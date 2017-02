Pinalti, ultimul cuvînt: „Am fost naiv si am fost folosit“ fostul primar de Piatra Neamt a fost audiat prin videoconferintă în dosarul Strong Montaj • a încercat să mai obtină un termen, dar a fost refuzat de instantă • Gheorghe Stefan a sustinut că a fost un naiv si a fost folosit de altii care nu doreau decît bani • ex-edilul a arătat că a formulat două denunturi la DNA • prin asta speră să i se reducă pedeapsa si ar fi de acord să execute muncă în folosul comunitătii •

Sectia penală a Tribunalului Neamt a găzduit ieri, 20 februarie 2017, ultimul termen în dosarul în care fostul primar de Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, este acuzat de săvîrsirea infractiunii de spălare de bani, prin firma Strong Montaj. Cauza este de mai bine de doi ani pe rolul insantei, era aproape în pronuntare, ultimele termene fiind date la solicitarea inculpatului care a cerut ba să nu mai fie adus la proces, ba să fie prezent pentru a da declaratii. Avînd în vedere faptul că Pinalti este prins în alte „afaceri“ judiciare, cele mai multe în Bucuresti, nu a putut fi adus la Piatra Neamt, chiar dacă a vrut. Asa se face că s-a decis ca ieri, 22 februarie, să fie audiat prin videoconferintă, fostul edil fiind în acest moment încarcerat în Penitenciarul Mărgineni (judetul Dîmbovita), unde execută 6 ani de închisoare primiti în dosarul Microsoft. La cîteva minute după ora 10 a început sedinta, iar instanta dar si cei prezenti în sală au ascultat declaratia acuzatului. Acesta a putut fi văzut pe un ecran, îmbrăcat civil, asteptînd să i se dea cuvîntul. De la început a sustinut că mai vrea un alt termen, deoarece acesta ar fi avut un anumit viciu: „As vrea de la bun început să ridic o problemă, pe care am aflat-o chiar aseară, de la niste colegi de aici (din penitenciar - n.red.). În cazul în care sînt audiat de la distantă, legea prevede că trebuie să fiu asistat de un avocat care să fie lîngă mine, în afară de cel care este în sala de sedinte. Vreau să dau declaratie în cauză, să mai propun doi martori, dar am nevoie de un nou termen pentru a mi se acorda un apărător, aici, la locul de detinere, care să mă asiste“, a declarat Gheorghe Stefan. Judecătorul i-a atras atentia că dosarul e de mai bine de doi ani pe rol, că e unul din cele mai vechi si că numeroase termene s-au consumat prin indecizia lui de a veni la proces, pentru a depune mărturie. Magistratul i-a mai spus că abuzează si că de fapt nu doreste decît tergiversarea dosarului. Mai pe sleau, i-a reprosat că trage de timp. I s-a mai atras atentia asupra faptului că avînd în vedere experianta lui judiciară, fiind judecat în mai multe dosare din care numai unul s-a terminat, ar trebui să stie că ar fi putut depune mărturie încă din vremea cînd era liber, ceea ce ar fi scurtat procesul. „Am vrut să ascult ce spun martorii, ce zic altii, pentru a-mi putea pregăti apărarea“, a mai spus Stefan. Instanta i-a atras atentia că, procedural, procesul începe cu audierea inculpatului si nu invers.



„M-am zbătut pentru judetul Neamt“



Totodată, presedintele completului i-a dat un ultimatum: că-l ascultă pe Pinalti „acum si aici“, si numai dacă el doreste acest lucru. Strîns cu usa, Stefan nu a mai avut încotro si ales să depună mărturie. Calm, vorbind rar, asa cum îl stie toată lumea, Pinalti a încercat să demonteze acuzele procurorilor că ar fi intervenit în alocările financiare si ar fi directionat bani către firmele în discutie. „Consider că nu am făcut acte de comert incompatibile cu functia de primar si nu am semnat contracte. Au fost numai discutii, iar singurul lucru pe care

l-am făcut a fost de a-mi spune o opinie, datorită expertizei mele, avînd în vedere faptul că am lucrat pe santier din anul 1985 si am ajuns pînă la functia de director general. Am fost acuzat că as fi fost administrator la mai multe firme, vreo patru, iar simultan eram si primar, si presedinte la FC Ceahlăul, si vicepresedinte la PDL. Vorbim de vreo sapte functii pentru care nu as fi avut timpul fizic să le exercit simultan, deci zic că incompatibiltatea de care sînt acuzat de DNA este una care nu există“, a spus Gheorghe Stefan. Acesta a mai sustinut că pentru toate lucrările au avut loc licitatii, care au fost contestate, dar în final lucrările au fost executate, chiar exemplar, motiv pentru care ar fi cerut să se facă plăti pentru toti cei care aveau astfel de lucrări, toate fiind demersuri absolut legale. „Am cerut un drept real si corect, nu doar pentru Strong Montaj, de asta spun că este vorba numai un exces de zel si un abuz al procurorilor DNA“, a mai spus Pinalti. A arătat si faptul că firmele inculpate în acest caz erau conduse de copiii lui, el nu intervenea în nici un fel în actele de administrare, pentru că poate „era învechit“, iar administratorii de drept făceau asa cum îi tăiau capul. „Dacă am gresit, am gresit fiindcă am fost naiv si am fost folosit pentru unii care nu doreau decît să scoată bani. M-am zbătut pentru judetul Neamt să aduc fonduri de sute de milioane de euro“, a mai declarat fostul primar.



Vrea muncă voluntară în tîrg, decît puscărie



În final s-a concluzionat faptul că Pinalti nu a avut nici o implicare în derularea contractelor prin firma Strongmontaj, dar uneori cei de acolo îi mai cereau sfatul. „Dădeam doar consultată sau păreri, asta nu înseamnă administrare“, a conchis Pinalti. În ultima parte a sedintei, apărătorul lui Stefan a depus la dosarul cauzei două denunturi pe care fostul primar le-a făcut la DNA Suceava si care speră să fie luate în considerare la solutionarea cauzei, prin reducerea pedepsei. Numai că acele denunturi, din care la unul era începută urmărirea penală „In rem“, iar la celălalt pentru acuze de fapte de trafic de influentă, complicitate si cumpărare de influentă, fuseseră făcute pe 9 august si 3 octombrie anul trecut, zi în care a si fost încarcerat pentru executarea pedepsei de 6 ani de închisoare din dosarul Microsoft. „Am vrut să le fi folosit în dosarul Microsoft, dar era prea tîrziu. La ora 2 s-a dat sentinta si la 3 am fost încarcarat, asa că am zis să le folosesc măcar aici“, a zis Stefan. Avocatul a arătat faptul că instanta trebuie să ceară lămuriri la DNA, pentru că în acele cauze a fost alt apărător care între timp a decedat. Apărarea a mai cerut pentru Stefan, în cazul în care ar fi condamnat, să primească o sanctiune mai usoară, muncă în folosul comunitătii. Instanta a tinut să-l întrebe pe Pinalti dacă este de acord cu această cerere, iar acesta a spus: „Categoric, decît în puscărie...“. Inculpatul a mai încercat încă o dată să tragă de timp si a cerut un nou termen pentru a depune concluzii scrise, dar si pentru audierea altor doi martori. Instanta a fost fermă, a respins acordarea unui nou termen si audierea martorilor propusi, a stabilit pronuntarea în cauză pentru data de 9 martie 2017. „Nu putem amîna pronuntarea cu mai mult de 15 zile de la data ultimului termen, asa că rămîne pentru data de 9 martie, e sărbătoare atunci, 40 de sfinti, poate o să aveti nevoie“, a glumit judecătorul la încheierea sedintei, cu mentiunea că există posibilitatea ca pronuntarea să mai fie amînată o dată. Rămîne de văzut ce vor stabili judecătorii în dosarul în care Stefan a fost inculpat pentru efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia pe care o îndeplineste o persoană, în scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite, folosirea influentei sau a autoritătii de către o persoană care detine o functie de conducere într-un partid, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bunuri sau foloase necuvenite si spălare de bani. „În această modalitate, Gheorghe Stefan a reusit, în mod repetat, în perioada 2010-2012, cu ocazia rectificărilor ori a alocărilor bugetare anuale, să directioneze sume de bani, în special către comuna Tazlau, care avea încheiat un contract cu asocieri din care făcea parte chiar Strong Montaj“, a arătat DNA. Pentru scoaterea banilor de la firma si ascunderea provenientiei acestora primarul s-a folosit de cele patru firme inculpate. În rechizitoriu se mai arăta ca, de la 1 ianuarie 2010 si pînă la 1 februarie 2014 s-au spălat 4,4 milioane de lei (circa un milion de euro).

