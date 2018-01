Luna viitoare începe Bac-ul • începînd cu acest an, probele orale se dau în februarie • este posibil ca din 2019, o probă a Bacalaureatului să se poată da la educatie fizică si sport • Bacalaureatul va începe de luna viitoare în acest an, calendarul acestui examen fiind modificat prin ordin de ministru. Competentele ligvistice si digitale vor fi sustinute în perioada 12-22 februarie. Pînă anul acesta, elevii care dădeau BAC-ul sustineau probele orale cu cîteva zile înainte de probele scrise. Tot ca noutate legată de acest exament, se are în vedere reintroducerea probei sportive, dar deocamdată propunerea este doar în stadiul de proiect, ceea ce înseamnă că testarea la viteză si rezistentă s-ar putea introduce abia din vara lui 2019. Bacalaureatul din 2018 începe pe 12 februarie. Primul examen va fi proba orală la limba română (12-13 februarie), urmat de limba maternă (14-15 februarie). Evaluarea competentelor digitale va avea loc pe 16, 19-20 februarie, iar competentelor lingvistice la limba straină pe 21-22 februarie. Probele scrise vor avea loc în luna iunie. Pentru a putea intra în examen, candidatii - circa 3.800 din judetul Neamt - trebuie să se înscrie în perioada 29 ianuarie - 2 februarie (prima sesiune). După probele orale din februarie, candidatii sînt asteptati la continuarea examenului pe 25 iunie, la limba si literatura română - proba Ea) - probă scrisă. Pe 27 iunie a fost programată proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă, pe 28 iunie - proba la alegere a profilului si specializării - proba Ed) - proba scrisă, iar pe 4 iulie va avea loc afisarea primelor rezultate (până la ora 12) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidatii trebuie să se prezinte la toate probele, să obtină minimum nota 5 la cele scrise si cel putin media 6. Elevii din ultimul an de liceu vor încheia cursurile pe data de 25 mai.

