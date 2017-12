Autograful Regelui Mihai, într-un „careu (bibliofil) de asi“ Momentele cu adevărat istorice ale acelei zile de vineri, 2 mai 1997, când Regele Mihai si Regina Ana si-au început vizita de două zile în judetul Neamt venind dinspre Ardeal si poposind - via Bicaz, Poiana Largului - la Mănăstirea Neamt, au continut si o inedită premieră bibliofilă. O importantă carte din fosta bibliotecă personală a cărturarului G.T. Kirileanu, aflată din 1974 în patrimoniul Bibliotecii Judetene ce-i poartă numele, a fost atunci înnobilată cu cel de-al patrulea autograf inestimabil: MihaiR (Mihai Rege). Dar iată si istoria acestei performante bibliofile putin obisnuite... În primăvara lui 1915, Nicolae Iorga îi propunea Reginei Maria să o conducă într-un sir de vizite prin Capitală si prin tară, spre a cunoaste de aproape farmecul bisericilor ortodoxe românesti (regina fiind protestantă si numai de cinci luni pe tronul tării, alături de Ferdinand). De altfel, profund preocupat de tot ce însemna traditie si mărturii, marele istoric era si autorul unor cărti de referintă privind valorile patrimoniale din sfintele noastre lăcasuri, între care si „Inscriptii din bisericile României. Adunate, adnotate si publicate de N. Iorga. 2 vol. Bucuresti, Minerva, 1905-1908 (376 p+379 p). La 27 mai 1915, urmând să o însotească iar pe regină, Nicolae Iorga îi trimite prietenului G.T. Kirileanu, bibliotecar regal si sef al Serviciului pentru petitii si ajutoare al Casei Regale, un bilet scris grăbit cu creionul: „Dragă D-le (corectat: domnule) Kirileanu, Te rog dă-mi Inscriptiile mele. Măcar vol. I - nu le am si nu le-am luat de la Academie. Salutare, N. Iorga“. Pe marginea biletului păstrat în volumul trainic legat în piele si carton, cărturarul nemtean a notat: „Pentru vizita bisericilor din Târgoviste împreună cu M.S. Regina Maria“. Apoi, ca mare iubitor de carte si valori bibliofile, s-a bucurat desigur că, la întoarcere, Nicolae Iorga i-a restituit acel tom cu semnătura suveranei: Maria, 1915 (fireste, trebuie să lăsăm la o parte gândul că, în calitatea sa de apropiat al Familiei regale, G.T.K. putea oricând beneficia si de «înalte» semnături). Au trecut apoi 82 de ani: două războaie mondiale si un noian de suferinte, între care o silnică îndepărtare a Monarhiei (30 dec. 1947) si un regim de hărtuire „democrat-populară“ a fostului bibliotecar regal. Retras la Piatra Neamt încă din 1935, spre a se bucura de vecinătatea „lui Mos Ceahlău si-a Mamei Bistrita“, alături de comoara de cărti pe care plănuia s-o dăruiască orasului îndrăgit (ceea ce a si făcut la 24 febrebruarie 1956), G.T. Kirileanu s-a nevoit aici sase ani (1950- 1956) cu pensia anulată de noua orânduire. În amintita seară de vineri, 2 mai 1997 (Izvorul Tămăduirii!), având asupră-mi pretioasa carte a Bibliotecii Judetene (al cărei director si eram), am obtinut prin mijlocirea prefectului de-atunci (Dan Marian Lospa) si a fostului presedinte de Consiliu Judetean (Ioan Onisei) o memorabilă audientă, la stăretia Mănăstirii Neamt, din partea Regelui Mihai si a Reginei Ana. Doream să le evoc fiinta distinsului cărturar, aflat între 1905-1930 în slujba Tronului si, deopotrivă, doream ca prin augusta semnătură a celui cu adevărat descălecat din Istorie, să se refacă, fie si numai pe o filă, acel încrâncenat arc peste timp: Maria, 1915 - Mihai R, 1997. Semnaseră de asemenea, la timpul lor, ca martori de dincolo de veac: Nicolae Iorga si G.T. Kirileanu... O carte - patru ilustre autografe... Patetic ori nu, asa mi-am dorit atunci să împlinesc destinul acelui pretios volum cu Inscriptii din bisericile României. Latinii chiar aveau o vorbă: Habent sua fata libelli - cărtile îti au soarta lor... Iar noi (o stim cu totii) suntem latini. Între timp, au mai trecut, iată, două decenii. Dumnezeu să-l odihnească pe Regele Mihai, dimpreună cu toti cei pentru care s-a rugat si el întru iertare si amintire vesnică!...

