Demisie soc din Parlament • deputatul Ioan Munteanu a demisionat • el a invocat motive de sănătate • „Trebuie să fim foarte atenti, situatia este delicată si să nu ne trezim în opozitie“, declara Munteanu pentru Monitorul în urmă cu cîteva zile • locul liber din Parlament ar putea fi luat de inspectorul general scolar Viorel Stan • Deputatul Ioan Munteanu si-a dat demisia din Parlament, ieri, 23 ianuarie. Într-un comunicat de presă acesta si-a motivat gestul invocînd motive de sănătate, însă din text se poate întelege că pe viitor s-ar putea să apară si alte explicatii: „Astăzi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat în Parlamentul României. Din păcate, din cauza unor probleme de sănătate, a trebuit să iau această decizie care nu a fost usor de luat. Consider că în cei 13 ani în care i-am reprezentat pe locuitorii din judetul Neamt am reusit să îmi îndeplinesc cu bine responsabilitătile pe care le-am avut ca parlamentar. Doresc să le multumesc tuturor celor care mi-au acordat votul si încrederea lor de-a lungul acestor ani. E posibil ca reprezentantii presei să dorească mai multe explicatii si detalii. Din păcate, în acest moment nu pot oferi mai multe informatii despre decizia mea. Sper ca în viitorul apropiat să pot răspunde la întrebările pe care mi le veti adresa. Vă multumesc pentru întelegere“, se arată în comunicatul de presă al deputatului Ioan Munteanu. Care, după criza din PSD marcată de retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Tudose, a avut poate una dintre cele mai echilibrate luări de pozitie: „După ce am cîstigat alegerile detasat, se întîmplă să ne facem opozitie în interiorul partidului. Si acest lucru dăunează. În principal cetătenilor, dar si membrilor de partid. (...) Nu stiu cît timp vom mai beneficia de o opozitie care este încă incoerentă, trebuie să fim foarte atenti, situatia este delicată, si să nu ne trezim în opozitie, acolo unde nu-i place nici unui partid politic“, declara pentru Monitorul de Neamt si de Roman Ioan Munteanu, într-una dintre ultimele declaratii publice făcute în calitate de deputat. Cariera sa politică e una dintre cele mai „solide“: 2004 - prezent - deputat în Parlamentul României; 2003 - 2004 - prefect al judetului Neamt; 2001 - 2003 - consilier Ministerul Administratiei Publice; 2000 - 2001 - viceprimar Primăria Municipiului Piatra Neamt; 1990 - 1997 - director Oficiul de cadastru al judetului Neamt. Ioan Munteanu a fost declarat de către Institutul de Politici Publice „Cel mai bun parlamentar din Moldova” în anii 2006 si 2007. O „sincopă“ a survenit în mai 2017 atunci cînd Directia Natională Anticoruptie a dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a lui Ioan Munteanu sub acuzatia de trafic de influentă si spălare de bani. Acesta este suspectat că ar fi primit 400.000 euro de la un om de afaceri pentru a-i înlesni acestuia contracte comerciale cu o societate detinută de statul român. Următorul pe lista candidatilor social-democrati nemteni pentru Parlament este Viorel Stan. Dacă acesta va prefera să rămînă pe functia de inspector general la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, atunci locul de parlamentar rămas vacant prin demisia lui Munteanu i-ar reveni Luminitei Vîrlan, viceprimar de Piatra Neamt.

