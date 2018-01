Îngropat crestineste acasă, după decesul din Germania • Petru Augustin a fost înmormîntat în satul natal, cu sprijinul unor oameni inimosi si al părintelui Stefan Matei, parohul din Bucium, comuna Valea Ursului • nemteanul a murit strivit într-un container, în prima zi a Crăciunului de anul trecut • Petru Augustin, nemteanul decedat după ce a fost strivit într-un container pentru haine uzate, în Germania, de unde încerca să procure îmbrăcăminte pentru copiii de acasă, a fost condus pe ultimul drum. Gratie unui sponsor inimos si eforturilor preotului paroh din satul Bucium, comuna Valea Ursului, bărbatul de 41 de ani a putut să fie repatriat si înhumat crestineste, spre sfîrsitul săptămînii trecute. Preotul Stefan Matei a oficiat slujbele specifice si a organizat, după cum a promis, toate ce trebuiesc pentru o înmormîntare decentă. A pregătit puntile, care se pun pe drumul de acasă pînă la cimitir, s-a asigurat de pomenile necesare si tot ceea a fost nevoie pentru praznic. „Această poveste tristă m-a marcat profund. Cazuri ca ale familiei Augustin sînt, probabil, multe, dar pentru mine a fost ceva special, mai ales cînd i-am văzut pe trei din cei patru copii, cei mai mari, plîngînd sfîsietor, lîngă sicriul tatălui lor, care a fost dus la biserică traditional, cu o cărută si, apoi, pe năsălie pînă la cimitirul de la intrarea în satul Bucium. Cel mai mic copil, de un an si jumătate, nu si-a dat seama ce se întîmplă si că a rămas fără tată. În drum spre cimitir, am tinut cele 12 evanghelii, cu opriri pentru asternutul puntilor. Toate pregătirile pentru groapă, transport si praznic le-a organizat familia mea, de la care am avut tot sprijinul. La prăznicar au fost puse două rînduri si ceva de mese, a cîte 80 de locuri, în total fiind peste 170 de oameni care l-au pomenit pe Petru Augustin“, a precizat preotul paroh Stefan Matei. Acesta a mai declarat că si celelalte promisiuni vor fi tinute. „Cum am promis, familia Augustin, în două luni, se va muta în casă nouă. Ea va avea si ceva acarateri, magazie de lemne si pentru alimente. Mă voi îngriji ca, în această iarnă, familiei să nu îi lipsească nimic. Nu va putea trăi numai din ajutorul social. De aceea, am gîndit să ajut acesti copii rămasi prematur fără tată să aibă tot ce le trebuie pentru scoală, iar în plus, ca să iasă bine din această iarnă, mi-am propus să le plătesc si facturile la curent. Probabil acest termen va mai creste, Dumnezeu să ne tină sănătosi!“, a mai sustinut preotul paroh. Reamintim că tragedia s-a abătut asupra celor cinci membri ai familiei Augustin, chiar în ziua de Crăciun 2017, cînd capul familiei, Petru, a dorit să aleagă haine pentru cei patru copii si s-a băgat în unul din containerele în care nemtii depun haine uzate, fără a cunoaste faptul că acest dispozitiv are un sistem prin care oricine pătrunde în interior nu mai poate iesi din cauza unei clapete. Mecanismul de înclinare al clapetei containerului, în mod special proiectat pentru a preveni scoaterea neautorizată de haine, l-a blocat pe bărbat în jurul abdomenului, acestuia fiindu-i imposibil să se elibereze. Tentativele politiei si ale pompierilor de a-l ajuta pe bărbat au esuat. În cele din urmă, pompierii au trebuit să taie containerul pentru a ajunge la bărbat, dar în pofida eforturilor de resuscitare nemteanul a decedat. Potrivit autoritătilor, victima nu era un om al străzii, ci un bărbat cu rezidenta în orasul Wetzlar.

