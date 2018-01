La Piatra Neamt, sfat pe tema „guvernării“ în 2018 • sefii administratiei pietrene s-au întîlnit cu reprezentantii ONG-urilor si cei ai cultelor • „Bugetul din acest an va fi construit tinînd cont de propunerile făcute si de problemele ridicate în cadrul acestor întîlniri“, a declarat primarul Dragos Chitic • Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, împreună cu viceprimarii Luminita Vîrlan si Bogdan Gavrilescu s-au întîlnit recent cu reprezentantii ONG-urilor, cultelor, cluburile sportive si ai centrelor sociale din cadrul primăriei. După cum au anuntat într-un comunicat de presă reprezentantii institutiei, este vorba despre un obicei ca la începutul fiecărui an să se organizeze consultări publice cu diversele categorii socio-profesionale din Piatra Neamt, în vederea realizării Programului de Guvernare Locală pentru anul 2018. Pentru a veni in sprijinul activitătii derulate de societatea civilă din Piatra Neamt primarul Dragos Chitic a deschis întîlnirea cu următoarele propuneri: anual vor fi trei sesiuni pentru depunerea proiectelor cu finantare nerambursabilă de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005; din această primăvară va fi dată în folosintă Casa Voluntariatului de pe Aleea Tineretului nr.6, unde ONG-urile îsi vor putea desfăsura activitatea sau vor putea derula proiecte; avînd în vedere faptul că Primăria Piatra Neamt a preluat în administrare Strandul Municipal, terenurile de sport din această bază de agrement vor putea fi puse gratuit la dispozitia cluburilor sportive pentru a desfăsura competitii în vederea promovării sportului de masă. De asemenea în acest an va fi dat în folosintă un nou Club al Seniorilor, în cartierul Dărmănesti, foisorul din Parcul Central va fi renovat si va fi pus la dispozitia ONG-urilor pentru desfăsurarea de evenimente cultural-artistice, iar igloo-ul de pe Cozla va fi pus la dispozitia ONG-urilor pentru organizarea de spectacole sau alte evenimente. Primarul Dragos Chitic si-a mai arătat disponibilitatea de a acorda sprijin ONG-urilor în promovarea evenimentelor pe care le organizează cu sau fără sustinere financiară de la Primăria Piatra Neamt pe canalele de comunicare de care dispune institutia. De asemenea, avînd în vedere semnalele de alarmă transmise de societatea civilă, primarul a lansat invitatia către asociatiile de profil de a realiza proiecte de educatie civică, inclusiv pentru prevenirea consumului de droguri si alcool în rîndul tinerilor, combaterea cersetoriei, protectia mediului. Printre propunerile făcute de reprezentantii ONG-urilor s-au numărat: montarea de semafoare cu semnal sonor în zona centrală care să vină in sprijinul persoanelor cu dizabilităti si crearea unei platforme online care să faciliteze comunicarea între ONG-urile din tot judetul si autorităti. „Consultarea cetătenilor si a categoriilor socio-profesionale la începutul fiecărui an este foarte importantă pentru a identifica nevoile comunitătii si pentru a fi eficienti în activitatea administrativă. Bugetul din acest an va fi construit tinînd cont de propunerile făcute si de problemele ridicate în cadrul acestor întîlniri. Îmi doresc ca resursele municipiului să ajungă acolo unde este mai multă nevoie si să oferim servicii publice de calitate cetătenilor acestui municipiu“ a declarat primarul Dragos Chitic.

