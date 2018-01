Iată cum se pot lua 1.200 de euro lunar • la Roman se vor recruta 300 de muncitori în agricultură, la cules zmeură • dosarele trebuie depuse pînă pe 15 ianuarie, iar selectia are loc pe 17 ianuarie • doritorii pot cîstiga cel mult 1.199 de euro brut pe lună • si în alte state sînt locuri de muncă libere • Nemtenii care doresc să obtină un loc de muncă pe meleaguri străine au oportunitatea de a participa la o selectie de personal, pentru Portugalia, ce se va organiza la Roman. Este vorba de nu mai putin de 300 de locuri de muncă în domeniul agricol, la recoltat zmeură, posturile fiind scoase la mezat prin reteaua europeană de recrutare de fortă de muncă Eures. „Selectia va avea loc în data de 17 ianuarie 2018, începînd cu ora 9.00, la Roman, la Complexul Brădutul, b-dul Republicii, nr.46“, a declarat Daniel Chirilă, director executiv al AJOFM Neamt. Recrutarea de personal se face de către trei companii portugheze, ai căror reprezentanti vor veni la Roman. Cine trece de filtrele angajatorului străin poate obtine un contract de muncă de aproximativ trei luni, data estimată de angajare fiind sfîrsitul lunii februarie, cel tîrziu început de martie 2018. Culegătorii vor trebui să muncească timp de 40 de ore pe săptămînă, cu posibilitatea ca, în functie de productie, să se efectueze si ore suplimentare. Pot participa la selectia de personal numai persoanele care nu au cazier, dar sînt apte pentru munca la cîmp. Vor fi avantajati cei cu experientă în agricultură, cei care au mai lucrat la recoltarea zmeurei sau care au prestat activitate în sere. În Portugalia, cazarea va fi asigurată contra unui pret de 2 euro pe zi. Cei care nu au bani pentru deplasare trebuie să stie că patronul străin este cel care oferă plata în avans a drumului pînă în Portugalia, iar suma aferentă deplasării se va deduce din primele salarii. Cine trece de selectie poate obtine un salariu de bază de 603 euro brut/lună, dacă nu prestează decît 40 de ore pe săptămînă, pînă la cel mult 1.199 euro brut/lună, dacă sînt incluse si ore peste programul normal. Una dintre companiile angajatoare, JBI Group - Nuvem Maravilha, Lda., plăteste 4,52 euro/zi lucrătoare, pentru alocatia de hrană, plată efectuată la sfîrsitul lunii împreună cu salariul. Nu este obligatorie cunoasterea unei limbi străine, dar sînt avantajati cei care au cunostinte de engleză, spaniolă sau portugheză. Nemtenii interesati se por adresa consilierului Eures din cadrul AJOFM, la telefoanele 0233/743.848 sau 0233/219.514, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate. Dosarul trebuie să contină copie după cartea de identitate sau buletin, CV în română, adeverintă medicală din care să rezulte că este apt de muncă si un dosar plic. Dosarele se depun pînă pe 15 ianuarie 2018.



Peste 1.000 de locuri de muncă, prin Eures



Prin reteaua de recrutare de fortă de muncă Eures sînt oferite românilor un număr de 1.013 de locuri de muncă în diverse state, majoritatea fiind tot în domeniul agricol. În afară de cele 300 de posturi din Portugalia, un alt angajator din aceeasi tară mai caută 30 de lucrători pentru ocupatii similare, culegător de zmeură, mure si afine, cam în aceleasi conditii, pentru care oferă salarii între 776 si cel mult 1.216 de euro brut pe lună. Alte 165 de locuri sînt în Malta unde se caută 10 operatori matrite plastice, ce pot cîstiga pînă la 19.250 de euro pe an, sau 5 specialisti vînzări televizate ce pot fi plătiti cu pînă la 1.600 de euro brut pe lună, plus bonusuri. Grosul de 150 de posturi sînt pentru soferi de autobuz. Doritorii trebuie să aibă peste 21 de ani si pot beneficia de formare suplimentară în anumite domenii, ei pot lucra dimineata devreme, seara tîrziu si în schimburi de wee-kend, dar trebuie să aibă cunostinte temeinice de limba engleză. Acestia vor fi plătiti între 4,99 - 6,50 euro/oră în functie de vechime, ore suplimentare dacă angajatul depăseste 48 de ore/săptămînă si pot primi un bonus de 600 euro în functie de performantele realizate, sărbătorile legale fiind plătite dublu. În Spania sînt 164 de oferte de muncă, pentru montatori panouri metalice, sudori si tehnicieni, însă cele mai multe cereri, 150, sînt tot pentru lucrători în domeniul agricol, la cules de fructe sau curătat de pomi ce vor fi plătiti cu ora, între 6,25 de euro brut pe oră pentru munca în cîmp si 5,96 euro pentru lucrul în fabrică. Mai sînt 100 de posturi în Danemarca la cules de mazăre, fiind recrutate persoane peste 18 ani, dispuse să presteze muncă grea. Doritorii trebuie să stie că vor fi cazati în rulote si vor fi plătiti la kilogramul de mazăre recoltat. În Germania sînt 87 de locuri de muncă vacante în mai multe ocupatii cum ar fi tehnician sisteme de încălzire, salvamar, ospătar, bucătar, personal servire clienti, sau sofer.

