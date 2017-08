Iată ce-i de muncă prin tările Europei • prin portalul european de recrutare sînt disponibile circa 900 de locuri de muncă în mai multe tări din UE • cererea cea mai mare vine de la angajatori din Marea Britanie • alte cîteva sute de job-uri sînt disponibile în Germania, Cehia, Polonia si Irlanda • Statele Uniunii Europene recrutează personal calificat în diverse ocupatii si face oferte de angajare pentru un număr de 904 români disponibili pentru a lucra peste hotare. Cererea de personal a fost afisată pe site-ul retelei europene de recrutare de fortă de muncă Eures, iar angajările se pot face în Marea Britanie care are cea mai generoasă cerere, 335 de locuri, alte 137 de posturi vacante sînt de la angajatori din Germania, iar Republica Cehă recrutează 111 lucrători. Mai este de muncă si în Polonia unde se caută 103 salariati si Irlanda care vine cu o cerere de 70 de persoane. În Marea Britanie se caută 150 de operatori depozit care vor lucra într-un depozit alimentar la împachetarea de alimente de pe paleti, pentru a fi expediate. Uneori sînt necesare actiuni repetitive si de ridicare grea si plasare în cărucioare. Muncitorii vor lucra cu unelte mecanizate si nemecanizate, iar experienta nu este necesară, dar poate fi un avantaj. Se cer cunostinte de matematică simplă si capacitate de coordonare, iar doritorii ar trebui să stie măcar engleza de bază. Cei care prind un astfel de post pot cîstiga între 7,60 si cel mult 13,44 lire brut pe oră. Depozitul are o cantină subventionată, ce oferă mîncare caldă si rece, pe durata tuturor turelor, vestiare, sală de gimnastică si parcare gratuită, acces la internet si o zonă de relaxare. Contractele sînt pe durată nedeterminată. CV-urile pot fi depuse pînă la finele lui octombrie. Se mai caută 75 de măcelari sau transatori carne ce pot cîstiga pînă la cel mult 11 lire brut pe oră cu conditia să aibă experientă în domeniu. Tot în Anglia este de muncă pentru 75 de operatori productie si 35 de îngrijitori persoane la domiciliu. Cele 137 de locuri de muncă venite de la angajatori din Germania sînt în diverse calificări din industria alimentară si hotelieră cum ar fi barman, ospătar, personal în domeniul hotelier, ajutor de bucătar, personal întîmpinare oaspeti, ospătar pentru banchete sau bucătar preparare micul dejun, menajere sau personal servire clienti. Acestia trebuie să aibă experientă în domeniu si să stie neapărat limba germană. În Cehia este de muncă pentru cei care pot presta ca soferi de autobuz, electrician auto, mecanic auto, electrician, sofer de tir, fizioterapeut si tehnician frigidere. Polonia caută în România un număr de 100 de electricieni pentru asamblare retele electrice, ei urmînd a lucra atît în tara amintită cît si în altele. Ar trebuie pe lîngă experienta în domeniu si cunostinte de limba poloneză sau limba rusă, iar învătămîntul profesional atestat cu documente reprezintă un avantaj. Acestia primesc cazare si subventionare costurilor de călătorie din tara de origine si pot fi plătiti cu 2.500 de zloti polonezi pe lună. Irlandezii au nevoie de lucrători în depozit, măcelari si lucrători în ferme de vaci.



Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt anuntă că sînt disponibile în această săptămînă 558 de locuri de muncă. În zona Piatra Neamt angajatorii au nevoie de 278 de persoane, în zona Roman de 154 de persoane si 126 în zana Tîrgu Neamt. La Piatra se caută cîte un inginer chimist, inginer electrotehnist, inginer energetician, iar alte patru locuri sînt pentru ingineri mecanici. Mai e nevoie de un expert achizitii publice, un inginer agronom, trei ingineri constructii si 10 consultanti credite. Pentru cei cu studii medii sînt 10 locuri pentru manipulanti mărfuri, alte 13 sînt pentru lucrători comerciali, plus 15 pentru tîmplari universali, 12 pentru sudori, 12 lăcătus mecanic, sau 13 confectioneri. Si-ar putea găsi o slujbă cei calificati ca circularist, ospătar, sofer, electrician, ambalator

manual sau arhivar. La Roman nu este nici un loc pentru personal de

înaltă calificare. În industria usoară patronii au nevoie de 25 de

confectioneri, 26 de necalificati, ambalatori manuali, călcătorese, mecanici întretinere si reparatii masini de cusut industriale. Oferte sînt pentru dulgheri, fierari betonisti, stivuitoristi, zidari, barmani, brutari, electricieni, electromecanici, gestionari, manipulanti mărfuri, mecanici utilaj sau mecanici auto. La Tîrgu Neamt e nevoie de un inginer în industria alimentară, un zootehnist, un medic veterinar si doi economisti. Angajatorii mai caută 16 ospătari, 15 confectioneri articole textile, 10 necalificati în confectii, operatori articole tehnice din poliuretan, preparator produse lactate, sobari si vulcanizatori, asistenti veterinari, gateristi sau fierari betonisti.

