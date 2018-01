Horoscop - iată ce prezic astrele pentru 2018 (II) Leu: Muncă multă, realizări si satisfactii pe măsură



Pentru Lei, anul 2018 se anuntă aglomerat, plin de îndatoriri si obligatii, dar eforturile le vor fi răsplătite cu vârf si îndesat în a doua jumătate a anului. Este anul în care multi Lei au posibilitatea să îsi regăsească legăturile cu locurile natale, cu rădăcinile si cu familia, sau să îsi consolideze competenta profesională si să acumuleze experientă pretioasă. Până în noiembrie 2018, Leii beneficiază de tranzitul lui Jupiter, Marele Benefic, prin casa IV (casa familiei, a căminului, a bunurilor de folosintă îndelungată, dar si a inconstientului si a fundatiilor psihice). Prin urmare, se poate spune că în 2018 dispui de resursele interioare necesare pentru a face fată angajamentelor si responsabilitătilor asumate sau impuse, dar si schimbărilor relativ bruste care se prefigurează în plan profesional sau în ceea ce priveste statutul matrimonial. Familia, copiii si dobândirea si/sau amenajarea propriei locuinte pot contribui la consolidarea sigurantei tale emotionale si constituie oaza ta de relaxare si de reîncărcare a bateriilor după agitatia din plan profesional. Casele profesionale ale Leului sunt marcate în 2018 de planete grele: Uranus în casa X (casa carierei, a reputatiei, a statutului socio-profesional) începând cu 15 mai, si Saturn alături de Pluton în casa VI (casa muncii si a sănătătii). Prin urmare, nu prea ai loc de întors si trebuie să îti sufleci mânecile si să te apuci serios de treabă. În 2018 poti răsturna si muntii dacă îti pui la lucru inteligenta, creativitatea si perseverenta. Este vreme să abordezi tot ceea ce ti s-a părut până acum prea dificil, indiferent dacă este vorba despre profesie sau despre organizarea vietii zilnice în cele mai mici amănunte. Sfaturile unor persoane mai în vârstă ar putea să te ajute să întelegi lucrurile într-un mod mai matur si mai realist. Din punct de vedere financiar, anul 2018 poate fi deosebit de profitabil dacă reusesti să îti păstrezi simtul măsurii si realismul. Primele luni ale anului sunt bune pentru gestionarea bugetelor comune, pentru investitii mari si plasamente financiare, iar lunile de vară pot veni cu mai multe lichidităti si cu venituri mai mari decât sperai. Anul 2018 ar putea aduce vesti bune în ceea ce priveste veniturile Leilor care lucrează în sectorul bugetar, dar si celor care solicită finantări. În a doua parte a anului este recomandat să te feresti de speculatii financiare, mai ales începând cu luna noiembrie, pentru că risti să pierzi tot ceea ce ai câstigat până atunci. În general, în 2018 ai face bine să nu te lasi tentat de câstiguri usoare, bazate pe noroc pur. În plan sentimental, lucrurile pot lua o întorsătură pozitivă, desi nu sunt excluse mici neîntelegeri sau ciocniri de orgolii. Dar toate acestea pot trece fără să lase urme adânci si, dacă sunt gestionate cu întelepciune, ar putea deveni chiar constructive.



Fecioară: Idei îndrăznete, realizări profesionale peste asteptări



Anul 2018 ar putea aduce Fecioarelor schimbări spectaculoase în ceea ce priveste conceptiile si principiile de viată, precum si o schimbare de perspectivă în plan profesional si în viata de zi cu zi. Soarele natal al Fecioarelor este bine sustinut în 2018 de Uranus, care intră în Taur la 15 mai, dar si de tranzitele lui Saturn si Pluton în casa V. Prin urmare, creativitatea si dorinta de a-ti extinde orizontul cunoasterii te pot pune într-o lumină nouă. Ai sanse să schimbi locul de muncă, dacă acesta nu te satisface sau nu ti se potriveste, ori ai putea să îti găsesti de lucru pe neasteptate. 2018 este anul ideilor îndrăznete, dar la fel de practice ca de obicei, poate chiar anul concretizării neasteptate a unor proiecte academice ori a unor colaborări cu străinătatea. Acum ai posibilitatea să îti demonstrezi concret talentele, dar si să înveti lucruri noi. Acum poti să faci cursuri de perfectionare sau de învătământ superior, pentru a-ti îmbunătăti sansele de a găsi un loc de muncă pe măsura aspiratiilor tale. Fecioarelor li se recomandă însă multă responsabilitate si maturitate în gestionarea relatiilor cu copiii (dacă este cazul), în ceea ce priveste relatiile amoroase, distractiile si speculatiile financiare. Până la 8 noiembrie 2018, Jupiter traversează casa comunicării, a învătării si a deplasărilor scurte. Acest tranzit ar putea să anunte discutii cu rudele în legătură cu locuinta sau cu chestiuni de familie ori de clan (fiindcă Jupiter guvernează casa IV a Fecioarelor, casa căminului si a familiei). Poate fi un an în care te împaci cu rudele, regăsesti căi de comunicare cu acestea sau beneficiezi de ajutorul apropiatilor pentru a rezolva o problemă legată de locuintă. Prima perioadă de retrogradare a lui Mercur, 23 martie - 15 aprilie, are loc în casa VIII a Fecioarelor, o casă a resurselor comune, a intimitătii, a profunzimilor sufletesti, dar si a banilor care vin din alte surse decât munca. Prin urmare, ar fi bine ca în decursul acestui interval să fii mai precaut cu banii si să încerci să identifici temerile si motivatiile subconstiente care îti dictează deciziile financiare si intime. Este momentul să te gândesti serios la ce înseamnă pentru tine valoare, pierdere, transformare, evolutie. În vară, între 26 iulie si 19 august 2018, Mercur retrogradează în casa XII a Fecioarei, o casă a misterelor, a izolării, a subconstientului, dar si a dusmanilor ascunsi. Este un interval potrivit pentru a face pace cu trecutul prin iertare si iubire. Între 17 noiembrie si 1 decembrie 2018 Mercur retrogradează în casa IV a Fecioarei, încurajând explorarea trecutului, a propriilor emotii, precum si impactul acestora asupra drumului în viată. În ceea ce priveste iubirea, în 2018 este posibil să treci de la idealism extrem la un realism la fel de dur. Pe de altă parte, 2018 ar putea să îti aducă o relatie sentimentală nouă si incitantă.



Balantă: Stabilizarea relatiilor, venituri în crestere

Anul 2018 poate reprezenta pentru Balante un prilej de reîntâlnire cu trecutul, o perioadă de explorare a rădăcinilor si de întelegere a impactului pe care l-au avut anii copilăriei si învătăturile părintesti asupra devenirii ca adult. Prezenta lui Saturn alături de Pluton în casa IV a Balantei (casa familiei si a căminului, dar si a inconstientului) sugerează că în 2018 este posibil să te simti împovărat de responsabiltătile familiale sau, poate, de o serie de lucrări de reparatii, de renovare ori de consolidare a locuintei. Pentru multe Balante, 2018 poate constitui o perioadă importantă în procesul de maturizare afectivă si de desprindere de casa părintească. Pentru alte Balante, acest an ar putea aduce responsabilităti suplimentare legate, poate, de un părinte cu probleme de sănătate sau aflat la nevoie. Poti folosi constructiv influenta tranzitelor lui Saturn si Pluton în casa IV pentru repliere interioară, dar si pentru reformularea telurilor profesionale, eventual pentru a face o schimbare de directie în domeniul în care muncesti sau înveti. Este vremea să privesti cu încredere spre viitor si să nu te izolezi. Ar fi bine să te implici în proiecte de grup, să te integrezi în colectivităti care te reprezintă si care îti împărtăsesc viziunea. Cu Nodul Nord în tranzit prin casa proiectelor de viitor, a grupurilor si a beneficiilor obtinute prin intermediul carierei, anul 2018 este potrivit pentru a-ti urma telurile pe termen lung cu ajutorul celor asemeni tie, dar si dăruind, la rândul tău, tot ce ai mai bun. La 15 mai 2018 Uranus întră în casa VIII a Balantei (casa intimitătii, a resurselor comune, a taxelor, impozitelor, amenzilor si mostenirilor, dar si a investitiilor ori a parteneriatelor financiare). Prin urmare, pentru multe Balante ar putea să iasă la lumină secrete, temeri, dorinte reprimate si nevoia de a schimba ceva în plan relational. La fel de bine, însă, pot apărea fluctuatii financiare neasteptate, mai ales în cazul celor care se bazează pe veniturile partenerului de viată. Totusi, dacă privim imaginea de ansamblu, se poate spune că 2018 aduce sanse de crestere a veniturilor. Relatiile Balantelor cu copiii pot trece de la o extremă la cealaltă, mai ales în cazurile în care conceptiile despre viată încep să fie din ce în ce mai diferite. Este indicat să adopti o atitudine cât mai relaxată, să nu te enervezi si să nu încerci să îti impui punctul de vedere. Dacă nu ai copii, dar ti-ai dori, în 2018 planificarea nu este simplă si se recomandă mare atentie la starea de sănătate. Dacă nu vrei (încă) să (mai) ai copii, ar fi bine să acorzi mai multă atentie metodelor contraceptive, pentru că există riscul ca o sarcină neplanificată să îti dea peste cap socotelile. Din punct de vedere profesional, 2018 nu pare să aducă nimic spectaculos în viata Balantelor. În schimb, ai posibilitatea să îti conturezi o viziune realistă în ceea ce priveste directia pe care vrei să o urmezi în carieră si în viată, în general.



Scorpion: Redresare financiară, afirmare profesională



2018 este pentru Scorpioni un an cu potential mare de progres si

chiar de redresare profesională si financiară. Tenacitatea si abilitatea

de strateg care te caracterizează, te pot conduce spre succes si este

momentul să îti pui în practică ideile si cunostintele acumulate în anii

precedenti. Până la 8 noiembrie 2018, tranzitul lui Jupiter, Marele Benefic, prin casa I a Scorpionului îti aduce oportunităti de dezvoltare si afirmare personală. Multi Scorpioni pot descoperi în 2018 că le stă în putere să îsi îmbunătătească situatia si să facă schimbări în mediul în care muncesc si trăiesc. Se recomandă atentie la tendinta de a te supraevalua si de a exagera în promovarea competentelor pe care le detii. Jupiter guvernează casa II a Scorpionului (casa banilor munciti si a resurselor personale), iar tranzitul său prin casa I arată că de tine depinde să-ti cresti veniturile si să le gestionezi într-un mod realist.

Multi Scorpioni pot depăsi în 2018 anumite dificultăti sau retineri în ceea ce priveste comunicarea. Scorpionii care au de sustinut examene, însă, trebuie să depună eforturi serioase pentru a

face fată cantitătii de informatie si pentru a fi la înăltimea cerintelor

examinatorilor. Retrogradarea co-guvernatorului Scorpionului, Marte, activează casa III în perioada 13 - 27 august. În acest interval este indicat să cântăresti bine ceea ce spui, scrii sau semnezi si să fii atent la comunicarea verbală si non-verbală. Este indicat să eviti agresivitatea verbală si să fii atent(ă) la predispozitia de a-ti irosi energia în discutii sterile sau în deplasări fără obiective clare. În perioada în care Marte retrogradează, dificultătile de concentrare te pot conduce la conflicte, la frustrări si la o predispozitie de a te risipi în prea multe directii. „Cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul“, iată o realitate simplă si aplicabilă Scorpionilor pe parcursul acestui tranzit. Este indicat să iei lucrurile pe rând, pas cu pas, si să nu-ti pierzi răbdarea. În 2018 nodurile lunare tranzitează casele IV si X ale Scorpionului, adică se află pe axa formată de casa familiei si casa carierei. În plus, perechile de eclipse din acest an au loc tot în casele IV si X. Prin urmare, se întrevede un an activ din punct de vedere profesional, un an în care poti face pasi importanti către realizarea obiectivelor tale pe termen lung. Din punct de vedere relational, anul 2018 este favorabil întemeierii unor aliante si parteneriate noi. Energia conferită de astre te ajută să fii mai deschis, mai prietenos, mai expansiv. Ar fi bine să nu te încăpătânezi în ideile si principiile tale, în tiparele tale mentale, ci să mizezi pe cooperare si dialog. Având în vedere că la 15 mai 2018 Uranus îsi începe tranzitul prin casa parteneriatelor Scorpionului, s-ar zice că esti mai atras de persoane nonconformiste, independente, rebele. Sau s-ar putea ca persoana iubită să pretindă mai multă libertate de miscare ori să dorească să revizuiască termenii relatiei.



N.R.: Sursa - eastrolog.ro.

