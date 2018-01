Strandul e la primărie. Ce va face Ro Com? • consilierii pietreni au aprobat preluarea strandului si administrarea lui de către municipalitate • proiectul initial a fost amendat • a fost eliminat articolul prin care se lua act de notificarea Ro Com Central, care cerea daune de 10 miliarde vechi • este posibil ca firma să dea în judecată primăria •

Strandul va fi preluat în administrarea directă a municipalitătii pietrene, aceasta fiind una dintre deciziile luate în sedinta din 9 ianuarie 2018 de consilierii locali. Proiectul de hotărîre în acest sens a fost si cel mai disputat, chiar dacă a fost votat în final în unanimitate, în sensul că social-democratii au făcut un amendament. Astfel ei au solicitat să fie eliminat din proiect articolul 1 care prevedea că se ia act de adresa (notificarea) nr. 37/14.12.2017 a SC Ro Com Central SA prin care societatea aducea la cunostintă că întelege să considere încetat contractul dintre părti prin reziliere unilaterală si se cerea si plata unor daune, de aproximativ un milion de lei. Social-democratii si-au motivat solicitarea excluderii acestui articol afirmînd că s-ar putea întelege prin votarea lui că alesii ar fi de acord cu plata acestor daune. Primarul Dragos Chitic a precizat că la articolul 2 al proiectului de hotărîre se prevede expres că rezilierea va fi aprobată fără daune, dar a mai spus că, dacă juristii primăriei nu au nimic împotrivă, nu vede să fie probleme dacă amendamentul trece. Cum juristii au spus că n-ar exista vreo obligatie ca alesii să ia act de notificare, s-a trecut la votul amendamentului si acesta a trecut doar cu o abtinere. Unanimitate a fost la votul pentru proiectul de hotărîre amendat si din acest moment se poate spune că s-a decis ca vechiul contract de administrare să fie reziliat si primăria să preia strandul. Cît priveste daunele, rămîne de văzut dacă societatea în cauză va întelege să mai facă si alte demersuri în vederea obtinerii lor, eventual în justitie. Cei care au urmărit subiectul de-a lungul timpului au remarcat faptul că relatia dintre municipalitate si firma ce a cîstigat licitatia privind administrarea strandului n-a fost în ultima perioadă una foarte „lină“, existînd atît o corespondentă între primărie si societate, dar si voci care au cerut cu mai mult timp în urmă rezilierea contractului. Informatii ce ar putea fi interesante în acest sens sînt prezentate si în referatul de aprobare al proiectului votat ieri de alesii pietreni: „În sedinta CL din data de 28.11.2017 a fost respins proiectul de hotărîre privind Raportul anual de realizare a serviciului public de administrare, întretinere si exploatare a strandului din Piatra Neamt pentru anul 2016. La 05.07.2017, avînd în vedere sesizările unor cetăteni făcute pe domnuleprimar.ro, precum si alte semnale primite de la turistii care au vizitat Piatra Neamt, implicit strandul, o comisie formată din consilieri ai primarului si reprezentanti ai Serviciului Patrimoniu au efectuat în data de 05.07.2017 o inspectie în strand, în vederea verificării celor semnalate. Ca o concluzie a celor semnalate, comisia a constatat că nu se respectă prevederile contractului, fapt pentru care a notificat SC RO COM CENTRAL SA ca în termen de 10 zile de la primirea notificării să solutioneze toate neregulile care au fost constatate, în caz contrar conform prevederilor contractuale va fi initiat un proiect de hotărîre prin care se va propune rezilierea contractului. Notificare ce a fost transmisă către SC RO COM CENTRAL SA sub nr. 18481 din 06.07.2017. Anterior datei de 28.11.2017, comisia de monitorizare numită prin Dispozitia primarului nr.273 din 29.01.2016, prin procesul-verbal de constatare nr. 24.263 din 15.09.2017, încheiat în data de 07.09.2017, semnalează mai multe carente ale Raportului de activitate, raport ce nu este elaborat în conformitate cu art.32 din caietul de sarcini, anexă la contract. Comisia constată totodată că desi au trecut 2 ani de la semnarea contractului, foarte multe din investitiile mentionate în conformitate cu oferta tehnică anexă la contract nu au fost realizate, nici măcar începute pînă în prezent. În concret, nu au fost respectate prevederile caietului de sarcini privind: păstrarea integritătii, protejării si valorificării optime a patrimoniului încredintat, protejarea si mentinerea în permanentă stare de functionare a constructiilor de orice tip, reparatii curente (instalatii sanitare si electrice), realizarea unor lucrări de întretinere a amenajărilor dentro-horticole din incinta strandului (gazon, flori, arbusti), asigurarea dotărilor cu un număr suficient de cosuri si pubele, conditiile de igienă în spatiile existente în incinta strandului (ex. bazinele de înot, locurile de joacă copii, spatii verzi). Serviciul public de administrare, întretinere si exploatare a strandului a fost concesionat de către SC RO COM CENTRAL SA conform contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 32839 din 04.08.2015, în care este stipulat la Cap. XII - Încetarea contractului , art.29, ca situatie de încetare cazul în care concesionarul nu respectă termenele si obiectivele propuse prin programele elaborate în cadrul ofertei“. În acelasi referat se enumeră si avantajele pe care le-ar aduce preluarea în administrare directă a strandului: „o structură proprie a primăriei ce poate fi dezvoltată sub forma unei directii specializate, care să asigure tinerea sub control direct a cheltuielilor, inclusiv a celor de natură salarială, greu de impus unei entităti comerciale distincte; veniturile se realizează integral si direct la nivelul municipalitătii; colaborarea cu societătile comerciale prestatoare de servicii ale municipalitătii se realizează în conditii de operativitate“. Se pare că reprezentantii partidelor în CL Piatra Neamt au fost convinsi de aceste argumente, au aprobat rezilierea contractului si preluarea administrării, după ce au simtit nevoia să-si ia măsuri sporite de precautie în ceea ce priveste plata unor eventuale daune, promovînd amendamentul despre care am vorbit în debutul articolului. Rămîne de văzut dacă decizia va duce la o mai bună administrare a obiectivului, care să se traducă într-un grad crescut de satisfactie al pietrenilor si turistilor care vor vizita strandul anul acesta.

