Jale cu bugetul pe 2018 Primăria Roman, la fel ca majoritatea unitătilor administrativ-teritoriale din România, va suferi teribil anul viitor, dacă proiectul de buget pe 2018 va fi adoptat în forma în care a fost propus de către actualii guvernanti. Edilii sustin că vreo 93 miliarde de lei vor dispărea din vistieria administratiei locale, ceea ce va face ca fondul pentru investitii să tindă spre zero. Primăria si-a luat o „manta de ploaie“, din acest punct de vedere, prin accesarea unui împrumut din care, la o adică, ar putea să sustină inclusiv cofinantarea proiectelor europene. Totusi, este clar că, sub nici o formă, la malul Moldovei nu sînt sanse pentru demararea unor investitii. „Bugetul municipiului Roman va fi vitregit de circa 93 de miliarde de lei. În momentul de fată, încercăm să găsim solutii pentru echilibrarea acestuia. Luni, 18 decembrie, vom avea din nou o sedintă la Asociatia Municipiilor din România. Sînt în contact permanent cu ceilalti primari de municipii, avem chiar si un grup, creat pe internet si stim că toate localitătile urbane vor avea deficite mari în ceea ce priveste veniturile. În continuare, vom încerca să găsim la Guvern solutii pentru acele formule de calcul menite să nu reducă veniturile localitătilor sub nivelul din 2017“, a explicat primarul Lucian Micu. Referitor la acest aspect, recent, AMR a emis un comunicat de presă, constatînd o serie de probleme care pleacă, în primul rînd, de la reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% (OUG 79/2017), prin care municipiile înregistrează pierderi de venituri substantiale. „Reducerea veniturilor pe care le vor avea la dispozitie municipiile în anul 2018 se datorează în mare parte si procedurii de folosire a 50% din excedentul acestora pentru compensarea pierderilor cauzate de reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Desi în negocierile Executiv - AMR au fost date asigurari că bugetele locale nu vor scădea, simulările arată că, din păcate, Guvernul ia aproximativ 50% din cota ce revenea din colectarea impozitului pe venit, pentru autoritătile locale. Concluzia este că bugetele primăriilor vor scădea. Mai mult, banii nu se vor regăsi la cetăteni, deci nu putem vorbi de o relaxare fiscală“, a comunicat AMR. Luînd în consideratie aceste observatii, asociatia va cere modificarea cotelor din impozitul pe venit alocate autoritătilor publice locale în procent de 100% asa cum este prevăzut în proiectul codului finantelor publice locale elaborat de MFP, cît si în Programul de Guvernare. „Dorim să subliniem încă o dată că în contextul cresterii economice a Romîniei, dezvoltarea tării nu poate fi privită decît ca sumă a dezvoltării fiecăruia dintre UAT-uri. Reducerea capacitătii de dezvoltare a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prin diminuarea veniturilor, nu poate avea decît un impact negativ asupra dezvoltării fiecărui UAT si în ansamblu pe termen mediu a întregii tări. În aceste conditii, facem un apel la deputatii si senatorii României ca în dezbaterea legii bugetului să aibă în vedere aceste aspecte pe care AMR le semnalează si să sprijine introducerea propunerilor noastre în prevederile finale ale legii bugetului de stat pentru anul 2018“, a mai comunicat AMR.

