Costel Enache, antrenor de top în ancheta Gazetei • tehnicianul nemtean a fost al treilea cel mai bun antrenor al anului 2017, conform voturilor, în ancheta publicatiei Gazeta Sporturilor • cu 497 de voturi primite, antrenorul de la FC Botosani s-a clasat al treilea după Sumudică si Hagi • mîine, Enache se va întîlni la stadionul Ceahlăul cu elevii LPS Piatra Neamt • Antrenorul pietrean Costel Enache este pe podiumul tehnicienilor din fotbalul românesc, conform unei anchete organizate de Gazeta Sporturilor. După încheierea votării (pe 15 decembrie), fostul jucător si tehnician al echipei FC Ceahlăul s-a clasat pe locul III în Superlativele anului 2017, cu un total de 497 de voturi primite din partea cititorilor la sectiunea Cel mai bun antrenor, categorie unde a fost nominalizat alături de alti 17 antrenori. Pe locul I în preferintele pasionatilor de sport s-a situat Marius Sumudică, acum pe banca echipei Kayserispor (Turcia), cu 2603 voturi, iar pe locul secund a fost Gheorghe Hagi, campion cu Viitorul Constanta în sezonul 2016-2017 al Ligii I, cu 1501 voturi. Pozitia ocupată de Costel Enache este cu atît mai onorantă cu cît în urma sa s-au clasat antrenori precum Nicolae Dică (FCSB ), care a strîns 382 de voturi, Dan Petrescu, antrenorul liderului CFR Cluj, preferat de 254 de votanti, sau Claudiu Niculescu (FC Voluntari), cu 226 de optiuni. Nume mult mai mari au adunat putine voturi în ancheta gsp.ro, la această sectiune: Cosmin Contra (Dinamo/selectioner al echipei nationale a României) a avut 192 de voturi, Devis Mangia (CSU Craiova) - 166, Ionut Popa (ACS Poli Timisoara) - 119, Edward Iordănescu (Astra Giurgiu) - 107, Cosmin Olăroiu (Al Ahli) - 103, Mircea Lucescu (Zenit St. Petersburg) - 100.

Au mai fost nominalizati la această categorie, dar au adunat voturi putine (sub 100): Răzvan Lucescu (60), Ladislau Boloni (51), Mircea Rednic (45), Daniel Isăilă (42) si Laurentiu Reghecampf (14).

Jurnalistii Gazetei nu au putut trece cu vederea parcursul bun al echipei FC Botosani în sezonul de toamnă al Ligii 1, sub comanda lui Enache jucătorii acestui club fiind aproape de a prinde play-off-ul, o premieră pentru gruparea din nordul Moldovei. Ca jucător, Enache s-a consacrat jucînd la cel mai înalt nivel, în prima divizie, mai bine de 16 ani la Ceahlăul Piatra Neamt. Atacantul pietrean a evoluat sub culorile galben-negru în două perioade (1990-1998 si 1999-2005), între 1998 si 2000 a jucat pentru FC National (Progresul) Bucuresti iar în sezonul 2005-2006 la UTA Arad. Costel Enache a început munca de antrenor la Petrotub Roman (2008-2011), apoi a pregătit pe Ceahlăul în perioada 2011-2013 si pe CSMS Iasi (2013-2014). Metodele folosite si filosofia de antrenor pe care a adoptat-o l-au recomandat pentru un alt pas în carieră, în ultimii doi ani el fiind angajatul FRF ca selectioner la nationalele României Under 19, respectiv U15. Din vara acestui an, Enache a preluat clubul din Botosani, si, după 22 de etape, cu patru runde înainte de finalul sezonului regulat, echipa se situează pe locul V, cu 35 de puncte, avînd sanse de a se califica în turneul play-off din primăvară. Mîine, 21 decembrie, de la ora 11.00, Costel Enache va fi prezent la Sala de socializare a Stadionului Ceahlăul la o întîlnire cu elevii LPS Piatra Neamt, actiune organizată de DJST Neamt în cadrul proiectului „Campionii României în scoală, liceu si universitate“. Prima activitate de acest gen a avut loc pe 28 noiembrie, la Sala de sport a Scolii nr.5 din Piatra Neamt, unde elevii au avut ocazia să afle secretul performantei de la Iulia Olteanu Negură, antrenorul Sectiei de Atletism de la CS Ceahlăul.

