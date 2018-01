RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU JUDEŢUL NEAMŢ

RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU JUDEȚUL NEAMȚ MĂNĂSTIREA SECU, Localitatea Vinatori -Neamț, Strada Secu Nr. 1496, Județul Neamț, cod postai 617500, a semnat în luna decembrie 2017, Contractul de Finanțare pentru proiectul „RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU, JUDEȚUL NEAMȚ", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5-îmbunătățirea mediului urban și conserva¬rea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Valoarea totală a proiectului este 14.322.786,77 lei, din care asistentă financiară nerambursabilă 14.036.331,03 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est.

Obiectivul general al proiectului consta in redarea unor noi valențe pentru Mănăstirea Secu prin creșt¬erea atractivitatii sale, cu implicații directe in dezvoltarea potențialului turistic si cultural al zonei Neamțu¬lui si in special a zonei Vinatori- Neamț, județul Neamț.

Proiectul are ca scop, restaurarea si consolidarea unor obiective monument istoric din cadrul ansamblului Mănăstirea Secu, orientate atât pe asigurarea conservării in bune condiții a patrimoniului cultural cat si pe asigurarea condițiilor necesare organizării fluxului turistic.

Activitățile specifice de investiție propuse prin proiect sunt orientate către următoarele obiecte impor¬tante: Obiectul 1 (corp O) Biserica "Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul", Obiectul 2 (corp C2) Aripa de sud si Paraclisul"Adormirii Maicii Domnului", Obiectul 3 (parțial corp C4) Paraclisul "Sf. Nicolae" Obiectul 4 (parțial corp C6) Turnul clopotnița, Obiectul 5 Amenajare incinta fortificata- obiect conex, Obiectul 6 - Asigurarea utilităților, Obiectul 7- Iluminat arhitectural- obiect conex.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Grupul ținta principal vizat este alcătuit în cea mai mare măsură, de turiști și vizitatori, enoriași si pelerini și orice alte persoane interesate care vor poposi anual la Mănăstirea Secu.

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, va rugam sa contactați MĂNĂSTIREA SECU la tel. 0233 251 862, e-mail: manastirea_secu 1602@yahoo.com.

"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

