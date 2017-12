Releul Pietricica

Despre funeraliile Regelui Mihai I,

dar si despre cele ale lui Ion Iliescu





Un val de ipocrizie ne inundă în aceste zile de decembrie. Zile de doliu national si de ipocrizie natională. Un om a murit, asa cum mor oamenii, zilnic, chiar si în secunda asta, s-a dus. Un destin tragic, un rege din tragediile antice, un om vertical, un model de verticalitate si asa mai departe. Avem nevoie de asa ceva, CA MODEL DE VIATĂ, de a fi, dar mâine, adică de sărbători, după toate ceremonialurile funebre, o să ne vedem de ale noastre. O să mâncăm cârnati si tobă si piftii si sarmale, si o să primim urători de zile fericite si cu sănătate. O să ne trăim traiul nostru. E absolut firesc să fie asa! Bătrânetea te împutinează, te usucă, îti duce mintile aiurea, nu este altceva decât bătrânete, nimic altceva. Nimeni nu scapă. Nici Mihai, nici Stalin, nici Churchill, nici Hitler, nici Eisenhower, nici Vadim, nici Iliescu, nici nimeni nu trăieste vesnic. Nici ăstia de azi, că nu le mai spunem numele, pe care, îi asteaptă, la fel, destinul... Cinic, dar îmi pot permite să îmi imaginez viitoarele funeralii ale lui Ion Iliescu. Nu prea cred că vor avea amploarea de azi, mâine, poimâine, zile de doliu national pentru un rege a cărui mare, uriasă, imensă calitate, a fost aceea că el s-a crezut rege al României. A fost rege la 6 ani, apoi, oleacă mai târziu, în adolescentă, iar a fost rege, iar apoi a plecat, fără vina lui, s-a însurat, cu binecuvântarea lui Petru Groza, si-a întemeiat o familie, cu principesa Anne de Bourbon-Parma, si-a trăit si el viata, cum a putut si el, apoi l-a acceptat pe Radu Duda, actor de la Iasi, drept ginere pentru Margareta lui, a încercat în două rânduri să revină în tară, iar a treia oară l-a întâmpinat un milion de români monarhisti, o demonstratie regalistă unică în Bucuresti. Iar apoi, când totul era deja fâsâit, statul român l-a recunoscut si a început să bage bani, vorba unui cunoscut hit, în monarhie, ca într-o dudă. Discursul din Parlament a fost genial, doar atât. În acel discurs, sincer, am recunoscut o Românie inteligentă, coerentă, viabilă. Am devenit monarhist. Dar, noi, românii, de ceva timp, nu mai trăim pe aceste coordonate logice. Asa că mi-a trecut. Am votat pe unii si altii, apoi m-am plictisit, trecând în tabăra neutrilor. Pe de altă parte, Iliescu a umblat cu băsina prin izmene, la rusi, apoi la americani, la europeni, apoi s-a împărtit în două, în trei, a făcut si el ce a stiut. Si a făcut-o prost. El neavând coloană vertebrală, nimeni, azi, nu mai vorbeste despre el, poate acum, despre mizeria cu Regele Mihai. În zilele astea, Iliescu e schingiuit la televizor, ca Hristos pe cruce. Reiau absurdul: cât de jenante vor arăta funeraliile lui Iliescu?! În fine, dacă ar fi peste doi sau trei ani, s-ar putea să fie chiar misto pentru regele din Oltenita. Că chiar a fost un rege al românilor care îl meritau. Si pe care l-au votat cu entuziasm. Ca reprezentant al istoriei românilor, ar trebui să mai reziste si el, câtiva ani, până i se mai sterg de pe chip niste tare. Dumnezeu să-l ierte!, mda!, dar cui să i te adresezi?! Gerovital, vitamine, lăptisor de matcă?! Noi, încă, avem răbdare. Poate ne îngroapă el primul, cine stie?!

