Polonezii ne-au surclasat iar. Conduc detasat în topul penalizatilor UE pentru legile justitiei Presedintele Comisiei Europene a devenit subiect de breaking-news, declansând în premieră un atac dur la adresa Poloniei, propunând aplicarea „solutiei nucleare“ a Tratatului UE la adresa acestei tări, pentru că si-a permis să-si modifice legile justitiei. „Solutia nucleară“ presupune suspendarea dreptului de vot al Poloniei, în cadrul UE, sansă pe care România n-o va avea curând, oricât de mult si-ar modifica legile justitiei. Câtă sustinere a avut propunerea Comisiei Europene s-a văzut în reactia imediată a Consiliului Europei care, în opozitie totală, a declarat că „trebuie să se pună capăt distrugerii reputatiei Poloniei, prin aplicarea vreunei sanctiuni“. La rândul său, Guvernul Poloniei a ripostat ferm, atentionând că orice stat european, ca stat suveran, are dreptul absolut de a-si reforma propriul sistem judiciar. Acest Guvern motivează că în Polonia, nu numai că justitia a ajuns o „castă“, dar pe deasupra mai este si putred de coruptă. Bineînteles că Polonia are si ea străzi, iar la semnalul presedintelui Comisiei Europene aceste străzi au fost invadate de protestatari gen „# Rezist!“, cu telefoanele aprinse. De remarcat că scenariul protestelor poloneze este identic cu cel al protestelor românesti, dovedindu-se astfel că este opera acelorasi artizani, ca si pe meleagurile noastre. Spre deosebire de Guvernul Poloniei, ferm si stabil în reactii, Guvernul României, fiind mai slab de înger, este marcat de complexul Străzii, cedând acesteia atributul reprezentării suveranitătii tării. Strada a preluat si atributele legislativului, fapt salutat în exterior prin căderi în fund de admiratie.



Suveranitatea României, partidă de ping-pong între „Statul de drept“ si „Statul paralel“, arbitrată de Klaus Iohannis



România, ca stat suveran, are dreptul absolut de a-si reforma propriul sistem judiciar, în jaloanele obligatiilor UE. Toti protestatarii, interni sau externi, reclamă cu surle si trâmbite că sunt încălcate obligatiile fată de UE, fată de independenta justitiei si fată de lupta anticoruptie, fără a reusi vreunul dintre acestia să articuleze, cu subiect si predicat, care sunt obligatiile încălcate. Constatăm cu stupoare că, atât Bruxelles-ul, cât si cercurile vocale românesti nu au avut nici o reactie în 2004, când Guvernul Năstase a modificat prin „asumarea răspunderii“ legile justitiei. Aceeasi lipsă de reactie s-a manifestat si în 2005, când Guvernul Boc, prin ministrul Monica Macovei, a mutilat legile justitiei, tot prin „asumarea răspunderii“. Mutilarea a fost sesizată de Curtea Constitutională, care a declarat circa 100 dintre articole neconstitutionale. Din 2005 si până astăzi, pe solutiile izvorâte din aceste prevederi neconstitutionale, sumedenie de dosare penale au fost deschise si finalizate prin erori judiciare. Suficiente destine au fost schilodite iremediabil si nici aceasta nu a reusit să socheze Bruxelles-ul sau Strada. Erorile judiciare nu au socat nici pe artizanii „Statului paralel“, care să-i facă să dea ordin pe unitate „facilitatorilor“ ca să declanseze proteste pentru derapajele justitiei. Dinpotrivă, acesti „facilitatori“ asigură acum declansarea „protestelor spontane“ zilnice, cu tot tacâmul, pentru ca maleficele legi ale justitiei să nu fie modificate nici cu o virgulă. Protestatarii sunt asigurati că pentru „erorile judiciare“ România nu va fi sanctionată cu „solutia nucleară“. Poate doar să fim sanctionati cu genunchii pe coji de nuci, pentru aceste erori si derapaje ale justitiei. Prins între decizia Comisiei Europene si reactia Consiliului Europei, drăgutul nostru presedinte Klaus Iohannis se pomeneste cântând în struna Comisiei, înainte de a apuca să citească legile justitiei, pe care Parlamentul i le-a trimis spre promulgare. Întrebat dacă România ar avea soarta Poloniei privind legile justitiei, presedintele, sigur pe el, s-a trezit declarând că „Există un risc evident“. Evidentă pe care presedintele nu vrea s-o declasifice. Dacă domnul presedinte ar fi avut minima curiozitate obligatorie să-si consulte cel mai umil consilier, ar fi aflat că în cazul în care Polonia ar fi avut acum noile noastre legi, Bruxelles-ul nu ar mai fi amenintat-o cu sanctiuni. Este incalificabilă superficialitatea cu care presedintele se pozitionează în spatiul public, în legătură cu niste legi asupra cărora încă nu s-a pronuntat nici măcar Curtea Constitutională.



Noile legi ale Justitiei, inclusiv Codurile, au sansa să fie cele mai bune din ultimii 15 ani ale statului de drept.



Spre deosebire de legile anterioare, noile legi beneficiază de circumstante favorizante. Fiind promovate în Parlament ca proiecte de legi si nu ca ordonante, acestea au fost supuse obligatoriu unor dezbateri, au putut fi amendate, nu vor putea intra spre promulgare decât după trecerea printre furcile caudine ale Curtii Constitutionale si după o nouă dezbatere în Parlament pentru a fi puse în acord, vor putea fi trimise spre promulgare către presedinte. Dar până acum se dovedeste că de circumstante favorizante nu au putut beneficia legile justitiei din 2004 si 2005. Curtea Constitutională a fost implicată deja în a peria si a elimina toate „îngrijorările“ unora sau a altora din aceste legi. În plus, i se oferă lui Klaus Iohannis sansa să promulge un pachet de legi pentru care nu va avea motive să mai fie îngrijorat sau să transfere „Străzii“ aceste îngrijorări. Se poate aprecia că până la intrarea în vigoare legile respective trec prin nenumărate filtre, aceasta fiind calea firească. În atari situatii, orice contestare vehementă a noilor legi nu poate fi catalogată decât ca expresie a negării statului de drept.



Delirul lui Raret Bogdan, de la Realitatea TV, este măsura negării statului de drept



Numitorul comun al tuturor contestatiilor vehemente vizează legile justitiei, pentru ca acestea să nu fie modificate, până când Liviu Dragnea nu va fi condamnat pe stil vechi. S-a dovedit că „Strada“ nu cunoaste alt motiv pentru proteste. Protestatarii îsi orientează argumentele si după cum bate vântul din directia magistratilor, a televiziunilor si a presei, dar sunt ghidati în actiunile lor „spontane“ de către armatele de „facilitatori“, mercenari ai „Statului paralel“. Televiziunile sunt împărtite pro si contra Partidului Social Democrat, devenit din decembrie 2016 tinta unică în perspectiva alegerilor din 2019. În orice protest moderatia în ton si atitudine este de preferat, dar stridenta si delirul se dovedeste că apartin funciar adversarilor traditionali ai Partidului Social Democrat. La limita superioară a delirului se situează jurnalistul Rares Bogdan si locotenentii acestuia, de la Realitatea TV. În ultimele zile, din putul gândirii acestui lider al opiniilor contondente au fost aruncate în spatiul public mai multe mesaje, greu de circumscris în normalitate. După mintea acestuia, lupta politică trebuie dusă în stradă, unde fasciilor nu le-a rămas decât o singură sansă, să atace si să ocupe Parlamentul, să-i arunce pe parlamentari peste gard, să-i urmărească până acasă, pentru aplicare de corectii lor si familiilor acestora, spre vesnică tinere de minte. Desi recunoaste că „stânga românească având toate datele problemei, putere formal legitimă, deci control asupra legiferării si lideri care pot bate cu pumnul în masă“, aceasta ar putea obtine „mântuirea politică“ militând pentru instalarea monarhiei în România.



Viziunea individului izvorăste din noaptea mintii



Delirul continuă cu convingerea acestuia că trecerea la monarhie, nu numai că ar avea valenta unor restartări ale societătii, dar, în sfârsit, „ar da câstig de cauză prizonierilor frustrării“ de a convietui într-un regim republican. Putul gândirii este abisul în care Rares Bogdan a descoperit că „singura carte câstigătoare a unei tări (sub monarhie) este sinele colectiv“. După autorul unei astfel de asertiuni, cele 17 natiuni republicane din cadrul UE sunt realmente de deplâns „sinele colectiv“ regăsindu-se doar în cadrul celor sapte monarhii care mai există în Europa. Realizând că îndemnând stânga spre monarhie vorbeste la lună, Bogdan Rares conchide cu năduf că „uite de asta suntem la coada vacii si riscăm să ne uităm la ea în fund tot restul zilelor noastre, că ne lamentăm si ne este lene“. Această cugetare briliantă ar trebui tradusă în limbile de circulatie si transmisă spre iluminare celorlalte 16 republici europene, în compania cărora România tot stă la coada vacii. Sământa mesajului lui Rares Bogdan nu a căzut pe teren sterp. A încoltit în mintea fertilă a unui rătăcit prin PSD, presedintele executiv Nicolae Bădălău, care vrea să fie părtas, alături de Liviu Dragnea, la opera de constructie a unei Case Regale în România. Se dovedeste astfel că Rares Bogdan are prozeliti în PSD. Salut pozitia fermă a premierului Mihai Tudose, care se declară republican, fără a avea vreun complex. Este în logica lucrurilor ca la conducerea PSD-ului să fie republicani convinsi, nu monarhisti de conjunctură.

Articol afisat de 170 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ioan BIVOLARU)