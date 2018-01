Comorile Neamtului, le trebuie voturi La Mărută • grupul pietrean participă la PRO TV, în emisiunea „La Mărută“, la concursul pentru titlul de cel mai bun Ansamblu Traditional din România • astăzi se duelează cu „Doina Ilfovului“ si au nevoie de voturi pentru a trece de această etapă •

Ansamblul „Comorile Neamtului“ are nevoie de sustinere, mai exact de voturile nemtenilor, fiind angrenat într-o competitie natională, despre care vom detalia în cele ce urmează. Din 15 ianuarie, în cunoscuta emisiune „La Mărută“ începe duelul ansamblurilor. 24 de echipe, trei mari regiuni istorice, două luni de pregătiri, o singură tară si un singur concurs mare cît întreaga Românie. Cele mai bune grupuri folclorice din Moldova, Ardeal si Tara Românească intră în competitie pentru titlul suprem, iar „TU“ poti decide cîstigătorul! Pe 23 noiembrie 2017, Ansamblul Folcloric „Comorile Neamtului“ din Piatra Neamt a prezentat în cadrul emisiunii „La Mărută“, difuzată la PRO TV, un dans traditional si specific obiceiurilor de iarnă de la noi din zonă - Dansul măstilor, reusind prin talent si originalitate să treacă în etapa următoare. Dansatorii nu s-au prezentat în platou cu mîinile goale si au plecat de acasă încărcati de bucate traditionale moldovenesti: sarmale, plăcinte poale în brîu, cascaval de casă, turte pe plită, cozonaci si multe alte produse traditionale care îndeamnă pe orice gurmand să viziteze municipiul Piatra Neamt si să guste din bucatele noatre traditionale moldovenesti. Marti, 16 ianuarie, Ansamblul Folcloric „Comorile Neamtului“ va participa la Duelul ansamblurilor, unde se va duela cu Ansamblul „Doina Ilfovului“ din Buftea. Tinerii nostri dansatori, coordonati de coregrafa Anda Maria Acristinei, au nevoie de voturile noastre, ale nemtenilor, pentru a merge mai departe si pentru a demonstra că Neamtul este un păstrător al traditiilor autentice moldovenesti. „La Mărută“, în fiecare emisiune, cîte două ansambluri se vor duela în pasi de dans, iar publicul este cel care decide cine merge mai departe. Îi putem sustine votînd online pe site-ul emisiunii, sau prin SMS pe parcursul fiecărei emisiuni, în intervalul „START/STOP VOT“, semnalat de Cătălin Mărută. Codul de SMS pentru fiecare ansamblu este judetul de unde provine. Din cele 24 de ansambluri selectate în acest moment, în etapa următoare vor ajunge, în urma voturilor publicului, numai 12, urmând ca în semifinală să rămână doar sase. În marea finală din 19 februarie se vor duela pe ritmuri românesti sub privirile unei tări întregi cele mai votate trei ansambluri, iar cel care va obtine cele mai multe voturi din partea telespectatorilor va cîstiga titlul suprem. Ansamblul are în palmares participarea la numeroase festivaluri nationale si internationale, unde a reprezentat zona Neamtului si România, aducînd acasă numeroase trofee si distinctii. De asemenea, se mîndreste cu participarea, în anul 2014, la emisiunea „România Dansează“ de la Antena 1, unde a reusit prin prestatia sa să ajungă pînă în semifinală, iar, în 2015, a ajuns în etapele superioare ale emisiunii „Românii au talent“, de la Pro TV. Asadar, să ne sustinem reprezentantii judetului Neamt în emisiunea „La Mărută“, în această competitie dintre zonele traditionale ale României!

