Atac mafiot la un politist de la Investigatii Criminale • autoturismul sefului Biroului de Investigatii Criminale de la Politia Roman a fost incendiat duminică seara • răufăcătorul a spart un geam si a aruncat în masină un cocktail Molotov • comisarul Neculai Bodron a primit amenintări si pe internet, după atacul mafiot, caz preluat de asemenea de Parchet • Prefectura si sindicatul Europol au transmis mesaje de intolerantă fată de asemenea acte •

Un caz grav s-a petrecut duminică seara, 14 ianuarie, în zona Străzii Tudor Vladimirescu din Roman, masina comisarului Neculai Bodron, seful Biroului de Investigatii Criminale de la Politia Municipală fiind incendiată în stil mafiot. În jurul orei 21, o persoană a spart geamul din dreapta spate al autoturismului Opel Astra si a aruncat în interior o sticlă incendiară, de jumătate de litru, plină cu un lichid inflamabil. Vîlvătaia a izbucnit imediat, violent, persoanele din zonă sunînd la 112. La locul indicat s-a deplasat un echipaj de pompieri militari, cu o autospecială de lucru cu apă si spumă, care au lichidat vîlvătaia în cîteva minute însă, chiar si asa, a fost distrus în totalitate interiorul masinii, fiind avariate inclusiv elemente de caroserie. Cum cauza incendiului era clară - incendiere, la fata locului a fost chemată si echipa operativă a Politiei Roman, pentru cercetări, fiind de fată inclusiv comisarul sef Dragos Bălău, comandantul institutiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru distrugere prin incendiere. Cazul este cu atît mai grav cu cît, din cîte se pare, ofiterul judiciarist fusese, în ultima perioadă, victima altor amenintări. „Cercetările în acest caz sînt efectuate, în continuare, sub coordonarea unui procuror al Parchetului local. A fost conturat deja un cerc de suspecti. Activitătile în dosar continuă, atît pentru identificarea persoanei sau persoanelor suspecte, cît si pentru stabilirea cu exactitate a ceea ce s-a petrecut“, a specificat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. De precizat că acest incident grav a fost urmat, în scurt timp, de un altul, care se conturează, de asemenea, drept o infractiune, de ultraj prin amenintare la adresa omului legii. Pe pagina de facebook a postului local Roman TV, care a relatat incidentul, au apărut mai multe comentarii din partea unui individ la adresa comisarului Bodron. Acesta i-a adus în scris injurii omului legii si chiar amenintări fătise: „Eu te arunc în aer tie îti dau foc“ sau „Ce tiau făcut Baietii nui nimic....meriti mai mult de atîta mai mult meriti si ai să primesti“. Din cîte se pare, este vorba despre un tînăr de 26 de ani, originar din Roman, care ar domicilia în prezent în Italia. Reactia sa a stîrnit o adevărată avalansă de comentarii, majoritatea dure la adresa sa, la fiecare dintre ele individul răspunzînd chiar amenintător. Tînărul, care pozează într-o persoană cu apucături violente, postînd inclusiv fotografii cu arme albe, a motivat că are ce are cu Neculai Bodron pentru că ar fi fost anchetat agresiv de către acesta. Oamenii legii s-au autosesizat si în legătură cu el, cazul fiind preluat de către un procuror. „Cele două cazuri, de distrugere si acest posibil ultraj prin amenintare, nu par să aibă legătură directă. Dosarul a fost preluat de unitatea locală de Parchet, competentă pentru solicitare. În continuare sînt efectuate cercetări“, a mai precizat inspector Elena Bulgărea.



Opinia publică, zid în jurul politistului



Gravitatea acestor cazuri a dus la un val de revoltă din partea opiniei publice, manifestat în special în mediul virtual. Zeci de persoane au sărit în apărarea politistului, prin postări favorabile, atitudine luînd si principalele institutii. „Incidentul care s-a produs în municipiul Roman, acolo unde masina unui ofiter a fost incendiată în seara zilei de duminică, este unul deosebit de grav. Cer tuturor factorilor implicati în derularea anchetei să facă toate eforturile pentru ca autorul sau autorii să fie identificati si trasi la răspundere cît mai rapid. Legea trebuie să fie aplicată în aceesi măsură si în ceea ce îi priveste pe cei care, într-o formă sau alta, proliferează amenintări fată de politisti, jandarmi sau alti reprezentanti ai autoritătilor. Cer tolerantă zero în astfel de cazuri!“, a declarat Vasile Panaite, prefectul judetului Neamt. Si sindicalistii au avut reactii vehemente, cel mai vocal fiind Ioan Cănărău, liderul Europol Neamt. „Ce se întîmplă cînd esti un bun profesionist, un bun politist si îti faci meseria, prinzi si «arestezi» infractori ? Vin jmecherii si-ti dau foc la masină! Sefului Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Roman i-a fost incendiată masina personală, în fata blocului unde locuieste, se pare, din ce am înteles din informatile apărute în spatiul public. Acest politist este printre putinii sefi din Politia Română care merită să fie lăudat. Un bun profesionist, un politist adevărat, experimentat, cu multe arestări la activ, dacă putem spune asa! Se pare că a mai primit si în trecut amenintări si stăm să ne întrebăm unde este protectia de care trebuie să beneficieze politistul din partea «nspelor» mii de servicii secrete! Aici s-a ajuns, din păcate, politistii sînt lăsati de izbeliste, la mîna si la mila infractorilor! Cei care sînt obligati să asigure spatele politistilor, mai ales că în acest caz era vorba despre un politist care îsi făcea meseria exemplar, chiar si sub presiunea unor amenintări venite, zic unele surse, din partea celor certati cu legea, a căror activitate infractională a probat-o, nu fac altceva decît să doarmă în papuci si să cheltuie banul public în mod nejustificat. Legile proaste, făcute de parlamentari antiromâni, gîndite să sprijine infractorii, încătusarea Politiei Române prin proceduri si norme interne alambicate, învechite, perimate, lipsa totală de implicare din partea multor factori decidenti din sistem, au făcut doar să arunce Politia Română undeva la marginea societătii, în mocirla în care unii semeni de-ai nostri îsi permit să atace politisti, să-i ucidă, să le incendieze bunurile personale, etc!“, a scris Ioan Cănărău.

