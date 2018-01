Primarul Pietrei, replică după „invitatia“ la DNA • primarul si secretarul municipiului au fost chemati săptămîna trecută la DNA Bacău • dosarul vizează finantarea FC Ceahlăul • „consider că nu am nici o legătură cu această cauză“, sustine Dragos Chitic • se fac deja scenarii privind „preluarea“ primăriei • Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a iesit public cu o declaratie după ce săptămîna trecută a fost invitat la DNA Bacău, alături de secretarul Florin Fecic, cercetările fiind efectuate într-un dosar ce priveste finantarea clubului de fotbal FC Ceahlăul. „De cînd am preluat conducerea Primăriei Piatra Neamt am demonstrat transparentă în activitatea mea si v-am obisnuit să vă comunic orice subiect pe care îl apreciez de interes pentru comunitatea noastră. De aceea, consider că trebuie să stiti că DNA Bacău continuă cercetarea începută de mai multi ani referitoare la unele aspecte din trecutul primăriei, dintr-o perioadă în care institutia era condusă de o altă persoană. De-a lungul anilor s-au solicitat de la primărie diverse documente, iar, în anul 2014, procurorii DNA au descins la clubul Ceahlăul, într-o perioadă în care eu nu mai eram într-o functie executivă. Aspectele cercetate de DNA Bacău au fost consemnate în trecut si în rapoartele Curtii de Conturi în urma controalelor pe care le-a efectuat la Primăria Piatra Neamt si care sînt publice, unele dintre ele fiind intens mediatizate si de o parte a presei locale. Acum, DNA Bacău a decis să extindă cercetările pentru anumite elemente privitoare la finantarea Clubului de Fotbal Ceahlăul Piatra Neamt. Conform procedurii persoanele care pot aduce lămuriri privind activitatea derulată în acea perioadă vor fi invitate să o facă. În acest context, desi eram printre putinii primari de localităti importante din tară care nu trecuseră pe la DNA, iată că am fost si eu invitat, desi consider că nu am nicio legătură cu această cauză. Mi s-a adus la cunostintă faptul că se fac cercetari privind unele aspecte din activitatea de atunci a primăriei. Majoritatea celor care vor fi chemati la audieri au, surprinzător pentru mine, calitatea de suspect. Personal apreciez că prea usor esti etichetat de o institutie a statului care trebuie să fie un model de impartialitate, de corectitudine. Nu este plăcut să fii pus în astfel de situatie, mai ales atunci cînd esti construit să fii corect si să respecti legea. Încălcarea legii este străină de mine, fără nicio legătură cu modul meu de a trăi si de a lucra. Dar, sînt convins, voi trece si peste această încercare, cu capul sus. Adevărul este doar unul singur si sînt sigur că asa va rezulta si în urma cercetărilor, mai ales că mi-am declarat întreaga disponibilitate. Eu mai cred într-o Românie normală!“, a scris primarul Dragos Chitic pe o retea de socializare.



Calculele politicienilor



Cum ancheta privind finantarea FC Ceahlăul e una mai veche si a oferit de-a lungul timpului mai multe „surprize“, e greu de pronosticat în acest moment unde se va ajunge în plan penal. Dacă primarul Dragos Chitic va fi sau nu cercetat, ori acuzat, rămîne să aflăm. Însă chiar si această „invitatie“ la DNA i-a făcut pe principalii actori politici să se agite si pe piată au început să apară diverse scenarii. Sigur că deranjul cel mai mare e în PNL. În special în organizatia pietreană. E de notorietate faptul că în PNL Neamt exista de ceva timp o ruptură: între cei de la judet si cei de la Piatra în principal, fiecare tabără încercînd să-si adune aliati si asteptînd o decizie de la centru care să transeze conflictul. Chemarea la DNA a primarului Chitic ar putea să se dovedească importantă pentru cei care trebuiau să separe apele de la centru. Cel mai probabil, o decizie va fi din nou amînată, asteptîndu-se evolutia ulterioară a dosarului. Cît priveste fotoliul de primar, scenariile sînt si aici numeroase. Unii consideră că dacă problemele penale ale lui Chitic vor căpăta dimensiuni care să ducă la suspendarea sa din functie, atunci cel mai probabil primăria va fi condusă interimar de vicele Bogdan Gavrilescu de la PMP. Reamintim că în acest moment viceprimarii sînt de la PMP, Gavrilescu, si de la PSD, Luminita Vîrlan. În Consiliul Local Piatra Neamt, PNL alături de PMP au o majoritate la un singur vot, fată de PSD si aliatii de la ALDE. Pare cel mai logic ca liberalii să meargă pe mîna pemepistului cu care sînt acum în coalitie, însă nu putine voci spun că e destul de probabilă si o „suceală“ a PMP, care să revină la sentimente mai bune fată de PSD. Atunci s-ar forma o majoritate mai stabilă, iar PNL ar fi condamnat definitiv la opozitie, fiind în postura de a-si fi pierdut si principalul lider. Iar unii aduc deja în discutie si varianta unor alegeri anticipate. Pe piată a fost aruncat numele unui posibil candidat pe care ar miza PSD. Este vorba despre actualul prefect Vasile Panaite. Însă pînă atunci mai e cale extrem de lungă si, evident, toate scenariile depind de modul în care se va derula ancheta procurorilor de la Bacău. Si de modul în care va juca la nivel de comunicare primarul Dragos Chitic. Care, dacă va evita „glontul“ penal, ar putea iesi chiar mai puternic politic din toată tărăsenia.

Articol afisat de 362 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)