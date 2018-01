Cum ne poate îmbolnăvi asigurarea de sănătate • cei care nu sînt asigurati medical, dar au nevoie de servicii trebuie să scoată din buzunar mai multi bani • dările au crescut anul acesta la 190 de lei lunar, de la nici 80 de lei, cît era pînă acum • măsura are două motive: cresterea salariului minim si majorarea procentului de achitat de cel care se asigură • Nemtenii care nu au serviciu, dar au nevoie de servicii medicale, altele decît cele de urgentă pentru care nu trebuie asigurare, vor scoate din buzunar o mică avere, în cazul în care doresc să se asigure, sau au nevoie neapărată de astfel de prestatii. Măsura a intrat în vigoare de la începutul acestui an si sînt două motive pentru care acest tip de asigurare a crescut dramatic. Unul din motive este cresterea salariului minim de la 1.450 de lei la 1.900 de lei. Al doilea motiv este trecerea contributiilor lunare de la angajator la angajat, iar dacă pînă acum cota de contributie la sănătate era de 5,5%, de acum înainte cu totii, indiferent dacă avem slujbă sau nu, datorăm la sănătate 10 procente. Asa se face că cei care au serviciu vor suporta din salariul brut 10% pentru a fi asigurati medical. Cei care nu au venituri datorează si ei 10 procente din salariul minim, adică fix 190 de lei lunar. Cine vrea să se asigure pentru un an întreg, trebuie să scoată din buzunar o mică avere, respectiv 190 de lei pentru fiecare din cele 12 luni, în total fiind vorba de nu mai putin de 2.280 de lei. De mentionat este faptul că pînă la finele anului trecut, cei sărmani trebuiau să achite contributii de sănătate cu mult mai mici, respectiv 5,5% din salariul minim de 1.450 de lei. Asta însemna 79,75 de lei, în total asigurările de sănătate pentru un an întreg cifrîndu-se la 957 de lei. Asa se face că dările achitate de nemtenii care nu au serviciu, numai pentru sănătate, au crescut dramatic, în cazul în care un om doreste să se asigure lunar, de acum înainte. Normele legale în vigoare mai prevăd plata contributiilor de sănătate numai în momentul în care titularul are nevoie de astfel de servicii. Si aici valoarea asigurărilor a crescut, dar parcă această variantă este ceva mai convenabilă. Asta deoarece se poate face plata numai în momentul în care persoana are efectiv nevoie de servicii medicale, altele decît cele de urgentă, care sînt gratuite. Astfel, acestia datorează un procent de 10% din valoarea a sapte salarii minime brute, adică 10% din 1.900 ori 7, respectiv o zecime din 13.300 de lei, ceea ce înseamnă o plată unică de 1.330 de lei în anul care tocmai a început. Pînă acum aceste dări erau mai mici si nu ajungeau la 600 de lei. Asta deoarece era acelasi algoritm de calcul, dar la un salariu minim mai mic, de 1.450 de lei si un procent cam la jumătate, de numai 5,5%. Aceste dări consistente trebuie achitate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei, precum si cele care realizeaza venituri lunare din investitii sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe tară, în cazul în care au nevoie de servicii medicale. Posibilitatea persoanelor fără venituri de a beneficia de servicii medicale în sistemul sanitar de stat este stabilită de Codul fiscal. Prin aceste norme se prevede că cei fără venituri trebuie să achite contributii de asigurări sociale de sănătate dacă vor acces la servicii medicale (altele decît cele de urgentă, care sînt gratuite indiferent dacă cel în cauză este sau nu asigurat în sistemul medical). Asa se face că desi nu realizează venituri, cei care au nevoie de servicii medicale trebuie de acum să scoată din buzunar o mică avere dacă vor să se trateze. Totusi, suma de achitat este diferită în functie de alegerea fiecăruia, din moment ce se poate opta pentru plata lunară a CASS, sau plata la momentul la care este nevoie de servicii medicale.

Articol afisat de 154 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)