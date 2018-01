Cantina săracilor, tot cu usi încuiate Cantina socială din subordinea Primăriei Tîrgu Neamt va avea si în

2018 usile încuiate, la fel ca anul trecut. Hotărîrea privind

suspendarea activitătii a fost luată de alesii locali, motivîndu-se că

decizia este necesară pentru încadrarea în standardele de

functionare conforme legislatiei în vigoare. Personalul nu-si va

pierde locul de muncă, fiind mutat la celelalte

compartimente/servicii ale Directiei de Asistentă Socială. Nici

beneficiarii cantinei nu vor fi afectati. Pînă la finalizarea procedurii

de externalizare a serviciului, ei continuă să primească hrana zilnică

de la restaurantul social din clădirea Centrului Sfînta Teodora. La

Tîrgu Neamt, cantina săracilor a functionat în ultimele decenii într-o

clădire foarte veche, amplasată pe strada Cuza Vodă. Spatiul

insuficient nu a permis niciodată hrănirea sărmanilor într-o sală de

mese, astfel că acestora li se dădea la pachet mîncarea preparată

pentru o zi, iar celor nedeplasabili le era dusă acasă. Decizia de

suspendare, pentru încă un an, a activitătii cantinei, a avut la bază

raportul de specialitate întocmit de Directia de Asistentă Socială

(DAS), semnat de directorul executiv Nicoleta Ciocîrlan, care a

adus următoarele argumente: nu sînt alocate fonduri în bugetul

DAS Tîrgu Neamt pentru aprovizionarea cu alimente si furnizarea

de produse/servicii pentru întretinerea si functionarea cantinei; nu

există materiale informative de nici un fel, nici retetar stabilit de

nutritionist; nu detine un autoturism dotat corespunzător pentru

furnizare hrană la domiciliu si nici spatii special amenajate pentru

prepararea si distribuirea mesei; nu sînt rampe de acces pentru

persoanele dependente de cărucior cu rotile. S-a mai arătat că nu

există grupuri sanitare în incinta clădirii, ci doar unul exterior,

cantina nu are spatii pentru depozitarea hainelor beneficiarilor sau

a materialelor necesare desfăsurării activitătii, nu este nici

spălătorie, conditiile de igienizare fiind precare, nu există

documentatie cadastrală si extrase de Carte Funciară, nici sisteme

de alertare în cazul producerii unor incendii, iar instalatiile

electrice/împămîntare nu corespund normelor ISU si că avizele

sanitare trebuie actualizate. Pînă la rezolvarea situatiei cantinei, cei

peste 50 de beneficiari primesc hrană caldă de la restaurantul de la

parterul clădirii în care functionează Centrul Sfînta Teodora, de la

Humulesti. Restaurantul a fost deschis în decembrie 2015, printr-un

proiect de economie socială derulat prin intermediul Asociatiei

Sfînta Teodora de la Neamt. Aceasta a fost înfiintată după

acceptarea spre finantare prin Fondul European a unui proiect al

Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistentă Socială

ASSOC Baia Mare, cu care administratia publică locală a orasului a

intrat la sfîrsitul anului 2014 într-un parteneriat ce avea ca scop

înfiintarea în localitate a unei structuri de economie socială,

respectiv restaurant social & catering. Asociatia Sfînta Teodora are

patru membri fondatori: Asociatia Profesională Neguvernamentală

de Asistentă Socială ASSOC Baia Mare, Asociatia Centrul de

Cercetare si Formare a Universitătii de Nord Baia Mare, Orasul

Tîrgu Neamt si SC Civitas, firmă patronată de Consiliul Local.

Articol afisat de 185 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (R. AANEI)