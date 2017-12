Au incendiat si ieftin au scăpat • cele două ajutoare ale unui fost seminarist care se distra incendiind gospodăriile consătenilor, au fost condamnate cu blîndete • unul are o sanctiune cu suspendare, iar celălalt o măsură educativă • acestuia din urmă judecătorii i-au interzis să intre în baruri • cel care i-a instigat, ex-seminaristul, a fost condamnat anterior la trei ani si jumătate de închisoare •

Judecătorii pietreni s-au pronuntat în dosarul ajutoarelor seminaristului piroman de la Borlesti. După ce acesta din urmă, Constantin Florin Samson, în vîrstă de 19 ani, a primit o pedeapsă de trei ani si jumătate de închisoare, plus plata unor daune de 11.000 de lei, ceilalti doi au beneficiat de clementă, scăpînd de sanctiuni mai dure, care puteau fi chiar cu executare. Fratele lui Samson, Ionut Edward, a fost găsit vinovat de săvîrsirea infractiunii de tentativă de distrugere în formă continuată si a primit măsura educativă a supravegherii pe un termen de 6 luni. La pronuntare, magistratii l-au eliberat din arestul preventiv, dar i-au impus anumite conditii. El nu are voie să iasă din judet si îi este interzis să se afle în localuri unde se servesc băuturi alcoolice. Celălalt inculpat, Mihai Alexandru Constantinescu, tot din Borlesi, a fost condamnat pentru aceeasi infractiune la un an de închisoare cu suspendare. I-a fost revocată măsura arestului la domiciliu, fiind obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunitătii la primăria de domiciliu. Ambii au fost acuzati de anchetatori că si-au unit fortele pentru a pune foc în mai multe rînduri la agoniseala unei vecine. Seminaristul de 19 ani nu a învătat nimic dintr-un prim dosar penal, unul în care care a fost acuzat acuzat că a incendiat în patru rînduri bunurile unor consăteni si i-a instigat pe ceilalti doi să procedeze ca el. Evenimentele au avut loc pe 12 si 16 mai 2016, initial nestiindu-se cine ar putea fi autorii, dar politistii au dat de urma lor pe 8 iunie 2016. În urma investigatiilor, lucrătorii Sectiei de Politie Rurală Borlesti i-au identificat pe făptasi, un minor de 17 ani si doi majori, unul de 19 si unul de 20 de ani. „Politistii au stabilit faptul că în urma unei întelegeri prealabile cu unul dintre tineri, respectiv cel de 19 ani, ceilalti doi au fost determinati să incendieze anexa părtii vătămate în zilele de 12 mai 2017 si 16 mai 2017“, declara Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Inspectoratului Judetean de politie Neamt, după comiterea faptelor. Politistii i-au retinut pe cei trei făptasi, iar apoi au fost prezentati la instantă cu propunere de arestare preventivă. Numai Constantin Florin Samson a fost încarcerat, ceilalti doi fiind plasati în arest la domiciliu. Ulterior, Ionut Edward a uitat că are de respectat o serie de conditii impuse de judecători, le-a încălcat iar politistii au fost nevoiti să sesizeze instanta care îi aplicase măsura detentiei la domiciliu. Astfel, pe 26 iulie 2017, tînărul a fost prezentat instantei de judecată, care a dispus ca acuzatul să fie arestat preventiv. În ce-l priveste pe fostul seminarist, Constantin Samson, acesta era în echipa de pompieri voluntari a comunei si a vrut să demonstreze că este „voluntar activ“, prin producerea de incendii si participarea la stingerea acestora. Faptele au avut loc în perioada 13 ianuarie - 13 februarie 2017 cînd a pus foc de patru ori la agoniseala vecinilor.

