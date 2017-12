Falimentul, boală grea Mediul de afaceri a dus-o greu în ultimii ani, criza economico-financiară făcînd ravagii si numai cei mai iscusiti au scos-o la capăt. Ani la rînd, mii de firme si-au închis portile fie prin radiere sau dizolvare, fie au intrat în atentia judecătoului sindic, procedură din care greu mai iesi cu fata curată. În ultima vreme, însă, lucrurile s-au mai redresat, cam toti indicatorii urmăriti de autorităti sînt în scădere, unii în procente considerabile. Singura crestere este acum la falimente. Aceasta era situatia la data de 1 noiembrie 2017, conform statisticii realizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Pare că la acel moment lucrurile erau pe un făgas bun, însă greul de acum vine, iar mai toti analistii politici apreciază că cel mai dificil va fi de la începutul anului viitor cînd asa numita „revolutie fiscală“ ar putea face mai multe victime decît a făcut criza economică de la debutul ei pînă în prezent. Rămîne de văzut ce va fi de acum înainte, însă la acest momet radiografia mediului de afaceri nemtean relevă faptul că în primele 10 luni din acest an si-au închis portile prin radiere, dizolvare sau suspendare de activitate un număr total de 2.034 de agenti economici din mai toate domeniile de activitate. Pare o cifră mare, dar avînd în vedere că în aceeasi perioadă a anului trecut au tras oblonul 3.078 de firme, cu circa 1.000 mai mult, se poate spune că stăm destul de bine. În perioada analizată, alte 118 firme au intrat sub supravegherea judecătorului sindic, fiind declarate în insolventă. Spre comparatie, în aceeasi perioadă a anului trecut, doar 92 de agenti economici au avut acelasi traseu nefericit, de unde rezultă o crestere a indicatorului urmărit de peste 28 de procente. Numai în luna octombrie au intrat în procedură de insolventă un număr de 17 societăti comerciale nemtene. Defalcat, din totalul celor care s-au închis în primele zece luni, cei mai multi, 1.212 agenti economici au ales radierea voluntară, iar anul trecut au procedat la fel 2.115 de firme, rezultînd o scădere considerabilă de peste 42 de procente. Cam la fel au stat lucrurile si la suspendările de activitate, fiind 488 de firme pînă la 1 noiembrie, fată de 493 de cereri aprobate în perioada de comparatie, aici scăderea fiind modică, putin peste 1%. Suspendarea de activitate este o măsură mai blîndă ce se poate lua pentru o perioadă de cel mult trei luni, în care firma încetează activitatea, iar patronatul are răgaz să caute solutii de redresare. În cazul dizolvărilor voluntare, pînă la 1 noiembrie au fost 334 de cazuri, iar anul trecut au fost 470, cu o scădere consistentă de aproape 30%. Au fost si temerari care s-au încumetat să pornească o afacere, iar în perioada analizată au fost înmatriculate 1.814 de noi firme, fată de 1.515 în urmă cu un an, în crestere cu 19,74%. În judetul Neamt erau 21.139 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cei mai multi fiind persoane juridice, iar în perioada de comparatie erau 20.545, mai multi cu 2,89%.

