Traditia de a-l aduce pe Mos acolo unde e cel mai necesar • Biserica Penticostală va împărti si-n acest an zeci de mii de cadouri pentru copii si nemteni aflati în situatii materiale precare • actiunea a început acum 10 zile, continuînd si în luna ianuarie • vor fi împărtite aproximativ 16.000 de pachete • ieri, în Sala Calistrat Hogas a CJ, 400 de copii si-au primit darurile • Reprezentantii Bisericii Penticostale Piatra Neamt continuă o traditie începută de vreo două decenii, aceea de a aduce bucurie si sperantă unor semeni cu care soarta nu a fost prea darnică. De la pastorul Liviu Axinte am aflat că aproximativ 16.000 de pachete-cadou vor fi împărtite în Neamt în această lună dar si în ianuarie, ele ajungînd la copii din centrele de plasament sau din diverse scoli, la centre de bătrîni, la familii sărmane etc. Actiunea a început de circa 10 zile si este posibilă gratie implicării comunitătilor penticostale din Elvetia, Germania, Irlanda, dar si a celor din România. Ieri, în Sala Calistrat Hogas de la Palatul Administrativ din Piatra Neamt 400 de copii au avut motive de bucurie, fiindu-le date tot atîtea pachete cu cadouri de Crăciun, gratie manifestării altruiste a Bisericii Penticostale. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Judetean, Prefectura, Primăria Piatra Neamt si Inspectoratul Scolar. A fost o zi specială, asteptată, iar pentru a-i introduce în atmosfera de Crăciun, celor prezenti le-a fost oferit un spectacol sustinut de către renumita orchestră a copiilor din comunitatea penticostală de la Tolici. Pastorul Liviu Axinte a declarat că menirea sa si a colegilor săi este de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu, de a le face cunoscută importanta acestor zile de Crăciun si nu în ultimul rînd de a aduce bucurie acolo unde ea nu este din belsug - în sufletele unor copii la care Mosul nu ajunge din diverse motive.



„As vrea ca Dumnezeu din cer să binecuvînteza natia română cu unitate“



„Iată-ne din nou, împreună, a trecut un an si copiii nostri sînt mai mari si mai cuminti, asteptînd nasterea lui Iisus. În numele Bisericii Penticostale Elim salutăm cu toată dragostea oamenii orasului nostru, bogati si săraci, de culori politice diferite si as vrea ca Dumnezeu din cer să binecuvînteza natia română cu unitate. Alături de noi, ca în fiecare an, sînt partenerii de nădejde, Primăria Piatra Neamt, Consiliul Judetean Neamt, Prefectura si Inspectoratului Scolar. Copiii cuminti, care au fost selectati de dascălii lor tocmai pentru acest fapt, vor fi răsplătiti cu cadouri, o parte astăzi (ieri - n.r.), iar o parte la începutul lunii ianuarie a anului viitor. Sînt mai bine de 20 de ani cînd organizăm aceste evenimente, care nu au în vedere religia sau alte scopuri, ci doar acela de a face o bucurie copiilor cuminti. Acum avem oaspeti din Irlanda si Germania, prieteni care ne sînt alături în acest demers, iar în ianuarie vor fi alături de noi alti prieteni buni, de această dată din Elvetia. În toate aceste actiuni nu urmărim decît să aducem un strop de bucurie în inima celor mici si merituosi. Totul se face în echipă, de la cei care fac rost de cutii, la cei care adună cadourile, împachetează si le transportă pînă aici. Aceasta este puterea parteneriatului, iar împreună avem puterea să miscăm România. Pînă cînd o cutiută ca aceasta ajunge la cel mai cuminte copil, este un efort colectiv al unei echipe care functionează perfect, totul pentru un strop de bucurie. Sărbători fericite alături de cei dragi!“, au fost parte din cuvintele adresate de către Liviu Axinte, pastorul Bisercii Penticostale Elim din Piatra Neamt, audotoriului prezent la manifestarea de ieri. Celor prezenti li s-a adresat si presedintele Consiliului Judetean, Ionel Arsene: „Multumim din nou pastorului Axinte, cel care duce traditia mai departe, ca în fiecare an, fapt pentru care tin să-l felicit, dar le multumim si copiilor din Tolici care ne-au încîntat cu aceste minunate colinde. Vă urez tuturor sărbători fericite si să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare an să ne vedem aici sănătosi!“. Primarul Dragos Chitic a tinut să sublinieze că administratia pietreană va fi mereu alături de actiunile reprezentantilor Bisericii Penticostale, acestea fiind emotionante: „Decembrie e una din cele mai frumoase luni din an, a cadourilor pentru cei mici si pentru cei mari. Particip la tot felul de evenimente care au loc în oras, dar cele ale Bisericii Penticostale sînt cele mai frumoase si mai emotionante. Vreau să-mi exprim aprecierea deosebită pentru pastorul Axinte si să-l asigur că în Primăria Piatra Neamt va găsi întotdeauna un sprijin. Mă bucur să o văd implicată în comunitate si sînt convins că acest lucru va continua si în viitor“.



„Este atîta nevoie de ajutor, de iubire fată de aproape, încît gesturile noastre reprezintă doar o picătură într-un ocean“



Pentru a reliefa dimensiunea actiunilor caritabile desfăsurate în ani de către Biserica Penticostală am considerat că cel mai bine este să redăm declaratiile oferite de pastorul Liviu Axinte cotidianului Monitorul, atunci cînd erau organizate campaniile de distribuire a pachetelor-cadou.

2013 - „Este o traditie pe care o tinem de ani de zile si cu care i-am obisnuit pe copii. Cu ajutorul fratilor nostri de peste hotare reusim să aducem pachete copilasilor nevoiasi, celor care au diverse probleme si să le facem astfel o bucurie. Poate pentru unii, acest pachetel este tot ceea ce le aduce Sfînta Sărbătoare a Crăciunului. Anul acesta reusim să aducem 15.000 de pachete în tot judetul. Dacă producem tot atîtea bucurii, cred că scopul nostru este atins“.

2014 - „Toate aceste actiuni au reprezentat o perioadă deosebită, plină de sensibilitate si de dragoste fată de semenii nostri, aproximativ 20.000 de oameni primind cadouri. Printre beneficiari s-au numărat copii din familii sărace, copii din centre de plasament, spitale ori orfelinate dar si bătrîni singuri sau aflati în dificultate. De asemenea, am juns si la familii greu încercate de viată din cele mai îndepărtate unghere ale judetului Neamt si ne-am bucurat din suflet pentru că am făcut să răsară pe fata copiilor zîmbetul satisfactiei, al împlinirii si al fericirii. Anul acesta am dat mai multe cadouri, asta datorită prietenilor nostri generosi din străinătate. Acest lucru ne-a permis să ajungem si la oamenii aflati în nevoie din afara orasului Piatrea Neamt. Toate aceste gesturi întăresc rolul bisericii în viata comunitătii si, desi generozitatea nu trebuie afisată, am vrea ca tot ceea ce facem noi să reprezinte un exemplu. E atîta nevoie de ajutor, de iubire fată de aproape, încît gesturile noastre reprezintă doar o picătură într-un ocean. Am vrea ca toti să fim uniti, să ne ajutăm semenii si întotdeauna să ne gîndim la Dumnezeu si la cei mai putin norocosi“.

2015 - „Este o zi specială în care ne întîlnim cu acesti copii minunati si ne bucurăm că putem să le aducem zîmbetul pe buze mai ales acum, cînd e vremea cadourilor. Este o perioadă plină de sensibilitate si de dragoste fată de semenii nostri, care a fost posibilă cu ajutorul prietenilor pe care-i avem în Elvetia si Italia, si care sînt prezenti aici (la Piatra Neamt - n.r.) pentru că au venit să-i vadă pe cei mai frumosi si cuminti copii. Este bine ca în aceste momente să ne îndreptăm gîndul si către cei aflati în nevoie, să ne ajutăm semenii, pentru că acest lucru înseamnă foarte mult. Este nevoie de astfel de momente si te simti pe deplin răsplătit atunci cînd vezi zîmbetul si bucuria de pe fata lor. Este nevoie de mult ajutor, de generozitate, să ne îndreptăm privirea aspura celor în nevoie, acesta fiind de fapt rolul pe care biserica îl are comuntate“. Nota redactiei - în anul 2015 au fost oferite nemtenilor 13.000 de pachete.

2016- „Vreau să multumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în acest demers pe care-l organizăm, iată, de ani si ani. Prea mult se pronuntă

numele meu, pastorul Liviu Axinte, si din acest motiv trebuie să spun

că nu sînt numai eu. Este o adevărată armată de oameni mobilizati.

Sînt cei care pregătesc cutiile, voluntarii care donează, altii care

împachetează, iar darurile astfel pregătite sînt trimise aici, la Piatra

Neamt, depozitate si mai apoi dăruite. Este o actiune colectivă de o

importantă deosebită. Mă bucur că ceea ce am gîndit s-a concretizat si dăinuie în timp. Acum, copiii nostri au crescut, s-au mărit, au învătat si ei lectia generozitătii si au pregătit si ei sute de cadouri. Aceasta este normalitatea. Dacă ani de zile am primit, trebuie să învătăm nu doar lectia adunării, ci si a scăderii, să dăm si noi. Să învătăm dragostea, să o arătăm în special celor aflati în nevoie si să fim mai buni cu cei mai putini norocosi“.

Articol afisat de 150 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)