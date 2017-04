Sustinere din Japonia pentru pietreanul de la Chefi la cutite • Ionut Popa a fost încurajat pe pagina de facebook de un fost coleg, bucătar în Japonia • „Îi doresc succes! Experienta din competitie îl va ajuta să progreseze“, a scris Teruhiko Morikawa • Ionut Popa, pietreanul care face senzatie la concursul „Chefi la cutite“, are sustinători nu doar în România sau Europa, acolo unde produsele sale au fost gustate si apreciate, ci chiar si din zone mai îndepărtate. După aparitia pe pagina de internet a cotidianului Monitorul a articolului privind evolutia sa la concursul gastronomic, pe retelele de socializare si nu numai au apărut numeroase laude si încurajări. Unele extrem de exotice. Cum ar fi cea de la Teruhiko Morikawa, un bucătar din Japonia, fost coleg cu Ionut Popa la cursurile organizate de „Academia International School of Italian Cuisine“ din Lucca. „L-am întîlnit acum doi ani la «Italiana Cuisine in Lucca». Giovanni (asa este cunoscut Ionut Popa de colegii din Italia - n.r.) a fost foarte cumsecade cu mine. Era unul dintre cei mai populari, cei mai îndrăgiti cursanti din clasă. Un bucătar foarte activ. Mereu avea idei noi, mereu făcea inovatii. Dacă eu cred că are vreo sansă să cîstige concursul din România? Ce să zic? E greu, dar în mod cert această experientă îl va ajuta să progreseze. Îi doresc succes“, a mentionat Teruhiko Morikawa, într-o discutie purtată pe o retea de socializare. El a mai precizat că în prezent lucrează la un restaurant din Japonia, de care este foarte mîndru. Acesta ne-a trimis si o fotografie în care apare alături de pietreanul Ionut Popa, în timp ce studiau la academia din Italia.



Italia, Austria, Scotia



Povestea de viată a lui Ionut Popa, Chef Giovanni pentru „cunoscători“, este una demnă de film. Plecat de acasă cu multi ani în urmă, pentru a nu risca să ajungă, la fel ca multe dintre cunostintele sale, să aibă probleme cu legea sau cu drogurile, pietreanul s-a stabilit pentru o perioadă în Italia. A trăit în rulotă si s-a angajat la un hotel. Ca om bun la toate. Din această postură a si intrat pentru prima dată într-o bucătărie. Pentru a spăla vase. I-a plăcut ceea ce a văzut că făceau bucătarii si si-a formulat un tel: să ajungă „de partea cealaltă“ a bucătăriei, după cum îi place să spună, adică printre bucătari. Si a pus întreaga sa ambitie si hotărîre în scopul îndeplinirii acestui deziderat. Iar rezultatele au apărut. A urmat cursurile „Academiei International School of Italian Cuisine“ din Lucca si a obtinut un atestat. Dar, după cum singur mărturiseste, nu acesta a fost principalul cîstig. Ci faptul că a avut ocazia să lucreze alături de bucătari renumiti în Europa. Si de la fiecare a învătat cîte ceva. Apoi a intrat, de data aceasta cu patalamaua la mînă, în bucătării ale unor hoteluri sau restaurante cunoscute în Italia sau Austria. Ba chiar si cînd revenea în vacante în Piatra, ajungea tot prin bucătăriile restaurantelor din oras, colaborînd cu diverse ocazii festive. Apoi a prins un contract în Scotia. Ca bucătar sef la un restaurant cu specific italian. Si succesul profesional începea să se întrezărească. Însă nu se simtea împlinit. Îl măcina un gînd. Sau, mai corect, un dor. Cel de casă. Nu mai putea suporta că lipsea din fotografiile din albumul de familie, de la majoritatea evenimentelor mai importante, după cum declară. Asa că s-a urcat în avion si, din Scotia, a aterizat la concursul „Chefi la cutite“. Unde în prima rundă a făcut senzatie.



Chef Giovanni, de la mămăliga neagră la hamburgerul negru



„Ne-ai stins lumina! Felicitări!“, a exclamat chef Florin Dumitrescu, după ce a gustat din preparatul pregătit de pietreanul Ionut Popa. „Esti o adevărată gură de oxigen“, a completat si chef Sorin Bontea. Pietreanul de 33 de ani a pregătit o retetă de Saint-Jacques marinat în sofran, pe o bază de mămăligă neagră si cremă de cartofi violeti cu varză rosie. Rezultatul a fost obtinerea a trei cutite, maximum posibil, si accederea în fazele următoare ale competitiei. Dar, asa cum afirma si fostul coleg japonez, Teruhiko Morikawa, pentru chef Giovanni nici o provocare nu e prea mare. Iar dorinta de a inventa mereu, o constantă a activitătii sale. Asa că a găsit timp să lanseze si în orasul natal, la Piatra Neamt, un produs culinar inedit: hamburgerul negru.

Ingredientul „secret“ este cărbunele medicinal, cel folosit si la realizarea celebrei mămăligi negre. Nici în cazul preparării cărnii nu lipsesc surprizele: si aici e o retetă proprie.„Ceea ce vă pot spune este că toate ingredientele sînt naturale si din productie proprie, în sensul că nu e nimic cumpărat, ci totul este pregătit în bucătăria proprie. Ca un singur exemplu, pentru chifla neagră la care am folosit cărbunele vegetal sau medicinal, perioada necesară pentru ca produsul să fie gata este de patru ore. Nu poti să grăbesti procesul, pentru că exista riscul să nu-ti mai iasă. Carnea e de vită, practic 80% carne de vită si 20% grăsime de vită. Sosul reprezintă tot o retetă proprie“, declara, la lansarea hamburgerului Chef Giovanni. Care a mai precizat ca în România mai face chiflă neagră, din informatiile lui, doar Chef Scărlătescu, dar folosind cerneala de sepie. Pietreanul a mai testat chifla neagră cînd lucra în Austria. „În Austria, hamburgerul l-am făcut din somon, tot cu chiflă neagră. Rezultatul? Prima oară surpriză si apoi se mînca totul din farfurie. Asa am pătit si în România cînd am făcut pentru meniul de Revelion, la un restaurant din Piatra Neamt, mămăligă neagră. Toti s-au uitat mai întîi mirati, usor reticienti, apoi au lăsat farfuriile goale. Si la final m-au chemat din bucătărie să mă aplaude“, si-a mai amintit Ionut Popa.

