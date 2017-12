Datini si obiceiuri reînviate, la Tasca • autoritătile locale au organizat a doua editie a manifestării • „Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmă am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici să ducă mai departe acest tezaur cultural“, a declarat primarul Daniela Ursache •



Tasca a fost si-n acest an încărcată de evenimente deosebite tinînd de datinile si obiceiurile Sărbătorilor de iarnă. Fără a trece cu vederea concertul extraordinar Colinde de vis, ce a avut loc în duminica de dinaintea Crăciunului, la care invitati de onoare au fost cantautorul Raoul si Corul Măicutelor de la Mănăstirea Paltin, Petru Vodă, trebuie să aducem în discutie cele petrecute în cea de-a doua zi de Crăciun a lui 2017, cînd în Parcul Sfînta Maria, denumit si Între brazi, a avut loc a doua editie a Festivalului de datini si obiceiuri, la care au fost invitati toti locuitorii satelor comunei si chiar ai satelor învecinate. O initiativă pusă la cale de primarul Daniela Ursache si alesii locali si reluată, împreună procurînd si sacrificînd niscai porci pentru o masă pe cinste. Si mare le-a fost bucuria văzînd că au răspuns invitatiei oficiali ai Neamtului, prefectul Vasile Panaite, Oana Bulai si Florentina Moise, deputatii Dan Andruscă si Ciprian Serban, presedintele ANRSC Bucuresti, Bogdan Alexa, ministrul secretar de stat, primari ai comunelor Negresti, Timisesti, Răucesti, Petricani si reprezentantul auditoriului de la Asociatia Comunelor din România, organism al cărui vicepresedinte este si primărita de Tasca. La acestia s-a adăugat potopul de lume, oameni de toată isprava, multi în vîrstă, care s-au încumetat să plece la drum din satele si cătunele pitulite între munti, pentru a fi împreună, îndiferent de rang, la ceas de sărbătoare crestină. Pentru început s-au prezentat colindătorii, preoti ai locului, urătorii mici si mari, precum Raze de sperantă de la Scoala Tasca si Corul Primăriei, la care s-au adăugat David Avarvarei, interpret de colinde si muzică populară, preotul Caia si fiica, folkistii Eu Cred, după care aveau să evolueze ursi, capre, dar si dramatizarea Jianului, alaiuri conduse de Daniel Grasu, ori Bujorul hamzoienilor si Irozii, publicul discutînd îndelung despre arta interpretativă pe cînd cinstea o tuică sau degusta o tochitură cu mămăligă si multe alte preparate traditionale făcute din carne de porc. Printre oameni s-au aflat lidera comunitătii, primarul Dana Ursache, purtînd frumosul strai popular, viceprimarul Chiciu si ceilalti alesi locali, care au pus la cale împreună cu electoratul proiectele viitorului. „Locuitorii comunei Tasca stiu foarte bine că sufletul meu le apartine. Am început cu investitiile în oameni, în sufletele lor, neabandonînd grija pentru infrastructura localitătii noastre. Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmă am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici să ducă mai departe acest tezaur cultural. As vrea să cred că oamenii locului agrează această initiativă si aprecierea făcută se bazează pe numărul mare de spectatori prezenti la manifestare. Apreciez totodată prezenta oficialitătilor locale, dar si judetene, care se află alături de noi la ceas de sărbătoare, reprezentantii media, asta motivîndu-mă ca la anul să ne pregătim si mai mult. În acelasi timp, am mai căutat un motiv de a cere iertare locuitorilor si colegilor de primărie si consiliu local pe care i-am chinuit întregul an, răspunzînd pozitiv solicitărilor mele. Sînt fericită că la sărbătoarea noastră au venit un număr mare de tăscani, printre ei si cei care lucrează în străinătate si care-si iubesc comuna. Tuturor la multi ani 2018!“ a spus primărita Dana Ursache, multumită de reusita actiunii. De retinut că la activitatea cultural -artistică si de promovare a datinilor si obiceiurilor Sărbătorilor de iarnă, de la Tasca, a fost prezent, urcînd pe scenă pentru a saluta publicul si Daniel Buzdugan, prezentator la Radio ZU, care a promis că va face cunoscut tării prin emisiunile sale activitatea de la Tasca.

Articol afisat de 137 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (I. ASAVEI)