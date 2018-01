Curtea de Apel va decide soarta lui Arsene, seful CJ • atît procurorii anticoruptie, cît si Ionel Arsene, au contestat decizia instantei de fond • aceasta a decis plasarea presedintelui CJ Neamt în control judiciar • o hotărîre definitivă va da Curtea de Apel Bacău • anchetatorii au cerut privarea de libertate pentru trafic de influentă • Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a contestat decizia Tribunalului Bacău prin care a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care procurorii anticoruptie l-au acuzat de săvîrsirea infractiunii de trafic de influentă. De calea de atac a uzat si Directia Natională Anticoruptie, după ce propunerea de arestare preventivă a fost respinsă. Cauza va ajunge pe rolul instantei superioare care da o hotărîre definitivă. Reamintim că la Tribunalul Bacău Arsene a invocat necompetenta teritorială a instantei, dar exceptia a fost respinsă. După deliberări s-a decis controlul judiciar pentru următoarele două luni timp în care Ionel Arsene trebuie să se prezinte la instantă sau anchetatori ori de cîte ori e chemat, să informeze dacă îsi schimbă locuinta si „să se prezinte la Biroul de Supraveghere Judiciară de la nivelul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectorului de Politie Bucuresti, Sector 1, conform programului de supraveghere întocmit de către organul de politie sau ori de cîte ori este chemat“, conform Tribunalului Bacău. În plus, Arsene nu are voie să iasă din tară, să se apropie sau să comunice, direct sau indirect, pe nici o cale, cu martorii din lucrări. Încălcarea conditiilor sau obligatiilor impuse poate atrage revocarea controlului judiciar si aplicarea unei măsuri mai dure, arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Necazurile lui Ionel Arsene au început pe 18 ianuarie 2018 cînd DNA a anuntat că l-a retinut pentru trafic de influentă, faptă din anul 2013, pe cînd era deputat si presedinte al PSD Neamt. Arsene ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni la functionarii Agentiei de Integritate, miza fiind acuzarea unei persoană cu functie de conducere din administratia publică locală pentru conflict de interese sau incompatibilitate. „În cursul anului 2013, inculpatul Arsene Ionel, în calitate de deputat în Parlamentul României si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a primit de la o persoană (martor în cauză), suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lăsat să se creadă ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere în administratia locală“, conform DNA. A doua zi, pe 19 ianuarie 2018 Arsene a fost prezentat în fata magistratilor de la Tribunalul Bacău cu propunere de arestare preventivă, dar a fost aplicată cea mai blîndă din toate măsurile, controlul judiciar. Rămîne de văzut care va fi solutia instantei superioare în acest caz.

