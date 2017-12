Politistii le-au stricat partida de vînătoare • oamenii legii au verificat modul în care niste vînători participau la o partidă • unii aveau armele modificate, altii nu le aveau asigurate corespunzător • patru vînători au rămas fără permis de port armă, iar două pusti au fost confiscate • Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au continuat activitătile de prevenire si combatere a faptelor care aduc atingere fondului cinegetic. Oamenii legii au verificat o grupă de vînători aflati la o partidă organizată pe Fondul cinegetic nr. 5, Podoleni, constatînd mai multe nereguli. Doi dintre vînători foloseau arme de vînatoare semiautomate care aveau modificat încărcătorul sau camera cartusului, astfel încît să permită transformarea în arme al căror încărcator si cameră pot tine mai mult de trei cartuse, iar alti patru purtau armele de vînătoare altfel decît în toc/husă si fără să fie asigurate corespunzător. „Au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale, iar ca măsuri complementare s-a dispus anularea dreptului de detinere arme si munitii la un număr de patru vînători si confiscarea celor două arme de vînătoare semiautomate care aveau modificat încărcatorul sau camera cartusului au fost confiscate“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Reamintim faptul că în cazul armelor de vînătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcatorului sau camerei cartusului, astfel încît să permită transformarea în arme ale căror încărcator si cameră pot tine mai mult de trei cartuse. Nerespectarea acestei obligatii este sanctionată contraventional cu amendă de la 1.001 la 2.000 lei, anularea dreptului de detinere, de port si folosire a armelor si confiscarea armelor. De asemenea, transportul armelor de vînătoare, pentru care s-a acordat detinătorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedintă acestuia la locul unde urmează să se desfăsoare vînătoarea potrivit legii se face în următoarele conditii:

armele trebuie tinute în toc sau husă, asigurate si neîncărcate cu munitie; să se afle în permanentă numai asupra sa si să nu fie înmînata, sub nici o formă, altor persoane, cu exceptia armurierilor, intermediarilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; detinătorul să nu se afle sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afectiuni temporare, de natura să genereze o stare de pericol, în conditiile în care poartă arma asupra sa. Portul armelor de vînătoare în locul destinat vînătorii se face în următoarele conditii: arma poate fi încărcată, cu conditia ca, apoi să fie asigurată si purtată astfel încît să nu prezinte pericolul producerii unor accidente; să nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei în care este transportată la armurier; detinătorul să nu se afle sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afectiuni temporare, de natură sa genereze o stare de pericol, în conditiile în care poartă arma asupra sa; arma să se afle în permanentă numai asupra persoanei care o detine în mod legal si să nu fie înmînată sub nici o formă altor persoane, cu exceptia vînătorilor. Nerespectarea acestor obligatii este sanctionată contraventional cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei si anularea dreptului de detinere, de port si folosire a armelor si munitiilor.

