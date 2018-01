Politistii au „filat“ sute de nemteni • 279 de persoane au fost supravegheate deoarece erau în control judiciar, sau în arest la domiciliu • parte din inculpati au călcat strîmb si s-a cerut înlocuirea cu o măsură mai dură • este si cazul fratelui liderului Academiei Infractorilor •

Politisti nemteni verifică periodic modul în care persoanele puse sub

supraveghere judiciară respectă obligatiile impuse de instantă sau organul de urmărire penală. Anul trecut, oamenii legii au avut destul de lucru pentru că au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere

judiciară fată de 279 de persoane: 198 de nemteni au fost plasati sub control judiciar, iar pentru alti 81 instanta a dispus arest la domiciliu. Toti au avut de respectat anumite conditii, iar la instutuirea măsurii preventive li s-a atras atentia asupra faptului că neîndeplinirea obligatiilor poate atrage o măsură preventivă mai dură, arestul la domiciliu sau arestul preventiv. Unii nu s-au putut abtine, au călcat strîmb si s-au ales cu limitarea libertătii pînă la încătusare. „În 2017, politistii de la Biroul de Supravegheri Judiciare Neamt au înaintat 53 de sesizări pentru luarea unei măsuri preventive mai severe si într-un număr de 22 de cazuri s-a dispus înlocuirea măsurilor preventive de interdictie dispuse anterior cu altele mai severe. Înlocuirea măsurii initiale a vizat 24 de inculpati, numărul sesizărilor însusite de către organele judiciare reprezentînd un procent de 41,5% din totalul acestora“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Unul din cei care a încălcat conditiile controlului judiciar si a dat libertatea pe cătuse este fratele liderului Academiei Infractorilor, Marin Botez Adrian zis Tîtă, Daniel Lazăr. S-a întîmplat la începutul lunii octombrie a anului trecut, moment în care Lazăr era condamnat cu executare într-un dosar care nu avea o sentintă definitivă, cercetat într-o altă cauză de santaj si cu slovenii pe urmele lui care-l vor printr-un mandat european de arestare pentru furt. Cu toate aceste „bube“, Lazăr s-a pus pe furat acasă. Pe 4 septembrie 2017 a intrat într-un apartament din Piatra Neamt si a sustras un seif în care se afla suma de 8.000 de lei, 150 de euro, mai multe bijuterii din aur si documente. Seiful a fost aruncat pe geam, de la etajul II si transportat într-o locatie din oras, dar nu a putut fi deschis, politistii găsindu-l ulterior intact. Pe 6 septembrie anchetatorii au cerut arestarea lui Daniel Lazăr, dar în lipsă, pentru că nu era de găsit. Documentul a fost emis de judecătorii pietreni pe 18 septembrie. Lazăr a stat ascuns într-un imobil din oras, dar a fost prins pe 30 septembrie si încarcerat. Cu o zi înainte să fie găsit, Lazăr a si fost inculpat pentru furt. Mai trebuie spus că la data hotiei Lazăr era sub control judiciar în dosarul de santaj, si în acea cauză fiind revocată măsura si dispunîndu-se privarea de libertate. În acest caz faptele au fi avut loc în perioada decembrie 2015 - noiembrie 2016, victime fiind două tinere, care au fost amenintate cu acte de violentă, în vederea obtinerii mai multor bunuri (telefoane, autoturisme, locuinte), paguba cifrîndu-se la vreo 45.000 de euro.

Mai trebuie spus că Tribunalul Neamt l-a condamnat nu de mult pe Daniel Lazăr la 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pentru un scandal la Hotel Central. Sentinta a fost atacată de inculpat la Curtea de Apel Bacău. Cînd acest caz va fi solutionat, Lazăr ar trebui extrădat în Slovenia, unde autoritătile au emis pe numele lui un mandat european de arestare. Slovenii îl acuză că în perioada 17 - 29 decembrie 2012 ar fi spart fereastra unui apartament de la parterul unei constructii, si ar fi intrat prin efractie în sediul unei firme. Intentia ar fi fost să ajungă la un apartament aflat la etaj de unde să sustragă bani si lucruri de valoare, dar din motive necunoscute a părăsit incinta înainte de comiterea jafului. Predarea către anchetatorii străini a fost amînată pînă ce îsi va termina afacerile judiciare din tară, termen care va fi devansat din cauza noilor acuze de santaj, dar si a cauzei cu furtul seifului.

