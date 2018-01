Piatra...wood? • primarul Dragos Chitic întreabă pietrenii ce părere au despre numele orasului scris pe Pietricica • din primele reactii, unii sînt încîntati, altii nu-i văd rostul • rămîne de văzut dacă proiectul inedit va fi si finalizat • Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, propune un proiect interesant: numele orasului scris pe muntele Pietricica, după modelul Hollywood. Proiectul este propus pe pagina de facebook a primarului, fiind atasată si o poză exemplificatoare. „Întotdeauna m-am simtit mîndru că sînt locuitor al orasului Piatra Neamt, o localitate încărcată de istorie, asezată într-un cadru natural deosebit, cu oameni minunati si iubitori de frumos. Vă propun un proiect care să ne întărească mîndria de a fi pietreni si care să contribuie la promovorarea municipiului resedinta de judet de la poalele masivului Pietricica. Părerile voastre contează pentru mine si de aceea astept cu interes să vi le exprimati inclusiv aici pe pagina mea de facebook“, se arată în mesajul postat de primarul Dragos Chitic pe pagina proprie. Si mesajele au început imediat să apară, fiind în marea lor majoritate pentru realizarea proiectului. Ba chiar au început să fie oferite si solutii „tehnice“. Rămîne de văzut dacă proiectul, unul în mod cert inedit, va fi si finalizat si, după cum comenta un hîtru, e interesant de văzut si cum va arăta un eventual vot în Consiliul Local Piatra Neamt pe această temă. Revenind la mesajele de pe pagina de socializare a primarului, unele au fost extrem de aplicate: „Da, consider că este o idee bună, v-as mai propune si amenajarea drumurilor de acces de pe Cozla si Pietricica pentru a facilita accesul la panorama orasului din diferite unghiuri. Mentionez că pe Pietricica nu se poate ajunge pe jos datorită cîinilor care sînt în număr foarte mare prin pădure si sînt agresivi, iar accesul cu masina este din ce în ce mai greoi“, spune un pietrean. „Arată foarte bine, ar trebui gîndit un pic mai mult cum va arăta forma finală, poate se integrează si stema orasului sau altceva“, opinează un altul, în vreme ce altcineva e de părere că „mereu am fost mîndră de orasul meu, de natura superbă din împrejurimi ..... dar tare ar fi fain ca numărul locurilor de muncă să crească pentru ca toti cei care locuiesc în străinătate să aibă măcar un gînd că ar putea vreodată să se întoarcă acasă. Plus, turismul ar putea fi un succes pentru oras... Oricum, bună idee !!“. Nu au lipsit nici opiniile care sugerau schimbarea amplasamentului: „Da, dar nu pe vîrf, pentru că va fi greu cu fundatia. Cred că ar fi potrivit pe coastă ca la Brasov si Rîsnov. Ca sugestie de amplasare mai potrivită cred că ar fi de luat în considerare si pozitia de pe Cozla la «odihna» de observare de deasupra primăriei...“, e de părere un pietrean atras de idee. Nu au lipsit nici opiniile celor sceptici fată de utilitatea acestui demers. „Tare mă tem că mai mult se va pierde natura distrusă pentru a face loc cimentului si metalului...Cui foloseste?“, a fost unul din comentarii.

