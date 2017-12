Hristos se naste, Slăviti-L, concert de suflet la Bicaz • la reusita concertului de colinde si-au dat concursul Corul Mira si grupurilor de colindători ale ATOR Bicaz si Piatra Neamt • gazda evenimentului a amenajat în holul Casei de Cultură o interesantă expozitie • Odată cu apusul soarelui de iarnă, duminică, 17 decembrie 2017, bicăjenii au trăit cu emotie concertul de colinde „Hristos se naste, Slăviti-L“, a VI-a editie, spectacol găzduit de Casa de Cultură si pus la cale de către primărie si consiliul local, în parteneriat cu Asociatia Culturală Valea Muntelui si cu Parohia Bicaz II - Dodeni. Concertul a presupus evolutia scenică a Corului Mira din Iasi, condus de către profesoara Petronela Dîrtu, aflat pentru a VI-a oară în urbea de sub baraj si a grupurilor de colindători ale ATOR Bicaz, condus de părintele Daniel Dosoftei de la Parohia Izvoru Muntelui si ATOR Piatra Neamt. Spectacolul a fost manageriat de către preotul Mihail Popa de la Parohia Dodeni, conceput regizoral de Petrut Popovici, directorul institutiei de cultură bicăjene si s-a derulat pe fondul unui comentariu de mare încărcătură emotională, ce avea să tină publicul cu sufletul la gură, comentariu alcătuit si prezentat de către Sabina Blanariu. La final, prezentatoarea a tinut să adreseze colindătorilor, dar si spectatorilor cîteva vorbe de multumire, dintre care n-au lipsit traditionalele urări specifice Sărbătorilor de iarnă. „S-au spus atîtea cuvinte frumoase si minunatele coruri ne-au încîntat sufletele, ne-au încărcat cu energie pozitivă si ne-au creat o seară magică. Vreau ca în numele domnului primar, Nicolae Sălăgean, care a sprijinit acest eveniment cultural, să multumim consiliului local, primăriei si directorului Casei de Cultură, Petrut Popovici, urîndu-vă ca spiritul Crăciunului, colindele, mireasma bradului împodobit, a cozonacilor calzi si proaspeti, a ulcelelor cu vin fiert să vă umple sufletele de bucurie, să aveti sărbători fericite si pace în suflete si case. Tuturor sărbători fericite si La multi ani!“, avea să spună Sabina Blanariu. În încheierea evenimentului, gazdele au oferit în dar fiecărui colindător, dar si spectatorilor, conform obiceiului locului, cîte un colac. Si cum la fiecare dintre cele sase editii calitatea spectacolului a fost asigurată si de către corul Mira, am tinut să să luăm cîteva vorbe de la profesoara Petronela Dîrtu, dirijoarea corului iesean: „Părintele Mihail ne-a invitat si de această dată la Bicaz să concertăm. Eram invitati si-n alte locuri, dar dacă am promis si-i îndrăgim pe bicăjeni am sosit aici. De fiecare dată cînd venim, întîlnim lucruri deosebite. Iată, tinerii din ATOR, care ne-au făcut o bucurie imensă prin interpretarea si tineretea lor. Îi felicităm si le dorim să continue acest demers cultural. Bicăjenilor le urăm să poarte multă lumină în suflet si toată bucuria Nasterii Domnului în viata de zi cu zi“. Cu ocazia concertului de colinde, gazda evenimentului a amenajat în holul Casei de Cultură o interesantă expozitie de obiecte realizate de membrii Ansamblului Floare de Colt, reprezentînd ornamente si brazi în miniatură de Crăciun.

