Accident cu cinci victime • nedoritul incident s-a petrecut la iesirea din Bicaz, o masină intrînd pe contrasens • trei dintre răniti erau copii, unul avînd un an si jumătate, iar ceilalti, 10 ani • în alt caz, un sofer cu permisul retinut a rănit o adolescentă si a fugit • cînd a fost prins, a refuzat testarea cu etilotestul • a fost retinut si ar putea fi arestat • Un accident de circulatie care s-a soldat cu nu mai putin de cinci victime a avut loc în după amiza de 12 decembrie, la iesirea din orasul Bicaz, pe strada Izvorul Muntelui. „Din primele cercetări efectuate la fata locului se pare că în timp ce un bărbat de 41 de ani, din comuna Borca, conducea un autoturism pe DN 15D, ajuns la intersectia cu strada Izvorul Muntelui nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pătruns pe sensul opus si a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar si care era condus de o femeie de 35 de ani, din comuna Hangu“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al Inspectoratului Judetean de Politie Neamt. Din impactul celor două masini au rezultat cinci victime, conducătoarea auto si patru pasageri din masina acesteia, cu totii avînd leziuni usoare. Printre victime se numără doi băieti de 10 ani, dar si un copil de un an si jumătate. Patru răniti diagnosticati cu policontuzii au fost transferati de urgentă la Spitalul Bicaz unde au primit îngrijiri medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testati si s-a stabilit că nici unul nu erau sub influenta băuturilor alcoolice. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvîrsirea infractiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor producerii accidentului. Un alt eveniment rutier în urma căruia soferul a fost retinut a avut loc în aceeasi zi, pe DN 15B, pe raza localitătii Vînători. Oamenii legii au fost alertati prin 112, în jurul orei 19, cînd s-a reclamat faptul că este vorba de un eveniment rutier cu victimă. Verificările efectuate la fata locului au stabilit că un bărbat de 39 de ani, din Vînători, se deplasa cu masina pe DN 15B, iar la un moment dat a depăsit un alt autoturism, care circula regulamentar în fata sa. Atunci a acrosat cu oglinda din partea stîngă o adolescentă de 14 ani, care se deplasa pe acostamentul din stînga drumului. Imediat după producerea accidentului, soferul a părăsit locul faptei, fiind ulterior depistat de politistii de la Rutier. S-au făcut verificări, s-a stabilit identitatea făptasului, moment în care anchetatorii au aflat că acesta avea permisul de conducere retinut. Cînd au dat de el, oamenii legii au vrut să-l testeze cu aparatul etilotest, dar conducătorul auto a refuzat. Pentru a se stabili totusi dacă era, sau nu, sub influenta băuturilor alcoolice, a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice, dar nici cu această procedură nu a fost de acord. În aceste conditii s-a luat măsura retinerii suspectului pe o perioadă de 24 de ore, pe bază de ordonantă de retinere, urmînd a fi prezentat în fata magistratilor din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Tîrgu Neamt cu propunere de arestare preventivă. Aici sînt mai multe acuze, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvîrsirea infractiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviintarea organelor de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permisul de conducere retinut si refuzul recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Rămîne de văzut dacă individul va fi încarcerat, ori dacă se va aplica altă măsură preventivă, arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

