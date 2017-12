Memoria arhivei. Nemteni botezati de Regele Mihai I • doi nemteni au fost botezati de fostul suveran • „Cît am fost copil, subiectul «rege» era tabu. Eu nu întrebam, părintii nu-mi povesteau“, ne spunea Mihai Serban • „Am venit să-l felicit pe Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu ocazia zilei onomastice si vreau să-i spun faptul că eu sînt finul lui de botez“, afirma, în 2006, Mihai Arusoaei • Ruxandra Braniste l-a cunoscut pe Regele Mihai în perioada cînd acesta îsi petrecea vacantele la Domeniul Coroanei Bicaz • Odată cu decesul ultimului rege al României, Mihai I, presa a fost invadată de articole care-l au în centrul atentiei pe cel ce era, pînă pe 5 decembrie 2017, ultimul dintre fostii sefi de stat din Europa în viată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Comentariile, mai mult sau mai putin avizate, pe marginea subiectului au „curs“ si vor mai „curge“ în următoarea perioadă, în unele vorbindu-se despre personalitatea regelui (unul interzis în propria tară de comunisti si apoi, pentru o perioadă, de cei ajunsi la putere după 1989), despre familia sa, despre rolul lui în istoria României, deciziile luate etc. În două editii recente, cotidianul Monitorul a redat textele publicate atunci cînd Regele Mihai a ajuns prin judetul Neamt după 1990, pe 7 si 8 noiembrie 2006, respectiv 2 si 3 mai 2007. Astăzi publicăm mărturiile din urmă cu ceva ani ale unor nemteni care au fost botezati de Regele Mihai.



Nasul meu, regele



În editia din 16 iunie 1997, Monitorul relata într-un articol intititulat „Nasul meu, regele“ despre o familie în care doi dintre copii fuseseră botezati de către regii Carol si Mihai. Iată ce scriam la vremea respectivă, cu precizarea că s-au făcut mici adnotări la textul original. Mihai Serban s-a născut în anul 1942, într-o familie modestă din comuna Zănesti. A fost ultimul copil la părinti, al nouăsprezecelea. Tatăl, disperat de conditiile grele în care se zbătea familia, a cerut ajutorul regelui. Si astfel asezarea nemteană a fost martora unui eveniment deosebit. „Din păcate, putini îsi mai aduc aminte de acele zile. Din ce mi-a fost povestit, au venit în Zănesti doi emisari regali care aveau împuternicirea să mă boteze în numele majestătii sale Mihai I al României“, îsi aminteste Mihai Serban. El este ultimul dintre cei 19 copii ai familiei Serban. Penultimul, Neculai, botezat de Carol, a plecat din Neamt pe cînd era tînăr. Chiar dacă îi face plăcere, se decide cu greu să răsucească înapoi mecanismul timpului. Oftează, putin invidios pe fratele său Neculai, născut cu patru ani înaintea lui si năsit de regele Carol. „De fiecare dată cînd mă apasă amintirile îmi apare în ochi un tablou cu regele Carol pe care părintii îl priveau cu veneratie. Era dăruit de regele însusi si avea pe spate un text scris cu pană regească: «Regele Carol, nasul lui Neculai». Cum să nu regret soarta care nu mi-a dăruit si mie o asemenea amintire“, îsi începe istorisirea Mihai Serban. Acesta a mai relatat că regele i-a ajutat părintii si la construirea unei case, îndulcind atît cît se putea traiul împovărător al unei familii cu 21 de suflete. Anii au trecut, iar istoria a hărăzit tării un destin dictat de sovietici, regii României fiind un capitol închis. Desi lumea din comună mai clevetea pe la colturi, pînă în momentul recrutării Mihai Serban nu a simtit pe propria piele apăsarea faptului că fusese botezat în numele lui Mihai I. „Cît am fost copil, subiectul «rege» era tabu. Eu nu întrebam, părintii nu-mi

povesteau. Cu sigurantă ei au avut de suferit, dar nu s-au văicărit

niciodată. Si cînd credeam că voi răzbate în viată fără să mă izbesc de cel considerat de comunisti dusmanul poporului, a venit recrutarea. Am fost preluat de la Centrul Militar Bacău de un locotenent Benchea, un om pe care n-am să-l uit toată viata. M-a simpatizat din primul moment. Dar datoria era datorie si a fost nevoit să raporteze superiorilor legătura pe care o aveam cu fostul rege. O lună de zile m-au luat la întrebări de la plutonier la colonel, dar n-au reusit să-mi smulgă simpatiile regaliste pe care le doreau. În schimb, locotenentul mi-a fost ca un părinte toată armata. N-as putea să spun că ilustrul nas să fi fost cauza, cu toate că alt motiv nu prea văd“, a continuat interlocutorul, spunîndu-ne sincer: „Nu pot spune că-l am pe rege în sînge. Dar, de ce să mint, îl simt putin aproape“.



Piatra Neamt, 7 noiembrie 2006



În urmă cu 11 ani, Familia regală, cu prilejul unei vizite efectuate prin tară, ajungea si la Piatra Neamt. Aici, un nemtean care l-a asteptat cu sufletul la gură pe Regele Mihai I al României a fost pe 7 noiembrie 2006 Mihai Arusoaei, din Girov. Bărbatul era finul de botez al regelui. Ca să dovedească acest lucru, el a venit cu ziarul „Posta Moldovei si Bucovinei“, în care a fost mediatizat, pe data de 9 aprilie 1939, evenimentul cu pricina. A povestit cum regele a desemnat să vină un reprezentant al Casei Regale care l-a botezat si care a tinut să-i dea numele Mihai, asa cum se numeste si nasul. „Am venit să-l felicit pe Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu ocazia zilei onomastice si vreau să-i spun faptul că eu sînt finul lui de botez. Nici nu poate fi vorba să am pretentia ca el să stie despre acest lucru. Eu sînt multumit că am ocazia să-l văd personal. A vrut să mă boteze pentru că a auzit că sînt al zecelea copil la părinti si pentru mine asta este o mare onoare“, a povestit Mihai Arusoaei. Bărbatul a vrut să-i sărute mîna nasului, în semn de respect, dar, la recomandarea prefectului Toader Mocanu, s-a abtinut să facă acest gest, sperînd că astăzi, cînd va da mîna personal cu regele, la Mănăstirea Agapia, să i se poată adresa cu „nasule“. Din păcate, nu mai stim dacă la lăcasul de cult mentionat , ocolo unde suveranul României si-a celebrat onomastica, întîlnirea dintre fin si nas a mai avut loc.



Despre Ziua Monarhiei, cu o bicăjeancă care a lucrat la Palatul Regal



Pe 11 mai 2005, Monitorul publica destăinuirile Ruxandrei Braniste, pe atunci în vîrstă de 85 de ani, care l-a cunoscut pe Regele Mihai, ea lucrînd la Domeniul Coroanei Bicaz. Ziua de 10 mai, Ziua Monarhiei si Ziua natională a României pînă la abdicarea Regelui Mihai I, a fost ieri, asemenea anilor din urmă, trecută cu vederea de către bicăjeni. Si totusi, această zi era cîndva sărbătorită cu mare fast si la poalele Ceahlăului, atunci cînd vechiul sat Bicaz găzduia Domeniul Coroanei, a cărui administratie era în actualul sediu al primăriei orasului. Spre aducere aminte generatiilor tinere, despre ce a însemnat pentru trăitorii Bicazului existenta Domeniului Coroanei la confluenta Bistritei cu Bicazul, am purtat ieri o discutie cu bicăjeanca Ruxandra Braniste, care a avut norocul, spune ea, să se numere printre membrii personalului ce asigura, în anii '40, tot ce tinea de administrarea Palatului Regal din Bicaz. „Ziua de 10 mai era sărbătorită la Bicaz de către scolari, mai ales, care organizau serbări speciale si defilau prin fata Palatului Regal. Ei cîntau «Trăiască Regele» si, îmbrăcati frumos, arătau lumii bucuria din sufletele lor tinere. Si oamenii mari se îmbrăcau în haine de sărbătoare, în costume nationale si mergeau la plimbare sau la o bere. Ce mai, era frumos. La Palatul Regal noi, personalul, nu pot spune că făceam lucruri deosebite cu acest prilej, dar mîncarea era bună întotdeauna, iar grija pentru administrarea palatului o aveam mereu“, a afirmat Ruxandra Braniste. În ce priveste prezenta Familiei regale în Bicaz, aceasta ne-a povestit că a avut onoarea să se afle în compania tînărului Rege Mihai si a Reginei-mamă Elena în mai multe rînduri, cu prilejul vizitelor celor doi la Domeniul Coroanei din Bicaz. „Au venit la Bicaz de mai multe ori. Veneau împreună si stăteau cîte o săptămînă, două, pentru că le plăcea. Domeniul Coroanei era si la Borca, dar aici le plăcea. Regina mamă Elena era o femeie extraordinară, se purta frumos cu noi, iar pe fiul ei îl îndemna să-si găsească de treabă pentru a nu pierde timpul. Mi-aduc aminte că Mihai se ducea la moară si îi dădea drumul să meargă pentru a vedea cum functionează. Nouă, celor tinere, Regina mamă Elena ne spunea să mergem să vorbim cu Regele Mihai, că eram de-o vîrstă, dar noi eram rusinoase, rîdeam pe înfundate si n-aveam curajul să-l vizităm. Ce vreti, eram niste tărăncute de la munte“, ne-a povestit Ruxanda, pe chipul căreia se vede si acum regretul acelor ani frumosi din viata sa. Cînd Regele Mihai a revenit la Bicaz în 1997, cu prilejul primului său pelerinaj postdecembrist prin mai multe localităti din tară, Ruxandra Braniste l-a întîmpinat în centru, rupîndu-se din multime si adresîndu-i cîteva vorbe. „Mă cunoasteti Majestate? Eu sînt Ruxandra de la Palat, cea pe care îti cunoscut-o prin anii '40“. „Din nefericire, nu si-a mai amintit de mine, dar Regina Ana s-a purtat frumos. M-a întrebat ce fac, cum o duc, desi ea n-avea de unde să mă cunoască. Ei, alte vremuri! Păcat că viata a trecut asa repede pentru toti, iar acum doar amintirile cuibărite în mintea noastră, acoperite cu colbul unei vieti ne mai fac să trăim în trecut. Cît om mai trăi si noi“, a spus Ruxandra Braniste, încheindu-si baierele amintirilor cu o lacrimă aducătoare de emotia unor vremi trecute, ce se petreceau la 10 mai ale fiecărui an. În vremuri trecute.



Regele va fi înmormîntat pe 16 decembrie



Reamintim că Regele Mihai I a încetat din viată la vîrsta de 96 de ani,. pe 5 decembrie, la ora 13, la resedinta din Elvetia. Aducerea în tară, cu o aeronavă a Armatei, a trupul neînsufletit a avut loc pe 13 decembrie si a fost depus în holul de onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru două zile în Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei. Slujba de înmormîntare va avea loc la Catedrala Patriarhală, iar înmormîntarea la Curtea de Arges, pe 16 decembrie, în Noua Catedrală Arhiepiscopală si Regală. La funeralii si-au anuntat prezenta peste 100 de personalităti din Europa, în România fiind decretat doliu national timp de trei zile, pe 14, 15 si 16 decembrie. Grav bolnav, Mihai I a decis să se retragă din viata publică pe 2 martie 2016, în favoarea fiicei sale, Principesa Margareta, Custodele Coroanei. Sotia, Regina Ana, a decedat pe 1 august 2016, la 92 de ani. Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, print de Hohenzollern, este fiul Regelui Carol al II-lea si a printesei Elena. A fost suveran al României între 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 si între 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947.

