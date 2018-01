Gravidă plimbată între spitale pînă ce a murit • o tînără s-a stins după ce si-a petrecut ultimele ore din viată în patru spitale din orasele Roman si Iasi • medicii din judetul vecin sustin că ar mai fi avut sanse dacă ar fi fost transferată mai devreme din Neamt • reprezentantii Spitalului Municipal Roman resping acuzele si spun că au respectat întru totul protocoalele • Moartea unei tinere din Neamt, tragedie petrecută într-un spital din Iasi, a adus un potop de acuzatii la adresa medicilor romascani. Georgiana Bianca Cimpoi, o tînără de 27 de ani, însărcinată în 21 de săptămîni, a decedat marti, 9 ianuarie, după ce în ultimele 24 de ore trecuse prin patru spitale. Conform medicului iesean Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infectioase Sfînta Paraschiva Iasi, pacienta ar fi fost plimbată între unitătile spitalicesti, fără a i se fi făcut tratamentul salvator. Doctorul a declarat presei că starea pacientei s-a deteriorat grav luni, 8 ianuarie, cînd medicii din Roman au decis să o transfere la Maternitatea Elena Doamna din Iasi. Ajunsă aici, după o evaluare a sarcinii, medicul de gardă a solicitat transferul pacientei la Spitalul de Neurochirurgie pentru investigatii suplimentare, iar în urma efectuării unui examen computer tomograf, medicii au avut suspiciuni că tînăra are menigoencefalită si au decis transferarea la Spitalul de Boli Infectioase Sfînta Parascheva. „În monentul în care a ajuns în triaj, a intrat în stop cardio-respirator. Apartinătorii - sotul, mama, sora si doi unchi - erau pe hol, iar noi, o echipă complexă cu două echipaje de la ambulantă, colegii din ATI, am început resuscitarea. S-au efectuat manevre timp de o oră, fără succes. Decesul pacientei a fost înregistrat la 21.20. Din punctul meu de vedere, pacienta a ajuns la Iasi prea tîrziu. Ea putea muri în orice alt spital din Iasi prin care a trecut pînă a ajuns aici, întrucît starea de sănătate era deosebită. Cred că trebuia transferată măcar ieri dimineată, dacă nu chiar cu 24 de ore înainte de solicitarea de transfer către Maternitatea Elena Doamna”, a subliniat medicul Mihnea Hurmuzache.



Explicatiile de la Spitalul Roman



Conducerea medicală a Spitalului Municipal de Urgentă Roman respinge acuzatiile de malpraxis, explicînd manevrele la care a fost supusă pacienta. „În momentul de fată nu există nici o reclamatie din partea familiei pacientei. Noi putem explica întreaga succesiune a evenimentelor, tocmai în ideea că s-au făcut toate manevrele necesare pentru salvarea vietii. Putem demonstra cu documente că la nivelul spitalului nostru s-au făcut toate manevrele posibile în ceea ce priveste recoltări de analize, investigatii, consult intersectii. Tinînd cont de antecedentele medicale ale pacientei, am tinut legătura tot timpul cu spitalul de la Iasi. Trebuie să mentionăm faptul că în momentul în care s-a decis transferul la Iasi, pacienta era constientă si cooperantă. Acest lucru este consemnat si în raportul Ambulantei. Femeia avea doar o usoară somnolentă. Putem demonta zvonurile care au apărut ulterior că pacienta ar fi fost trimisă la Iasi intubată. Nu este adevărat. Pacienta a fost transferată la Iasi conform protocoalelor noastre, în stare de constientă“, a precizat doctor Oana Onu, directorul medical al Spitalului Roman. Ea a explicat ceea ce s-a întîmplat cu pacienta în timpul celor 24 de ore cît aceasta a fost internată la Roman. „Pacienta s-a prezentat la spitalul nostru pe 8 ianuarie, la ora 10.56. Acuza o cefalee puternică si vărsături, care nu au fost obiectivate ulterior pe parcursul spitalizării. Pe foaia de observatie este mentionată o distrofie musculară, boala genetică ce afectează musculatura membrelor superioare, inferioare si a întregului organism. Pacienta avea o scolioză accentuată, pentru care fusese operată în copilărie si avea o tijă metalică. În acel moment, deplasarea tinerei era dificilă si se afla într-un scaun cu rotile. La prezentarea la spital i s-a administrat tratament antalgic, i s-au recoltat analize si i s-a efectuat o ecografie, care a evidentiat o sarcină fără probleme semnificative. Din cauza antecedentelor pacientei, s-a luat decizia internării pentru a se afla sub supraveghere medicală. Din cauza faptului că diagnosticul predominant era cefaleea, s-a recomandat si un consult al medicului

neurolog care a evidentiat că pacienta are reflexe simetrice, bilaterale, cu atrofie musculară generalizată, cu astenie, cu pupile reactive si cu rigidiate a cefei. Pacientei i s-a reomandat rezonantă magnetică, care însă nu i s-a putut face din cauza existentei în organismul pacientei a acelei tije metalice pe care pacienta o avea în coloana vertebrală, din copilărie. S-a recomandat si un tratament injectabil cu dexametazonă. După admnistrarea acestui tratament, cefaleea i-a cedat, iar starea generală a pacientei era stabilă“, a mai afirmat dr. Oana Onu.



Convinsi că s-a actionat corect



Aceasta mai sustine că ulterior, marti, 9 ianuarie, deoarece persista rigiditatea cefei, medicul curant a solicitat si un consult de boli infectioase. Medicul infectionist a consemnat si el în foaie faptul că pacienta era constientă, cooperantă, că nu a mai avut vărsături si că durerea de cap se diminuase în intensitate, nu avea fotofobie. Medicul infectionist a recomandat efectuarea unui computer tomograf cranian. „În jurul orei 1 s-a luat legătura cu Maternitatea Elena Doamna, avînd avizul doctorului Păvăleanu pentru transfer, după ce i se prezentaseră toate detaliile. Medicul respectiv si-a dat acordul de transfer al pacientei, care a fost trimisă la clinica de la Iasi cu o ambulantă cu medic, pacienta plecînd în jurul orei 15“. Directorul Onu sustine că medicii unitătii romascane nu-si pot permite comentarii referitoare la agravarea ulterioară a stării de sănătate a pacientei la Iasi, dar este convinsă că la unitatea din orasul nemtean s-a actionat corect, în conformitate cu protocoalele.

