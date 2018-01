Mare sperietură! A venit oleacă iarna • o ambulantă, patru autobuze si un autoturism au rămas împotmolite în zăpadă • la Averesti, comuna Ion Creangă, autoritătile au intervenit pentru ca o familie să poată duce la cimitir un decedat • si vîntul a creat probleme, circa 800 de consumatori rămînînd pe întuneric • Cîteva localităti au rămas fără energie electrică, un autoturism, patru autobuze si o ambulantă împotmolindu-se în zăpadă, după ce iarna a răbufnit miercuri spre joi în judet. Conform informărilor oferite de Prefectura Neamt, în noaptea de miercuri spre joi, în apropierea localitătii Bîra dinspre Negresti, un autoturism cu patru persoane a rămas blocat în zăpadă, fiind „salvat“ de utilajele de deszăpezire ce actionau pe drumurile din judet. Aceeasi soartă a avut-o si o ambulantă, care, după ce a lăsat un pacient la domiciliu, a rămas împotmolită în zăpadă la Mărgineni, iar un autobuz care se deplasa pe DC31 Chilia-Hlăpesti a rămas blocat, fiind nevoie de interventia institutiilor abilitate. Vîntul a pus si el ceva probleme, patru localităti rămînînd pe întuneric timp de cîteva ore. Au fost afectati aproape 800 de consumatori. Si în zona Roman au fost ceva probleme. La Ion Creangă, Stănita, Oniceni, Icusesti sau Pîncesti s-a circulat greu, în conditii de iarnă, iar primarii au încercat să tină totul sub control, reusind în bună măsură. În zona Recea, la Ion Creangă, pe un deal, trei autobuze, din cauza ghetii, pe o portiune fără asfalt, au derapat si s-au pus de-a curmezisul soselei, blocînd circulatia pentru ceva timp. „Din cauza ploii de miercuri s-a format pe carosabil gheată, apoi noaptea a nins si la primele ore ale diminetii de joi, trei autobuze care circulau de la Icusesti spre Roman au derapat si au blocat soseaua dincolo de Cotul lui Bălan. Probleme mai mari au fost la Averesti, unde a trebuit să trimitem buldo-excavatorul pentru a deszăpezi un drum dintr-o văgăună, pentru ca o familie să-si poată duce la cimitir o persoană decedată“, a declarat primarul Petrică Prichici. Colegii acestuia de la Stănita, Laurentiu Todireanu, de la Oniceni, Bogdan Duminică si de la Icusesti, Subărel Rosu ne-au declarat că au intervenit cu utilase si oameni pe principalele drumuri, nefiind probleme. La ora 12, drumul Roman - Sagna era închis deoarece o autocisternă derapase si bloca trecerea. Situatia a fost rezolvată în scurt timp. Cît priveste fenomenul de zăpor de pe rîul Bistrita, reprezentantii Prefecturii au făcut următoarele precizări: „Coada Lacului Izvorul Muntelui se află la circa 5,5 kilometri aval de viaduct Poiana Largului si este înghetată. Din aval 5,5 kilometri viaduct Poiana Largului pînă la punte ACH sînt aglomerări de gheturi cu grosimi cuprinse între 10-50 centimetri. Tronsonul prezintă ochiuri si canal dezghetat în proportie de 15%. Partial curge apă peste gheată. Din aval 600 metri Pod Borca pînă la Pod Poiana Borcii sînt aglomerări de gheturi cu grosimi cuprinse între 10-50 centimetri. Tronsonul prezintă ochiuri si canal dezghetat cu grosimi de la 1 la 5 metri în proportie de 50% din lungime. Partial curge apă peste gheată. Din amonte nu curge zai.“



Primarul si angajatii Publiserv si Salubritas, pe străzi



Reprezentantii primăriei pietrene au comunicat ieri că a fost convocat, ieri dimineată, un comandament local de iarnă, de către edilul de Piatra, Dragos Chitic. Scopul l-a reprezentat analiza situatiei în urma vremii nefavorabile si stabilirea unor măsuri imediate. După ce au fost stabilite măsurile, au mai spus cei de la primărie, membrii comitetului s-au deplasat pentru a verifica situatia din teren. Încă de aseară s-a intervenit prin cele două societăti Publiserv si Salubritas cu utilaje si fortă umană pentru împrăstiere de material antiderapant, îndepărtarea zăpezii si curătarea trotuarelor. „Am solicitat ca toate resursele umane si tehnice disponibile să fie prezente pe teren 24 de ore din 24 pentru a înlătura efectele vremii nefavorabile. Am cerut societătii Salubritas să intensifice curătarea trotuarelor, iar Politiei Locale să atentioneze proprietarii de imobile persoane fizice sau juridice despre obligatia legală de a-si îndepărta zăpada si gheata de pe trotuarele din fata proprietătilor pe care le detin. Publiserv va actiona în continuare în tot orasul pînă vor fi asigurate conditii optime de circulatie pe fiecare stradă“, a declarat primarul Dragos Chitic. Tot de la reprezentantii primăriei am mai aflat că societatea Publiserv este organizată pentru interventie pe două schimburi a cîte 12 ore, intervenind cu 10 utilaje dotate cu lamă si sărărită, monitorizate prin GPS. Salubritas va interveni pe aleile pietonale tot în schimburi, folosind cele două utilaje mecanizate pentru trotuare, sărăritele si frezele manuale. Beneficiarii de ajutor social vor fi în continuare folositi zilnic pentru curătarea trotuarelor de zăpadă si gheată. Societătile sînt aprovizionate cu stocuri suficiente de material antiderapant, iar preventiv s-au mai comandat încă 100 de tone de sare. Pentru orice problemă cauzată de vremea nefavorabilă sînt puse la dispozitie două numere de telefon: 0748/213.100 si 0756/163.814, ale dispeceratului local de iarnă.



La Roman, bine



Romanul a intrat sub cod portocaliu de ninsoare, cu intensificări ale vîntului si viscol pînă joi, 18 ianuarie, la orele 22. În cursul noptii anterioare au căzut cantităti importante de zăpadă si s-a intervenit constant pentru degajarea ei atît de pe străzi, cît si de pe trotuare. Prima interventie pentru înlăturarea efectelor vremii s-a făcut încă de miercuri, de la ora 15.30, cînd 30 de salariati ai firmei Rossal au intervenit pentru combaterea poleiului de pe trotuare, cu sare si inhibitor. La ora 1800, cînd ploaia s-a transformat în ninsoare, s-a intervenit cu utilajele pe arterele situate în pantă. La ora 21.30, s-a iesit cu 22 de utilaje pe traseele principale din oras, în special pe cele de acces în municipiu, precum si către spital si Ambulantă. „Din cauza ninsorii abundente, actiunea s-a încheiat în jurul miezului noptii si a fost reluată la orele 3.30, cînd s-a intervenit pe toate sectoarele de drum cu 19 utilaje (trei s-au defectat si sînt în reperatii). După interventiile de degajare a zăpezii de pe carosabil se intervine cu material antiderapant. Pînă la ora 9 dimineata s-au consumat 90 de tone de sare si inhibitor, nemaifiind permisă de legislatie interventia cu nisip pentru combaterea poleiului. De la ora 4 dimineata, se intervine pe trotuare si trecerile de pietoni cu 30-40 de oameni, care sînt schimbati la fiecare patru ore. În acelasi timp, s-au luat toate măsurile pentru a nu exista probleme cu persoanele care există în evidentele administratiei locale ca avînd nevoie de transport pentru efectuarea dializei“, a anuntat Primăria Roman. Cetătenii care întîmpină probleme deosebite pot apela numărul gratuit de telefon, apelabil din orice retea, 0233.984.



Sfaturi de la politisti



Avînd în vedere conditiile meteo politistii recomandă să porniti la drum numai după ce v-ati interesat cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgeti si despre conditiile meteo. Este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate corespunzător pentru a circula în conditii de iarnă (anvelope de iarnă, lanturi antiderapante, lopată, săculet cu nisip, rezervă de combustibil, sistem de climatizare - dezaburire functional etc.). Asigurati-vă rezerve de combustibil, apă, hrană, haine groase, pături, medicamente, un telefon mobil pe care să-l folositi în caz de urgentă, apelînd cu mult calm numărul de urgentă 112, precum si un încarcător/baterie de rezervă. De asemenea, toti conducătorii auto trebuie să respecte indicatiile si recomandările politistilor rutieri, care actionează pe arterele pe care se circulă îngreunat si să permită accesul utilajelor de deszăpezire. Evitati actionarea bruscă a mecanismului de directie si a sistemului de frînare al autovehiculului. Asigurati-vă ca functionează corespunzător sistemele de iluminare - semnalizare, cît si cele de climatizare si degivrare. Utilizati luminile de întîlnire si pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri si a celor de ceată în cazul aparitiei acestui fenomen. Păstrati o distantă mai mare fată de autovehiculele care circulă în fată si evitati depăsirile riscante, adaptînd în permanentă viteza la conditiile de carosabil. În zilele cu ninsori, viscol, ploi, temperaturi scăzute, fiti mai atenti la pietoni. Acestia sînt mai putin prudenti, astfel că nu se asigură corespunzător la traversare.

