Le-a cam iesit pe nas traiul conjugal • anul trecut, la Judecătoria Roman au fost înregistrate 372 dosare de divort • au fost solutionate 417 asemenea cauze, o parte dintre ele intrate pe rol din anul anterior • căsătorii au desfăcut si la cele 12 notariate din oras • tot în 2017, la Starea Civilă de la Roman s-au oficiat 429 de căsătorii • Conform Judecătoriei Roman, anul trecut pe rolul acestei instante s-au înregistrat 372 de dosare de divort. „În anul 2017 au fost înregistrate 372 de dosare avînd ca obiect actiune de divort, dar numărul dosarelor avînd acelasi obiect este de 417, cu precizarea că parte din dosarele solutionate în acelasi an reprezintă si dosare intrate înainte de anul 2017“, se spune în comunicatul de presă remis redactorului Monitorul de către judecător Gabriela Tălmăcel, sef Birou Informare si Relatii Publice al Judecătoriei Roman. Conform declaratiei notarului public Luminita Tănase, si notariatele sînt învestite de lege să se pronunte în cereri de divort. „Ca urmare a modificării Codului Civil, ni s-a dat în competentă si nouă, notarilor publici, desfacerea căsătoriilor prin acordul părtilor pe cale notarială. Initial, am pronuntat divorturi numai pentru cuplurile care nu aveau copii. Ulterior, a intervenit o nouă modificare legislativă si s-a stabilit că la notariate se pot pronunta si divorturi ale cuplurilor care au copii minori. În aceste cazuri, Autoritatea Tutelară face anchetă privind stabilirea custodiei copilului, de stabilire a programului de vizitare a copilului de către celălalt părinte, precum si conventia de îngrijire a copilului, de contributie a părintilor la îngrijirea copiilor. Pentru introducerea actiunii de divort trebuie să se prezinte în fata notarului ambii soti, personal sau cu procură, din partea celuilalt sot, în care se stipulează conditiile concrete cu privire la divort. Cererea se depune la Notariat si are un termen de 30 de zile pentru a fi solutionată. Este termenul în care părtile se gîndesc si se hotărăsc dacă merg în continuare cu desfacerea căsătoriei sau se împacă. Există situatii în care cei doi soti se împacă, dar există situatii în care divortul merge în continuare si se pronuntă. Din practica noastră am constatat că una din principalele cauze ale divorturilor este separatia domiciliilor, din cauza faptului că unul din soti este plecat la muncă în străinătate si celălalt a rămas în tară. Este situatia cea mai des întîlnită cînd se produce o ruptură între soti si cînd de suferit au copii rămasi în tară. Asta pentru că, de regulă, cei doi soti după despărtire îsi refac viata“, a precizat notarul public Luminita Tănase. De mentionat faptul că la notariatul acesteia numai în 2017 au fost depuse 22 de cereri de desfacere a căsătoriei din care trei cupluri s-au împăcat, în restul cazurilor pronuntîndu-se divortul. Alte trei cereri introduse în 2016 au fost solutionate la începutul anului trecut, la acelasi notariat. De mentionat faptul că în municipiul Roman functionează 13 notariate, toate desfăcînd căsătorii în conformitate cu legea. De reamintit faptul că anul trecut la Biroul de Stare Civilă din Roman au fost oficiate un număr de 429 căsătorii. E de presupus că numărul de divorturi poate să-l depăsească pe cel al căsătoriilor în situatia în care toate notariatele au pronuntat divorturi. Alte cauze de divort, conform declaratiilor avocatei Cristina Flechea sînt: violenta împotriva femeilor si copiilor pe fondul consumului de alcool, adulterul unuia din soti, lipsurile materiale, amestecul unuia din părinti în căsnicie, în cazul în care tinerii locuiesc cu rudele primare, etc.

