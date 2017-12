Mari amenzi, lemn si brăduti confiscati • actiunile politistilor s-au soldat cu acordarea a 394 de sanctiuni, în valoare de 2 miliarde de lei vechi • 270 mc de lemn evaluati la 1,1 miliarde si 152 de brăduti au fost confiscati sau indisponibilizati • aceleasi măsuri s-au luat si în cazul a două masini • Sub coordonarea Directiei de Ordine Publică din Inspectoratul General al Politiei Române, în perioada 9 noiembrie - 13 decembrie 2017, politistii nemteni au efectuat 32 de actiuni si controale în fondul forestier national si în locuri de depozitare - comercializare a materialului lemnos. Au fost controlate 14 exploatări forestiere, 11 instalatii de depozitare, 24 de ocoale silvice si structuri subordonate, precum si alte 103 de obiective, fiind constatate 34 de infractiuni.

Politistii au constatat în flagrant 18 infractiuni, iar opt persoane sînt cercetate pentru delicte silvice. În urma acestor activităti, au fost aplicate 394 de sanctiuni contraventionale, în valoare totală de circa 200.000 de lei, dintre care 65 pentru contraventii silvice. Actiunile au avut ca rezultat confiscarea sau indisponibilizarea a peste 270 metri cubi de material lemnos, în valoare de 117.700 de lei. Totodată, s-a dispus confiscarea sau indisponibilizarea a 152 de pomi de Crăciun, în valoare de 4.190 de lei, dar au fost confiscate si două masini destinate transportului de material lemnos. Unul dintre ghinionisti este un tînăr de 27 de ani, din Borca. Acesta a fost surprins de lucrătorii Postului de Politie Farcasa în timp ce încerca să sustragă masă lemnoasă rezultată de la tăierea fără drept de arbori dintr-o exploatare din apropiere localitătii. La fata locului a fost identificată cantitatea de 5 metri cubi de lemn tăiat ilegal, aceasta fiind retinută si predată în custodia pădurarului de canton. Bărbatul este cercetat sub aspectul săvîrsirii infractiunilor de tăiere fără drept de arbori si furt de material lemnos. În afară de aceste actiuni, politistii nemteni au efectuat verificări la diversi comercianti, iar în două zile au confiscat mărfuri de peste 10.000 de ei si au aplicat amenzi care s-au cifrat la 69.000 lei. Controalele au avut loc în perioada 14 - 15 decembrie si au fost efectuate de cadre specializate în investigarea criminalitătii economice. Au fost vizate vînzarea produselor alimentare si a celor de sezon, jucării, ornamente. Au fost controlati 52 de agenti economici, pentru neregulile depistate fiind aplicate 39 de amenzi de 69.000 lei, în plus fiind indisponibilizate mărfuri de 10.891 lei. Majoritatea abaterilor au vizat lipsa documentelor de provenientă pentru toate marfurile comercializate. Oamenii legii continuă aceste actiuni în toată perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă, fiind vizat în special comertul cu produse alimentare si băuturi alcoolice.

