Dascălii, fericiti cu mai multi bani de sărbători • ei vor primi încă un procent din sumele restante pe care instantele de judecată le-au acordat • e vorba de o parte din sumele retinute de Guvernul Boc • anul viitor, Guvernul va fi obligat să le achite si penalitătile stabilite de judecători n

Sindicatele din învătămînt s-au luptat ani de zile pentru a-si recupera procentul de 25% din salarii, tăiat de Guvernul Boc în 2010. Instantele judecătoresti au fost practic blocate de aceste litigii de muncă, dar fără nici o exceptie, acestea au obligat Guvernul să înapoieze sumele retinute dascălilor, ba, pe deasupra, să plătească si dobînzi la banii însusiti ilegal din salariul profesorilor. După negocieri intense, actualul Guvern a prins în proiectul de buget pentru 2018 ultima transă de bani pe care o datora celor care lucrează în învătămînt. În aceste conditii, conducerea Federatiie Sindicatelor Libere din Învătămînt Neamt este bucuroasă de faptul că zilele acestea oamenii din învătămînt vor lua mai multi bani, în sensul că la salariul curent cuvenit se vor adăuga si ultimele transe din sumele restante ce le-au fost retinute abuziv în timpul Guvernului Boc. „Mă bucur că acum, înainte de sărbători mai putem da încă o veste bună colegilor nostri si anume faptul că noi sume de bani s-au alocat pentru plata hotărîrilor judecătoresti. Se stie că la ultima rectificare am primit sumele care acoperă 70% din hotărîrile judecătoresti. Cu ceea ce s-a primit acum sperăm să se acopere undeva în jur de 90% din sumele restante. Dar s-ar putea ca în cazul unor scoli să se acopere integral aceste sume. Trebuie să mentionăm că este vorba de banii ce trebuie înapoiati ca urmare a deciziilor judecătoresti privitoare la aplicarea legilor 221 si 330. Aici nu este vorba de sumele pentru dobînzi. Am reusit ca si aceste sume să fie prinse în proiectul de buget pe 2018. Vreau să mai mentionez că încă din ianuarie 2017 cînd am văzut că se tot tergiversează plata ultimei transe de 35% care nu era prinsă în proiectul de buget, am început să ne agităm, am purtat discutii, negocieri, am făcut presiuni. Între timp s-a schimbat Guvernul Ciolos si a trebuit să reluăm negocierile cu Guvernul PSD si abia acum la sfîrsitul anului aceste sume ajung pe cardurile colegilor nostri din scoli“, a precizat liderul sindical Gabriel Ploscă. Acesta a mai sustinut că se duc negocieri pentru ca si ultimele sume să ajungă la salariatii din învătămînt. „Am rugat pe domnii primari ca să se facă chiar în această săptămînă rectificările bugetare la nivelul fiecărei localităti pentru ca între Crăciun si Anul Nou să fie achitate aceste sume către salariatii din învătămînt“, a mai spus Gabriel Ploscă. Liderul de sindicat a explicat că în perioada următoare Ministerul Educatiei va fi obligat să achite si dobînzile la banii retinuti ilegal din retributiile dascălilor, lucru care confirmă puterea sindicatelor care au sustinut cadrele didactice ce au dat în judecată Guvernul si angajatorii care au făcut aceste retineri ilegale. Acesta mai spune că în ultimii ani instantele de judecată au fost blocate de aceste litigii de muncă, dar apreciază verticalitatea magistratilor care nu au admis abuzul Guvernului Boc, care a înteles să rezolve criza economică pe spinarea oamenilor muncii.

