Ex-seful Ceahlăului a scăpat de închisoare • Gheorghe Chivorchian, fost presedinte la FC Ceahlăul, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru fapte de coruptie • instanta de fond aplicase o sanctiune cu executare • el a fost obligat la plata unor daune de 5,5 milioane de lei • mai trebuie să muncească în folosul comunitătii si i-au fost interzise anumite drepturi • Gheorghe Chivorchian, fost presedinte la Ceahlăul Piatra Neamt, si ex-secretar general al Federatiei Române de Fotbal, a fost condamnat definitiv în dosarul finantării echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timisoara a încetat procesul penal pentru infractiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, dar a fost găsit vinovat de complicitate la abuz în serviciu. Chivorchian a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării, si este bun de plată cu peste 5 milioane de lei, în solidar cu alti inculpati: fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc si Ioan Nădăstean, fost secretar al CJ Timis. În plus, lui Chivorchian i-au fost interzise anumite drepturi pe durata termenului de încercare si trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunitătii la DGASSPC Neamt sau la Biblioteca G.T.Kirileanu. Magistratii de la Curtea de Apel Timisoara au fost mai blînzi cu Chivorchian decît judecătorii instantei de fond, Tribunalul Timisoara, care îi aplicaseră la începutul anului trecut o pedeapsă de 3 ani si 10 luni de detentie, dar cu executare. În acelasi dosar, tot prin sentintă definitivă, presedintele CJ Timis, Ostaficiuc, are o condamnare definitivă de 3 ani cu suspendare, desi initial fusese condamnat la 4 ani si jumătate cu executare, iar secretarul Nădăstean are aceeasi sanctiune de 3 ani, fără executare. Multi alti functionari publici, dar si persoane care au detinut functii de conducere în cadrul SC FC Politehnica Timisoara au pedepse definitive între 2 si 3 ani de închisoare, în aceleasi conditii. Cei găsiti vinovati trebuie să achite către CJ Timis daune care se cifrează la 9.950.000 lei din care, partea lui Chivorchian, în solidar cu Ostaficiuc, Nădăstean si Politehnica Timisoara, este de 5,5 milioane de lei. În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA se arată că Ostaficiuc si Nădăstean, profitînd de functiile pe care le detineau, în mod abuziv au aprobat si dispus alocarea si plata, cu sprijinul celorlalti coinculpati, din bugetul judetului Timis, a sumei de 9.950.000 lei către SC Politehnica Timisoara S.A. În perioada 2008-2011, în baza unui contract, CJ Timis, cu încălcarea prevederilor legale, a acordat SC Politehnica Timisoara S.A., din bugetul judetului, suma de 9.950.000 lei, sumă ce constituie, spun anchetatorii, prejudiciu adus bugetului Consiliului Judetean Timis. „Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat faptul că, după aprobarea finantării, în scopul întocmirii si efectuării înregistrărilor financiar contabile de către angajatii Consiliului Judetean Timis a sumelor de bani virate către firma respectivă, inculpatii Chivorchian Haic Gheorghe, Negrei Ioan si Rosca Liviu Ioan, pentru a sprijini activitatea infractională a angajatilor respectivi, au prezentat si depus documente false din care rezulta că sumele de bani acordate au fost utilizate pentru achitarea drepturilor de natură salarială sau asimilată veniturilor către jucătorii de fotbal legitimati la clubul de fotbal respectiv“, se arăta în comunicatul DNA. La finele procesului, instanta a mentinut măsurile asiguratorii dispuse în cauză, respectiv sechestrul instituit asupra bunurilor imobile ce apartin inculpatilor. Chivorchian este legat de Piatra Neamt, unde s-a „născut“ în lumea fotbalului încă de la promovarea echipei din 1993. A mai fost conducător de club la Foresta Fălticeni, FCM Bacău, si, din 2007, la Timisoara. Chivorchian a fost ultima dată presedinte la Ceahlăul în perioada iunie 2012 - mai 2013.

