingă păsările cu ciocul! Iar el, mic fiind, nu întelegea că ar fi putut fiu prins totusi cu ciocul! Părintii au făcut un film si cred că a iesit o înregistrare grozavă!“, a povestit una dintre gospodinele care are casă chiar lîngă punctul de observare. Sotul ei s-a arătat extrem de uimit de cîtă lume a venit în ultimul timp să hrănească lebedele. „Am auzit că s-a făcut apel să se aducă mîncare de către toti oamenii de bine, pentru că lebedele sînt flămînde! O idee grozavă, nimic de zis! Parcă sînt pe-aici nu stiu ce moaste, atîta lume s-a adunat în ultima vreme să vadă lebedele astea!“, s spus omul, mirîndu-se de faptul că în zonă opresc cît de lungă e ziua zeci si zeci de masini din care coboară mai ales familii cu copii mici, si nu numai, pentru a vedea păsările. Aparitia lebedelor si a ratelor sălbatice pe apele din zona Pietrei Neamt a fost semnalată de cîtiva ani, iar numărul lor creste odată cu trecerea timpului. Păsările sînt ocrotite de lege. Desi la început au fost

voci care s-au plîns că ar face pagube în minciogul pescarilor,

lebedele nu mănîncă peste. Ele se hrănesc cu plante, alge, iarbă, rădăcini, dar, uneori, mănîncă si vietuitoare acvatice mici. Majoritatea păsărilor nu au dinti, dar lebedele au ciocul zimtat, cu mici coltisori ascutiti, cu ajutorul cărora prind hrana.



Mitul lebedelor mîncate



Cu ceva ani în urmă, lebăda a „reusit“ să discrediteze imaginea românilor în lume, odată cu aparitia povestii cu niste etnici care prindeau lebedele de prin parcurile Vienei si le mîncau. Era ceva reprobabil, pasărea avînd un trecut regal, fiind des folosită pe blazoanele unor mari nobili europeni. Se pare că totul a fost o scorneală, dar a prins la cei neavizati. Plus că prin cărtile de bucate nu exista retete care să se prepare din carnea acestei păsări. Un răspuns la această teorie îl dădea Angela Petrescu, cercetator principal la Muzeul Grigore Antipa, în revista Formula As: „Lebăda s-a mîncat într-o anumită perioadă. Era chiar piesa forte a banchetelor, pînă cînd a fost introdus curcanul din America, prin secolul al XVI-lea. Încet, dar sigur, noul său rival a înlocuit-o cu succes. Trebuie spus însă că aceste retete aveau un mare secret: numai puii de lebădă erau folositi si numai în lunile octombrie si noiembrie, cînd erau foarte mici. Carnea de lebădă e foarte tare, nu se poate mînca. Tocmai de aceea mă îndoiesc că acest mit modern (episodul Viena - n.red.) a fost, într-adevăr, real“. Si în Neamt s-a vorbit că unii le puseseră gînd rău superbelor păsări. Prin 2011, tot în februarie, Monitorul publica un articol, „Lebede păzite cu politia“, în care relatam despre o nouă misiune a Politiei Locale Piatra Neamt. Lebedele care coborîseră de la coada lacului Bîtca Doamnei pînă în zona podului Căprioara erau păzite de angajatii institutei amintite, după ce mai multi pietreni au sesizat că li s-a pus gînd rău de către unii concitadini. Agentilor li se trăsese sarcina să patruleze mai des prin zonă, tocmai pentru a descuraja astfel de porniri „gastronomice“. „Acordăm o atentie deosebită lebedelor, am intensificat patrulările în zona podului pentru că am primit mai multe sesizări cum că unii le-au dat de gust. Le păzim de braconieri. Monitorizăm cu atentie zona, mai ales că anul acesta

s-a întîmplat ca ele să nu mai ierneze în locurile în care erau de obicei întîlnite, mai spre lacul Bîtca, ci au coborît aproape de oras. Probabil reprezintă o tentatie destul de mare pentru unii si nu putem permite asta“, afirma Dumitru Crăescu, fostul sef al Politiei Locale la acea vreme.



„Fenomenul lebedele“



Anul trecut, prin luna februarie, la Consiliului Judetean se discuta ca, în colaborare cu administratia din Pîngărati, să se amenajeze parcarea de pe malul lacului, de lîngă DN Piatra Neamt - Bicaz, devenită loc de popas în special pentru cei care vor să admire lebedele. Se intentiona ca ideea să fie pusă în practică si în alte locuri din judet, unde sînt deja parcări publice, dar care au ajuns paragină, devenind locuri pline de deseuri, din cauza dezinteresului responsabililor de întretinerea lor si a neglijentei turistilor si localnicilor. „După ce o vom pune la punct (parcarea - n.red.), vom putea exploata «Fenomenul lebedele»! Va asigura CJ mobilier pentru locul respectiv, vom pune pubele ca să fie loc de depozitat gunoiul, să nu mai fie dus de vînt în lac si în vegetatia de pe malul apei si poate vom instala si o cameră video, ca să putem supraveghea ordinea de acolo, pentru că, din păcate, se întîmplă să se distrugă intentionat unele bunuri ori să se împrăstie gunoaiele voit. De asemenea, am putea instala si o lunetă, prin care cei interesati să poată vedea ce se întîmplă la distantă“, declara atunci un oficial. Prin 2006, cîteva lebede descoperite moarte pe lacul de la Pîngărati dădeau emotii deoarece gripa aviară lovise si România, opinia publică fiind extrem de sensibilă la subiect. Din fericire, analizele efectuate rapid de către Directia Sanitar Veterinară, cu ajutorul unor truse speciale, infirmau ipoteza bolii. Lacurile Vaduri si Pîngărati sînt arii naturale protejate pentru o serie de păsări acvatice. Specialistii sustin că lebedele au apărut în aceste zone după crearea lacurilor de acumulare Bîtca Doamnei, Vaduri si Pîngărati si că se opresc aici, în timpul migratiei lor din Nordul Europei spre Sud, spre Delta Dunării si băltile Prutului. Din 1994, numărul lor a devenit semnificativ, avînd o tendintă de crestere. Pe cele trei lacuri păsările de apă pot fi observate mai ales în perioada de iarnă, cînd sînt mult mai numeroase decît vara. Cea mai vizibilă diferentă dintre cele două specii de lebădă - de vară si de iarnă este dată de culoarea ciocului. Acesta este galben la lebăda de iarnă si rosu-portocaliu la cea de vară. Cea de iarnă se mai numeste lebădă cântătoare, deoarece emite în timpul zborului sunete asemănătoare unui cîntec. Cea de vară se mai numeste mută, pentru că nu scoate sunete. Denumirea celor două specii vine de la faptul că una este prezentă în zonele noastre numai iarna, după ce cuibăreste în nordul Europei, iar cealaltă este prezentă si vara.

